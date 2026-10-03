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Našli jsme etiketu starého jaru z dob socialismu. Návod k použití dnešní Čechy hodně překvapí

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Pamatujete si na tyto plastové „jary“? Nezaměnitelná vůně jarové pěny se nesla domácnostmi po víkendových obědech a talíře se jenom blýskaly. Nebo to alespoň slibovaly reklamy. Hospodyňky věřily, že jar chrání jejich ruce. A skleněné a porcelánové nádobí se po umytí nemělo utírat.
Našli jsme etiketu starého jaru z dob socialismu. Návod k použití dnešní Čechy hodně překvapí

Našli jsme etiketu starého jaru z dob socialismu. Návod k použití dnešní Čechy hodně překvapí

Zdroj: vygenerováno pomocí AI: OpenAI, ChatGPT, redakce
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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