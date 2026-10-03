Našli jsme etiketu starého jaru z dob socialismu. Návod k použití dnešní Čechy hodně překvapí

Zejména poslední zmiňovaný údaj vás může překvapit. Jar si tehdy za tímto tvrzením opravdu stál. Zatímco hrnce právě opláchnuté z jarové pěny jste mohli s klidem utřít bavlněnou utěrkou, s broušeným a obyčejným sklem nebo i s porcelánovými talíři jste to dělat neměli.
Návod k použití byl jednoduchý.
Jedna polévková lžíce a všechno se lesklo jako blesk
Jedna polévková lžíce jaru nebo 2 šroubovací uzávěry se nalily do zhruba pěti litrů horké vody. Mýt ve vodě jste mohli tak dlouho, dokud byla vidět pěna. Pokud spadla, voda byla už příliš špinavá a mastná, než aby nádobí umyla. Potom jste museli postup zopakovat s novou vodou.
V pěnové vodě jste nádobí umyli a poté opláchli čistou pitnou vodou. Skleněné a porcelánové nádobí se nemuselo utírat, oschlo samo.To možná dnes leckoho překvapí. Dokonce se to psalo v návodu! Protože bylo dokonale odmaštěné, nebylo třeba nic leštit. Tak hodně si výrobce věřil...
Jar za roky prošel různými podobami
Od těchto základních plastových lahví okrové barvy se postupně přešlo až po barevné a celkem lákavé lahvičky. Úplně na začátku historie tohoto mycího prostředky ale stály skleněné lahve, které poté vystřídaly tyto vyfukované pevné folie, u nichž se ustřihnul roh, aby se přípravek dal nalít do vody. Měly jednu nevýhodu. Nešly zpátky uzavřít. To se úplně neujalo. Takže výrobce vsadil později na uzavíratelné plastové lahve. Ty už si své zastánce našly.
V roce 1973 Jar získal ocenění na chemickém veletrhu v Bratislavě za kvalitu mytí nádobí a vůni. Vůně ostatně byla velmi jemná, něco mezi květinami a ovocem.
Stál šest korun a nápad se rodil dva roky
Ceny se tenkrát pohybovaly od 6 do 9 Kčs. Jar už je na trhu více než 65 let a nejspíš stále ještě bude. Rakona Rakovník na receptuře legendárního Jaru pracovala dva roky a v roce 1960 se začal prodávat. Do té doby se nádobí mylo sodou, různými písky v prášku (legendární válcovité tuby) nebo octem či citronem. Odmašťovací prostředek skutečně hospodyňkám pomohl.
Jar Prim byl prvním, který pečoval o pokožku, to byl ostatně velmi dobrý tah. Výrobce chtěl dosáhnout toho, aby i mytí bez rukavic nezanechalo vysušenou kůži.
Od devadesátého prvního mají Jar Američani
V roce 1991 Rakonu koupila americká firma Procter & Gamble. Ryze česká tradice tak skončila. Stále používá stejné jméno, ale složení se mění. Jak je na tom Jar s kvalitou dnes, už musíte posoudit sami.
Zdroje článku: podnikatel.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková