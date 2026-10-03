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Vězni budou pomáhat v krajských zařízeních. Začnou v novojičínském domově

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Dennívýzva
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Moravskoslezský kraj zapojí vězně do pomocných prací ve svých organizacích. Dobrovolná a neplacená činnost má pomoci zařízením, kterým chybějí pracovníci, a zároveň připravit odsouzené na návrat do běžného života.
Vězni budou pomáhat v krajských zařízeních. Začnou v novojičínském domově

Vězni budou pomáhat v krajských zařízeních. Začnou v novojičínském domově

Zdroj: Moravskoslezský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 12:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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