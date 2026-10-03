Vystoupení novomanželů zvedlo svatebčany ze židle. Ten pohled už z paměti nikdy nevymažou. Video vidělo už přes 9 milionů lidí

Svatba je bezpochyby jedním z nejpamátnějších okamžiků v našem životě. Novomanželský pár si ale pro své hosty připravil nečekané překvapení v podobě originálního svatebního tance.
O tom, že svatba je nezapomenutelným zážitkem v životě mnoha lidí, není pochyb. Někdy ale dokážeme i tento
den povznést na nečekanou a nezapomenutelnou úroveň. To se povedlo mladým novomanželům z Polska, kteří si na svůj svatební den pro hosty připravili nečekané překvapení. Tradiční tanec novomanželů totiž pojali po svém. Nešlo o žádný z tanečních stylů, ale o moderní pojetí
Manželé chtěli opustit zavedené standarty a tak se rozhodli, že jejich novomanželský tanec nebude tak obvyklý, jak je zvykem. Jasné to bylo již
ve chvíli, kdy se na parketě objevila nevěsta. Ta totiž nepřišla ve svatebních šatech, ale v krátké a zdobené červené sukni. Tu doplnila bílým tričkem a bílými teniskami.
Pro své taneční vystoupení si vybrali styl swing a vše začali předvádět na písničku od zpěvačky Meghan Trainor – Dear Future Husband. Jejich
pojetí možná na první chvíli zaskočilo starší účastníky svatby, i ti se ale během chvíle nechali strhnout energií, kterou pár do svého vystoupení dal. Sálem se během chvíle začaly ozývat radostné pokřiky svatebčanů, jejich obdiv, ale i tleskot. Energetické vystoupení, které předčilo všechna očekávání
Taneční vystoupení bylo opravdu bohaté. Kromě toho, že pár dokázal držet krok s neskutečně rychlou písničkou,
jejich vystoupení bylo obohaceno o zvedačky, ale i o hvězdu, kterou dokázala nevěsta na tanečním parketě předvést. Obzvláště na ženě je vidět, že si celé vystoupení neuvěřitelně užívá a tanec je něco, co ji opravdu baví.
Skeptičtí přihlížející se při nástupu postaršího páru na parket začali rozcházet. Šeredně se však spletly
Její novomanžel ale rozhodně nezůstává pozadu, dokáže se svou ženou držet krok a i přesto, že mu padají
kšandy, které mu tanec chvílemi znepříjemňují, dokáže jí být dokonalým tanečním partnerem. Nezbývá než dvojici popřát, aby jim to stejně jako na parketu klapalo v životě a aby s energetickou a usměvavou ženou dokázal její muž držet krok i po zbytek jejich společného života.
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Zdroj:
Megasvet
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Vystoupení novomanželů zvedlo svatebčany ze židle. Ten pohled už z paměti nikdy nevymažou pochází z webu Světkreativity.