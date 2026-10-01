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Lenka Termerová přiznala, že by z důchodu nevyžila. Vadí jí i samotný název

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Dennívýzva
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Herečka Lenka Termerová otevřeně promluvila o své finanční situaci. Bez stálého platu by se ocitla v problémech a zavedený penzijní systém ji spíše popuzuje.
Lenka Termerová a Moris Issa

Lenka Termerová a Moris Issa

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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