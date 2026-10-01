Lenka Termerová přiznala, že by z důchodu nevyžila. Vadí jí i samotný název

Herečka Lenka Termerová (79) patří k ženám, které ani v pokročilém věku neztrácejí životní energii a neustále se věnují své milované profesi. Ačkoliv by si už mohla naplno užívat zaslouženého odpočinku, realita tuzemského penzijního systému ji nutí k poněkud odlišnému přístupu. Otevřeně přiznává, že s běžnými financemi od státu by jen stěží vykryla své životní náklady. K samotnému pojmu starobní penze má navíc velmi vyhraněný a kritický postoj.
Ostrá kritika státní podpory
Podobně jako mnoho jiných umělců na volné noze se i ona potýká s realitou nízkých státních příspěvků a bez dalších pracovních závazků by se velmi rychle ocitla ve finanční tísni. Celý život sice poctivě odváděla úměrnou část svých příjmů, ve srovnání se západními zeměmi jako Německo nebo Francie ale považuje zdejší situaci za hodně špatnou. Nezbývá jí tedy nic jiného, než do svého uměleckého portfolia neustále přidávat další filmové či divadelní role a udržovat se v rychlém pracovním tempu.
Kromě samotné finanční stránky ji silně popuzuje i zavedená terminologie. „Vadí mi, že se to jmenuje důchod, a ještě starobní, protože si myslím, že by měli nejenom upravit tu sumu, ale i ten název,“ svěřila se před třemi lety v rozhovoru pro web České důchody s tím, že podobná slova evokují pocit úplného odepsání. Podle ní to zní, jako by starší lidé měli už jen potichu dochodit a neměli před sebou absolutně žádnou smysluplnou budoucnost.
Chybějící úspory z mládí
S odstupem času s úsměvem uznává, že si za současnou situaci může do jisté míry i ona sama, protože v mládí na nějaká zadní vrátka vůbec nepomýšlela. Ve dvaceti letech měla zkrátka pocit, že jí patří celý svět a spoření na pozdní věk pro ni představovalo naprosto neznámý pojem. Dnes při zpětném pohledu sympatizuje spíše se systémem za první republiky, kdy se o své úspory starali sami podnikatelé a erární penze nebyla automatickou samozřejmostí pro každého.
Aktivní přístup k životu
Místo stěžování si na osud raději hledí dopředu a dál aktivně působí před kamerou, což potvrdila nedávným natáčením snímku Pět švestek ve slunném Řecku. Fyzickou kondici si udržuje pravidelným cvičením jógy, ke které se dostala už v 70. letech po vážnějším úrazu páteře. Smysl pro humor ji neopouští ani při vzpomínkách na zcela neškodnou zkušenost s marihuanou, kterou jí ze soucitu v těžkém období nabídla dcera Martha Issová.
Mnohem důležitější než materiální zabezpečení je pro ni podpora nejbližších a dobré zdraví. V minulosti si prošla náročnou léčbou vážné nemoci a právě tehdy naplno poznala vzácnost milujícího partnera po svém boku. S manželem Morisem Issem tvoří stabilní pár více než padesát let a jejich rodinný kruh se neustále rozrůstá. Dnes se těší z pěti vnoučat a nedávno se dokonce stala prababičkou, přičemž těm nejmenším potomkům se snaží věnovat každou volnou chvíli.
Podzim života rozhodně neplánuje trávit pasivním sezením doma a novou životní etapu vnímá jako skvělý prostor pro osobní rozvoj. Udržuje krok s moderními technologiemi a díky pomoci kolegů i vlastního syna vesele objevuje kouzlo hudebních aplikací v chytrém telefonu. Smysluplná práce ji neustále nabíjí novou energií a dokazuje, že v pokročilejším věku lze prožívat velmi radostné dny plné zajímavých uměleckých i osobních výzev.
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