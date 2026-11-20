Dům je připojený na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod, odpad ale z domácnosti pořád teče přes starý septik nebo domácí čističku. Přesně takové zapojení zákon o vodovodech a kanalizacích zakazuje a vlastníkovi nemovitosti za něj jako fyzické osobě hrozí pokuta až 100 000 Kč. Pokud majitel přestupek zopakuje do dvanácti měsíců od pravomocného rozhodnutí, horní hranice sankce se zdvojnásobí.
Rozhoduje, kam obecní kanalizace vede
Pravidlo platí v Česku dlouhodobě, stojí přímo v zákoně č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích účinném od 1. ledna 2002. Pro majitele domu je klíčová jedna věc, a to kam přesně obecní kanalizace ústí. Jakmile totiž stoka končí ve veřejné čistírně odpadních vod, nesmí do ní splašky z domácnosti téct přes septik ani přes domácí čističku. Jedinou výjimkou jsou čistírny určené k předčištění vod znečištěných nad limity kanalizačního řádu, jenže to se v praxi týká hlavně provozoven, ne běžných rodinných domů.
V praxi tak problém nejčastěji dopadá na starší domy, které byly kdysi napojené na kanalizaci přes septik, protože obec tehdy čistírnu ještě neměla. Když ji pak později dostavěla a obecní síť na ni napojila, starý septik na pozemku často zůstal v provozu. Úplně opačné pravidlo platí tam, kde obecní kanalizace čistírnou nekončí a ústí jen do potoka. V takovém případě totiž odpadní voda z domu před vtokem do stoky projít předčištěním musí, tedy buď přes septik s dočišťovacím filtrem, nebo přes domovní čistírnu odpadních vod.
Pokud majitel neví, jak je na tom jeho ulice, spolehlivou odpověď dostane na obecním úřadu nebo u provozovatele kanalizace, tedy u místní vodárny. Za správné zapojení nese odpovědnost vždy odběratel, kterým je u rodinného domu jeho vlastník a u bytového domu společenství vlastníků.
Zcela odlišný režim pak platí pro domy, které na veřejnou kanalizaci napojené nejsou a shromažďují splašky v bezodtokové jímce, tedy žumpě. Tam se nepostupuje podle zákona o vodovodech a kanalizacích, ale podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., takže žumpu musí vyvážet oprávněná firma a majitel je povinen doklady o odvozu za poslední dva kalendářní roky na výzvu předložit.
|Kam odchází odpad
|Co platí
|Kanalizace zakončená čistírnou
|Septik ani domácí čistička v cestě odpadu být nesmí
|Kanalizace zakončená výustí do potoka
|Odpad musí projít septikem s filtrem nebo domovní čistírnou
|Dům bez kanalizace se žumpou
|Žumpu vyváží oprávněná firma, doklady za dva roky musí majitel na výzvu předložit
Majiteli hrozí pokuta až 100 000 Kč
Pokud splašky z domu dál tečou přes septik do kanalizace s čistírnou, jde o přestupek, který projednává stavební úřad. Fyzické osobě může uložit pokutu až 100 000 Kč, což je horní hranice, ne pevně daná částka. Jestliže ale majitel stejný přestupek zopakuje do dvanácti měsíců od nabytí právní moci předchozího rozhodnutí, horní hranice pokuty se zdvojnásobí až na 200 000 Kč.
Zásah navíc nemusí přijít jen ze stavebního úřadu, protože vlastní pravomoci má i vodárna. Když provozovatel kanalizace zjistí na přípojce nebo na vnitřní kanalizaci závadu, vyzve majitele k nápravě a určí mu lhůtu, která nesmí být kratší než tři dny. Pokud majitel ve stanoveném termínu nic neudělá, může vodárna odvádění odpadních vod omezit nebo úplně přerušit.
Svůj postup musí oznámit nejméně tři dny předem a veškeré náklady s tím spojené hradí odběratel. Stavební úřad také může vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, kde vznikají odpadní vody, rozhodnutím uložit povinnost připojit se na kanalizaci všude tam, kde je to technicky možné.
Starý septik se vyřadí z cesty odpadu
Náprava spočívá v tom, že se septik z cesty odpadních vod úplně vyřadí a splašky z domu se svedou kanalizační přípojkou přímo do veřejné stoky. Stará nádrž ale nemusí zůstat bez využití. Jakmile se vyřazený septik vyčistí, může se buď zasypat, nebo předělat na nádrž na dešťovou vodu.
Samotnou kanalizační přípojku si na vlastní náklady pořizuje majitel domu, pokud se s vlastníkem kanalizace nedohodne jinak. Materiál na odbočení z hlavního řadu ale hradí vlastník kanalizace. Prvním krokem proto bývá dotaz na obecním úřadu nebo u místní vodárny, kde majitel zjistí, kam obecní kanalizace vede a jak přesně má správná přípojka vypadat.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zakonyprolidi, chrastovice).