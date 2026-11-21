Venkovní jednotka sousedova tepelného čerpadla stojí pár metrů od okna ložnice a v mrazivé noci jede klidně i ve tři hodiny ráno. Právě na takové situace pamatují české hygienické předpisy, které hluk ze zařízení pro vytápění přesně omezují. Do dvou metrů před fasádou sousedního domu smí jednotka v noci dosáhnout nejvýš 40 decibelů. Pokud z ní navíc vychází výrazné pískání nebo bzučení, klesá povolená hranice na 35 decibelů.
Proč čerpadlo spadá pod noční limit 40 decibelů
Pravidla stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jehož současné znění platí od 1. července 2023. Běžný chod rodinného domu, bytu nebo pozemku tento předpis za stacionární zdroj hluku nepovažuje, výslovně ale dělá výjimku pro zařízení k větrání a vytápění. Tepelné čerpadlo na vedlejším pozemku proto spadá pod stejné hygienické limity jako jiné stacionární zdroje a stejná pravidla platí také pro klimatizaci, která slouží k topení.
Rozhodujícím místem je takzvaný chráněný venkovní prostor stavby, tedy pás do dvou metrů před fasádou sousedního obytného domu, kudy hluk proniká do obytných místností, typicky před oknem. Ve dne od 6 do 22 hodin tam platí limit 50 decibelů. V noci od 22 do 6 hodin se odečítá noční korekce 10 decibelů a strop klesá na 40 decibelů.
|Místo posouzení
|Denní doba (6 až 22 h)
|Noční doba (22 až 6 h)
|Limit při tónové složce (den / noc)
|Do 2 m od sousedova domu
|50 dB
|40 dB
|45 dB / 35 dB
Limity se neposuzují podle jediné okamžité špičky, ale jako průměrná ekvivalentní hladina hluku za určitý časový úsek. Ve dne jde o osm na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noci o jedinou nejhlučnější hodinu. Krátký hlasitější okamžik, například při zimním odmrazování jednotky, se tak v hodinovém průměru rozmělní. Pokud ale čerpadlo běží na plný výkon celou hodinu v kuse, průměr tím výrazně stoupne.
Pískání snižuje povolenou hranici o pět decibelů
Někdy čerpadlo ruší spánek, i když celkově nepůsobí nijak hlasitě. Důvodem bývá takzvaná tónová složka, tedy zřetelný jednotlivý tón, jako je pískání ventilátoru, bzučení nebo výrazné hučení kompresoru. Podle nařízení vlády jde o situaci, kdy ve zvukovém spektru jedno kmitočtové pásmo vyčnívá o více než 5 decibelů nad obě sousední pásma.
Jakmile se tónová složka potvrdí, klesá povolený limit o 5 decibelů, tedy na 45 decibelů ve dne a na 35 decibelů v noci. Zda hluk tónovou složku skutečně obsahuje, se ale neurčuje pouhým poslechem u okna. Spolehlivě to určí až frekvenční analýza při odborném měření.
Když se chvění jednotky přenáší zdí nebo základem do sousedova domu, posuzuje se hluk přímo v jeho obytných místnostech, kde je limit ještě nižší.
Jak může soused hluk řešit přes hygienu
Soused, kterého noční provoz čerpadla budí, může podat stížnost na krajskou hygienickou stanici. Hygiena při státním zdravotním dozoru prověří, zda venkovní jednotka hygienické limity splňuje. Úředně platné měření smí podle zákona o ochraně veřejného zdraví provést pouze držitel akreditace nebo autorizace. Aplikace v mobilním telefonu dává jen hrubou orientaci a pro úřední rozhodnutí nestačí.
Pokud odborné měření potvrdí překročení limitu, může hygienická stanice nařídit úpravy zařízení nebo omezení jeho provozu. Náklady na tyto kroky nese majitel tepelného čerpadla.
Vedle úřední cesty mohou sousedé spor řešit i soukromoprávní cestou u soudu podle § 1013 občanského zákoníku. Ten vlastníkovi zakazuje obtěžovat okolí hlukem nad míru přiměřenou místním poměrům a podstatně omezovat obvyklé užívání pozemku. Soud posuzuje celý spor samostatně a hygienický limit v něm slouží jen jako jeden z podkladů.
Zákon neurčuje povinnou vzdálenost od plotu
Majitelé domů při výběru místa pro venkovní jednotku často hledají přesný počet metrů od hranice pozemku. Žádný český předpis ale pevnou minimální vzdálenost tepelného čerpadla od plotu ani od sousedního domu nestanovuje. Rozhoduje výhradně to, jak vysoký hluk k sousedově fasádě skutečně dorazí. Katalogové číslo na energetickém štítku udává laboratorní akustický výkon samotného zdroje, kdežto hygienický limit hlídá akustický tlak až před oknem souseda, který závisí na vzdálenosti i okolí jednotky.
Za dodržení hlukových limitů odpovídá vždy vlastník tepelného čerpadla jako provozovatel zdroje hluku. Při dodatečné montáži ke stávajícímu domu krajská hygienická stanice záměr předem neposuzuje, u novostavby rodinného domu ale hygiena posuzuje celou stavbu včetně ochrany před hlukem.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zakonyprolidi, khsova).