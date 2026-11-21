Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v seriálu Ulice najde Blanka na internetu článek o spadlém lesním posedu a Vanda přivítá Sandru jen v županu. Vladimír nečekaně získá pro svůj boj za kurýry podporu Soni, Adéla zase kvůli Žofce zalže její mámě. Gábině pak po příjezdu z Německa uteče rozrušený Šíma z domova. Pondělí
Blanka (Linda Rybová) na internetu narazí na zprávu o dvojici, se kterou se při vášnivém milování zřítil lesní posed, a okamžitě jí dojde, že text popisuje právě ji a Evžena (Martin Finger). Snaží se svému okolí namluvit, že jde o obyčejnou pomluvu, nikdo jí ale nevěří. Nepříjemný článek navíc není jedinou starostí, kterou si Blanka z víkendového honu přivezla a musí si poradit i se zraněním.
Úterý
Sandra Středilová (Barbora Pleva Mottlová) bere pravidelné návštěvy u svého milence Luďka (Vasil Fridrich) jako běžnou věc, čehož pohotově využije Vanda (Kristýna Hrušínská). Otevře své sokyni v lásce jen v županu a bez okolků dá jí jasně najevo, že s Luďkem tvoří pár se vším, co k tomu náleží. Zda tím dokáže jindy sebevědomou Sandru znejistit, zůstává otevřené.
Středa
Vladimír (Marek Pospíchal) shání oporu v úsilí vybojovat kurýrům lepší pracovní podmínky. Jeho sestra Soňa (Lucie Vondráčková) jeho žádost o pomoc nejdřív odmítne, protože všichni čekají na její chybu a tu si teď nesmí dovolit. Pak se k ní ale dostanou nové informace a ona k bratrovu překvapení otočí. Vladimír tak konečně nestojí v celé věci sám. Otázkou zůstává, proč tak najednou Čechová obrátila a co z toho bude mít.
Čtvrtek
Adéla (Karolína Synková) chce urovnat napjaté vztahy, které u nich v bytě aktuálně panují, a tak všechny pozve na společnou večeři. Poklidné posezení ale naruší neohlášená návštěva Žofčiny (Kateřina Ujfaluši) mámy (Marcela Rojíčková). Adéla bez váhání pustí do světa drobnou lež, aby před ní zakryla Žofčin vztah s Matoušem (Radúz Mácha), a teprve se ukáže, jestli jí kamarádka za pohotové krytí poděkuje.
Pátek
Gábina (Aneta Krejčíková) se vrací z Německa se snahou syna podržet a uklidnit, jenže Šíma (Jakub Krause) změny v jejich domácnosti nezvládne a v návalu emocí uteče z domu. Jirka Herman mu byl velkou oporou a teď by najednou neměl být součástí jeho života. Gábina prožije noc ve strachu o syna a hned nato řeší další těžký úkol. Musí vymyslet, jak se o skoro dospělého syna postarat tak, aby její pomoc přijal.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).