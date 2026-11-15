Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kinobox Daily: Katastrofický, nikoli však katastrofální. Nic nás nerozdělí ukazuje intenzivní boj o život

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nic nás nerozdělí (v originální španělštině Lo imposible a světově známé jako The Impossible) je biografické drama J. A. Bayony. Ten se inspiroval vlnou tsunami, která v roce 2004 vznikla vinou zemětřesení v Indickém oceánu a způsobila nepředstavitelnou katastrofu. Právě tu se taky Bayona rozhodl přenést na plátno. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Katastrofický, nikoli však katastrofální. Nic nás nerozdělí ukazuje intenzivní boj o život

Kinobox Daily: Katastrofický, nikoli však katastrofální. Nic nás nerozdělí ukazuje intenzivní boj o život

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 11:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
„Několik dní jsem pracoval jako dřevorubec," říká Adam Vacula o přípravě k novému českému filmu
„Několik dní jsem pracoval jako dřevorubec," říká Adam Vacula o přípravě k novému českému filmu
Velkolepá historická sága vrcholí. Druhý De Gaulle ukazuje v traileru cestu válečného hrdiny
Velkolepá historická sága vrcholí. Druhý De Gaulle ukazuje v traileru cestu válečného hrdiny

Je to teprve pár dní, co ambiciózní počin De Gaulle 1: Odboj vstoupil do českých kin, a pokračování De...

VOD tipy: Nový Pán prstenů, sci-fi s dinosaury a druhý Super Mario
VOD tipy: Nový Pán prstenů, sci-fi s dinosaury a druhý Super Mario

Tento víkend si pro nás streamovací platformy připravily hned několik silných kalibrů. HBO Max vsadí na...

Sériový manžel ukazuje hrůzu romantického podvodu. Střídání stylu vytváří tíživý dojem
Sériový manžel ukazuje hrůzu romantického podvodu. Střídání stylu vytváří tíživý dojem

Oneplay má jasné téma televizní tvorby, díky kterému se jí daří zůstávat na hlavních příčkách sledovanosti....

Důvody, proč zajít na Dřevorubce: Působivé hory, vděčný humor i skvělá herecká dvojice
Důvody, proč zajít na Dřevorubce: Působivé hory, vděčný humor i skvělá herecká dvojice

Tento týden se v kinech objevila Dřevorubec, romantická komedie Petra Zahrádky. Manažerka Jana (Pavla...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.