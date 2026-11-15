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Feminismus, gotický horor a daddy issues. Viktoriánské psycho překypuje ironickou zvráceností

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Do tuzemských kin vstoupil snímek, jehož název svádí k představě Normana Batese v dobových anglických reáliích. Viktoriánské psycho (Victorian Psycho) ale neznamená hitchcockovskou podívanou a hororová novinka se znepokojivou Maikou Monroe se jala nastražit postmoderní past, v níž se přes sebe kroutí inspirace od evropských psychologizovaných artů až po netflixovské Monstrum. Tak trochu pošahaná služebná čistící vzduch v prostředí povýšené aristokracie se nesmí brát vůbec vážně, a pak si užijete alespoň skvěle zrežírovanou hororovou báchorku o krajních projevech daddy issues.
Feminismus, gotický horor a daddy issues. Viktoriánské psycho překypuje ironickou zvráceností

Feminismus, gotický horor a daddy issues. Viktoriánské psycho překypuje ironickou zvráceností

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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