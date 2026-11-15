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V akademii Red Bullu mohl být Russell, Norris i Piastri, tvrdí Horner

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Christian Horner v podcastu High Performance promluvil o fungování juniorského programu Red Bullu. Prozradil, že kvůli špatnému vedení, za které zodpovídal Helmut Marko, přišla stáj o tři hvězdy současné formule 1.
Christian Horner při své poslední velké ceně jako šéf Red Bullu

Christian Horner při své poslední velké ceně jako šéf Red Bullu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 21:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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