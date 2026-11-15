V akademii Red Bullu mohl být Russell, Norris i Piastri, tvrdí Horner

Jezdecká akademie Red Bullu byla vždy považována za velmi drsné místo pro mladé jezdce, kde se s nimi nikdo nepáral. Celý závodní tým byl řízen dvěma velkými osobnostmi. Christian Horner vykonával pozici šéfa stáje a Helmut Marko byl poradcem týmu pro motorsport a zároveň ředitelem jeho juniorského programu.
Dlouhá léta vypadala juniorka rudých býků jako silná a dobře fungující, jenže Christian Horner nyní prozradil, že kvůli Markově silné pozici v rozhodování o složení akademie, přišla stáj o Landa Norrise, George Russella nebo Oscara Piastriho.
V podcastu High Performance se Brit, který byl v polovině roku 2025 odejit z týmu z Milton Keynes, od těchto rozhodnutí distancoval a tvrdí, že neměl dostatek pravomocí na to, aby mohl jezdecké složení ovlivnit.
„Nikdy jsem neměl zodpovědnost za program pro mladé jezdce,“ řekl dlouholetý šéf Red Bullu.
Horner navíc prozradil, že Norris, Russell i Piastri měli zájem stát se součástí juniorského programu nápojového giganta. Dokonce si sami platili za možnost jezdit na jeho simulátoru, zatímco jiní, kteří byli součástí Markova výběru, měli tuto výsadu zadarmo.
„George Russell nám platil, aby mohl na náš simulátor, stejně jako Lando Norris a Oscar Piastri. Jejich otcové nám vypisovali šeky za to, aby mohli jezdit na simulátoru, který jsme měli.“
Podle dat z telemetrie na tom byli údajně tito platící jezdci dokonce lépe než jezdci podporovaní samotnou značkou. Horner zavzpomínal, jak mu jeho simulátoroví inženýři říkali: „Christiane, tito kluci jsou lepší než junioři, které právě teď máme.“
Ačkoli byl britský rodák hlavou celé stáje, v této záležitosti mohl podle svých slov jednat pouze jako prostředník. Neměl totiž pravomoc mladíkům nabídnout kontrakt a Helmut Marko měl právo veta na vše týkající se jezdeckého složení.
„Pamatuji si, jak jsem je vzal za Helmutem a řekl: ‚Koukej, myslím, že by ses na tyto kluky měl opravdu podívat,‘“ popsal svoji snahu britský manažer.
Jeho slova si však bývalý rakouský závodník k srdci nevzal a ani jeden z těchto tří pilotů nebyl do juniorského programu přijat a postupně se upsali jiným týmům.
Je tedy vhodné udělit Markovi kredit za to, že přivedl do formule 1 Sebastiana Vettela nebo Maxe Verstappena, ovšem nesmíme zapomínat, že ani jeho výběr juniorů nebyl vždy dokonalý.
Na konci roku 2025 se Helmut Marko pozice poradce týmu i šéfa juniorského programu vzdal a odešel do zaslouženého důchodu.
V současné době je nejžhavějším prospektem rakouské stáje Nikola Colov. V její jezdecké akademii však najdeme také Ernesta Riveiru, Mattiu Colnaghiho, Fionna McLaughlina anebo Robina Räikkönena.