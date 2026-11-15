Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kvíz: Jak dobře znáte české pohádky? Poznejte slavné padouchy z legendárních filmů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Není to tak dávno, co jsme vás vyzkoušeli ze slavných pohádkových princů a princezen a nyní si ověříme další znalosti u jednoho z nejoblíbenějších českých filmových žánrů. Mezi další klasické prvky pohádek totiž patří také zlověstní záporáci v podobě čarodějnic, zlých vládců, rádců či tajuplných bytostí. Poznáte je v našem kvízu všechny?
Kvíz: Jak dobře znáte české pohádky? Poznejte slavné padouchy z legendárních filmů

Kvíz: Jak dobře znáte české pohádky? Poznejte slavné padouchy z legendárních filmů

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Katastrofický, nikoli však katastrofální. Nic nás nerozdělí ukazuje intenzivní boj o život
Kinobox Daily: Katastrofický, nikoli však katastrofální. Nic nás nerozdělí ukazuje intenzivní boj o život
„Několik dní jsem pracoval jako dřevorubec," říká Adam Vacula o přípravě k novému českému filmu
„Několik dní jsem pracoval jako dřevorubec," říká Adam Vacula o přípravě k novému českému filmu

Ve filmu Dřevorubec má Adam Vacula titulní roli. Na tu se podle svých slov připravoval pomocí skutečné...

Velkolepá historická sága vrcholí. Druhý De Gaulle ukazuje v traileru cestu válečného hrdiny
Velkolepá historická sága vrcholí. Druhý De Gaulle ukazuje v traileru cestu válečného hrdiny

Je to teprve pár dní, co ambiciózní počin De Gaulle 1: Odboj vstoupil do českých kin, a pokračování De...

VOD tipy: Nový Pán prstenů, sci-fi s dinosaury a druhý Super Mario
VOD tipy: Nový Pán prstenů, sci-fi s dinosaury a druhý Super Mario

Tento víkend si pro nás streamovací platformy připravily hned několik silných kalibrů. HBO Max vsadí na...

Sériový manžel ukazuje hrůzu romantického podvodu. Střídání stylu vytváří tíživý dojem
Sériový manžel ukazuje hrůzu romantického podvodu. Střídání stylu vytváří tíživý dojem

Oneplay má jasné téma televizní tvorby, díky kterému se jí daří zůstávat na hlavních příčkách sledovanosti....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.