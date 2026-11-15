Nejpřehlíženější sci-fi roku dorazilo na stream. Konec Oak Street vzdává poctu legendě

Jít s rodinným blockbusterem do kin v době, kdy multiplexům po celém světě vládnou megahity Odyssea a Spider-Man: Zbrusu nový den, se nemusí z diváckého hlediska zrovna vyplatit. Své o tom ví ambiciózní sci-fi Konec Oak Street (The End of Oak Street), které sice sázelo na hvězdnou auru Anne Hathaway a Ewana McGregora i prehistorické ještěry, v kinech ale přesto čelilo velkému nezájmu. Na HBO Max nyní můžete zjistit, že takový výprask si tento snímek opravdu nezasloužil.
Film představoval v trailerech tajemnou zápletku, která dokonale zapadala do produkční záštity oblíbeného tajnůstkáře a odborníka přes záhadné premisy J. J. Abramse. Středobodem příběhu je zdánlivě dokonalá rodinka Plattových, manželství Denie (Hathaway) a Grega (McGregor) ovšem prochází krizí, která se začíná projevovat i na jejich potomcích. Rodinnou situací ale zásadně zamává záhadná kosmická událost, po níž se celé jejich předměstí přemístí hluboko do minulosti – konkrétně do doby obřích masožravých dinosaurů. Rozhádaná rodinka proto musí znovu začít spolupracovat, aby mohla přežít.
Snímek dostal na starost talentovaný režisér David Robert Mitchell, který má na kontě skvělé žánrové experimenty Neutečeš a Záhada Silver Lake, tentokrát se však představil v poněkud tradičnějším podání. Konec Oak Street je totiž rodinným blockbusterem a současně viditelnou poctou nesmrtelným hitům z 80. let v čele s Návratem do budoucnosti či klasikou E. T. – Mimozemšťan, nejčastěji si ale divák samozřejmě vzpomene na Spielbergův Jurský park. Ostatně, právě na počiny ze Spielbergovy produkce upomíná novinka nejčastěji. Mitchell zde kombinuje osmdesátkovou estetiku s propracovanou rodinnou krizí a cílením na emoce, zároveň ale nechybí ani hororovější pasáže s dinosaury.
Tentokrát ale Mitchell se svým záměrem neslaví stoprocentní úspěch. Oak Street na sebe strhává pozornost zejména ve výtečných pasážích s dinosaury, v nichž umí parádně budovat napětí i děs ze setkání s prehistorickými monstry. Zároveň dokáže režie skvěle pracovat s emocemi, které zejména v závěru fungují výborně. Mitchell navíc ani se zdánlivě přímočarým dějem nezachází prvoplánově a dokáže překvapit.
Ne každému ale spojení záhadné sci-fi s dinosaury a rodinného dramatu, v němž se probírají i vážná témata, přišlo dotažené, a podle mnohých kritiků právě tato kombinace ve výsledku působí křečovitě. Zároveň řadě lidí asi nesedne závěrečné vysvětlení záhady, nad kterým mnozí kroutili hlavou. I přesto je Konec Oak Street poměrně zajímavým žánrovým experimentem, který baví jak takřka hororovými scénami s dinosaury, tak zejména svou hezkou nostalgickou atmosférou, v níž se skládá pocta hlavně tvorbě Stevena Spielberga a jeho studiu Amblin Entertainment. Snímek si můžete pustit už nyní na HBO Max.
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Zdroj: Kinobox, HBO Max