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Nejpřehlíženější sci-fi roku dorazilo na stream. Konec Oak Street vzdává poctu legendě

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Jít s rodinným blockbusterem do kin v době, kdy multiplexům po celém světě vládnou megahity Odyssea a Spider-Man: Zbrusu nový den, se nemusí z diváckého hlediska zrovna vyplatit. Své o tom ví ambiciózní sci-fi Konec Oak Street (The End of Oak Street), které sice sázelo na hvězdnou auru Anne Hathaway a Ewana McGregora i prehistorické ještěry, v kinech ale přesto čelilo velkému nezájmu. Na HBO Max nyní můžete zjistit, že takový výprask si tento snímek opravdu nezasloužil.
Nejpřehlíženější sci-fi roku dorazilo na stream. Konec Oak Street vzdává poctu legendě

Nejpřehlíženější sci-fi roku dorazilo na stream. Konec Oak Street vzdává poctu legendě

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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