Lahev zůstala přes noc v autě. Co s vínem udělá zimní přeprava?

Víno jako dárek, zásoba na svátky nebo několik lahví na víkendovou návštěvu. V zimě často cestují v kufru auta, kde někdy zůstanou déle, než jejich majitel plánoval. Krátké prochladnutí přitom není totéž jako promrznutí. Zatímco příliš studené víno obvykle potřebuje jen čas, vznik ledu může poškodit uzávěr i samotnou lahev. Jak víno převážet a co dělat, když ho ráno najdete v promrzlém autě?
Při zimní přepravě záleží na venkovní teplotě, délce pobytu v autě i na tom, jak studené byly lahve při nakládání. Jinak dopadne krátká cesta z vinotéky domů a jinak několikahodinové parkování za silného mrazu. Zavazadlový prostor odstaveného auta neposkytuje dlouhodobou ochranu před chladem a ani dárková krabička nezaručí, že víno nepromrzne.
„Pokud je lahev po přenesení z auta pouze velmi studená, není důvod ji automaticky považovat za znehodnocenou. U nepoškozeného a dobře uzavřeného vína bývá krátké prochladnutí spíše otázkou správného podávání. Než ho otevřeme a začneme hodnotit, měli bychom mu dopřát čas, aby se dostalo na vhodnou teplotu,“ říká Miroslav Majer ze ZNOVÍN ZNOJMO.
Alkohol chrání jen do určité míry
Víno nezamrzá stejně jako čistá voda. Alkohol i další rozpuštěné látky snižují jeho bod tuhnutí, konkrétní hranice se proto liší podle složení. U běžných vín může začít vznikat led přibližně kolem minus pěti až minus sedmi stupňů Celsia. Nejde však o univerzální teplotní limit ani o údaj, podle kterého lze přesně určit bezpečnou dobu parkování.
Víno navíc nemusí zmrznout do pevného bloku. V lahvi se mohou objevit ledové krystaly nebo částečně zmrzlá směs. Podstatné je, že při vzniku ledu dochází ke zvětšování objemu. V uzavřené lahvi pak může povolit uzávěr, vysunout se korek nebo prasknout sklo.
„Největší problém promrznutí nemusí být samotná změna chuti, ale poškození obalu. Varováním je posunutý korek, únik vína nebo prasklina ve skle. Takovou lahev bychom rozhodně neměli bez kontroly otevřít a nalít hostům. U dárkového vína je navíc vhodné mít jistotu, že uzávěr zůstal neporušený,“ upozorňuje Petr Chaloupecký z Vinařství LAHOFER.
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Z auta rovnou k radiátoru? Raději ne
Po přinesení domů je vhodné lahev nejprve prohlédnout. Pokud je neporušená a víno pouze prochladlé, stačí ho nechat pozvolna dosáhnout teploty vhodné k podávání. Není potřeba ho stavět na topení, ponořovat do horké vody ani jinak rychle zahřívat.
Obsahuje-li lahev led, je namístě opatrnější zacházení. Netřást s ní, nepokoušet se led rozbíjet a neotvírat ji silou. Nepoškozenou lahev lze postavit do nádoby, která zachytí případný únik, a nechat pomalu rozmrznout v lednici. Teprve po úplném rozmrznutí a další kontrole má smysl rozhodovat o jejím použití. U šumivých vín je třeba zvláštní opatrnost, protože obsahují oxid uhličitý pod tlakem. Pokud je sklo prasklé nebo existuje podezření, že se do vína dostaly střepy, obsah se nekonzumuje ani nepoužívá při vaření. Přecedění není spolehlivým řešením.
Miroslav Majer: Foto se svolením Miroslava Majera
Promrznutí nemusí znamenat konec vína
Samotné zmrznutí automaticky neznamená, že se víno stalo zdravotně závadným. Rozhodující je také neporušenost lahve a uzávěru a vyloučení kontaminace. Výsledná chuť však může být jiná a při porušení těsnosti se přidává riziko oxidace.
„U lahve, která zůstala nepoškozená a těsná, nemá smysl dělat konečný závěr, dokud víno zcela nerozmrzne a nedostane se na odpovídající teplotu. Teprve potom lze posoudit jeho vůni a chuť. Pokud ale uzávěr povolil nebo víno vytékalo, nepovažoval bych takovou lahev za vhodnou k dalšímu uložení ani k předání jako dárek,“ doporučuje Miroslav Majer.
Po výrazném ochlazení se mohou objevit také krystalky vinného kamene. Ty samy o sobě nepředstavují zdravotní riziko ani důkaz zkaženého vína a nejsou totéž co led. Při podezření na poškození skla však nelze automaticky předpokládat, že každý průhledný útvar na dně je neškodný.
Termotaška pomůže, noc v autě nevyřeší
Nejjednodušší prevencí je nakládat víno krátce před odjezdem a po příjezdu ho vyndat mezi prvními věcmi. Při cestě s více zastávkami je lepší nenechávat nákup lahví na začátek celodenního programu.
Pevná krabice s přepážkami chrání před nárazy, izolační obal nebo termotaška zpomalují změny teploty. Samy však nevytvářejí teplo, a proto nemohou zajistit ochranu během dlouhého pobytu v mrazu. Lahve by zároveň měly být zajištěné proti pohybu a neměly by ležet přímo u výdechu horkého vzduchu.
„U zimní přepravy pomůže především jednoduchý plán: víno naložit před cestou, bezpečně ho uložit a v cíli odnést dovnitř. Termotaška je užitečná pomůcka, ale neměla by být důvodem nechávat lahve přes noc v autě. Zvlášť před svátky, kdy převážíme vína jako dárky, se vyplatí myslet na ně stejně jako na ostatní nákup citlivý na teplotu,“ dodává Petr Chaloupecký.
Zdroje info: Autor, citovaní odborníci
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