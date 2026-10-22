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Lahev zůstala přes noc v autě. Co s vínem udělá zimní přeprava?

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Víno jako dárek, zásoba na svátky nebo několik lahví na víkendovou návštěvu. V zimě často cestují v kufru auta, kde někdy zůstanou déle, než jejich majitel plánoval. Krátké prochladnutí přitom není totéž jako promrznutí. Zatímco příliš studené víno obvykle potřebuje jen čas, vznik ledu může poškodit uzávěr i samotnou lahev. Jak víno převážet a co dělat, když ho ráno najdete v promrzlém autě? Při zimní přepravě záleží na venkovní teplotě, délce pobytu v autě i na tom, jak studené byly lahve při nakládání. Jinak dopadne krátká cesta z vinotéky domů a jinak několikahodinové parkování za silného mrazu. Zavazadlový prostor odstaveného auta neposkytuje dlouhodobou ochranu před chladem a ani dárková krabička nezaručí, že víno nepromrzne.
Víno v zimě

Víno v zimě

Zdroj: Znovín Znojmo
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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