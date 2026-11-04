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Vdovský důchod stát po roce přestane vyplácet. Do pěti let lze ale získat zpět, ročníku 1966 stačí 61 let a měsíc

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Výplata vdovského důchodu trvá standardně jeden rok. K obnovení penze mají vdovy pětiletou lhůtu od zastavení výplaty, musí si ale samy podat žádost.
Vdovský důchod po roce skončí, nárok lze ale obnovit až do pěti let.

Vdovský důchod po roce skončí, nárok lze ale obnovit až do pěti let.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

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