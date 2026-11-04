Vdovský důchod stát po roce přestane vyplácet. Do pěti let lze ale získat zpět, ročníku 1966 stačí 61 let a měsíc

Výplata vdovského a vdoveckého důchodu standardně trvá dvanáct měsíců. Pokud pozůstalí nesplňují další zákonné podmínky, posílání peněz od státu se po roce automaticky zastaví. Nárok na důchod se ale může do pěti let obnovit, nejčastěji díky dosažení požadovaného věku. Žádost lze na úřadu sociálního zabezpečení podat i zpětně.
Stát posílá peníze déle jen při splnění podmínek
Po smrti manžela, manželky nebo partnera dostává pozůstalý vdovský či vdovecký důchod po dobu jednoho roku. Jakmile uplyne dvanáct měsíců, výplata u většiny lidí skončí. Dál peníze chodí těm, kteří se starají o nezaopatřené dítě nebo o příbuzného závislého na cizí pomoci ve druhém až čtvrtém stupni. Pokračování výplaty se týká také lidí ve třetím stupni invalidity. Většina vdov a vdovců ale spoléhá na věkovou podmínku.
Věk pro udržení nebo obnovu důchodu musí být o čtyři roky nižší, než je běžný důchodový věk mužů stejného data narození. Lidem narozeným v roce 1966 tak stačí dosáhnout 61 let a jednoho měsíce. Pro ročník narození 1965 leží tato hranice na 61 letech.
Na obnovu nároku mají vdovy pět let
Když pozůstalý po prvním roce pobírání důchodu žádnou z podmínek nesplňuje, peníze mu přestanou chodit. Pokud ale do pěti let od zastavení výplaty na některou z podmínek dosáhne, stát mu důchod opět přizná. Tato obnovovací lhůta se od loňského roku prodloužila z původních dvou let na pět.
Nejčastěji se stává, že vdova během těchto pěti let dosáhne právě na požadovanou věkovou hranici. Důchod se v takovém případě neobnoví sám od sebe a úřad sociálního zabezpečení čeká na podání žádosti.
Se zpožděnou žádostí přijdou lidé o část peněz
Kdo si o obnovu výplaty nepožádá hned, může tak učinit i později. Nárok na vdovský důchod podle zákona nezaniká. Žadatelé ale musí počítat s tím, že stát zpětně doplatí peníze maximálně za posledních pět let.
Když vdova podá žádost například po sedmi letech od splnění věkové podmínky, dostane peníze jednorázově jen za pět let nazpět. O částku za první dva roky nenávratně přijde, což pro ni může znamenat ztrátu i stovek tisíc korun.
Vlastní starobní penze vdovský důchod zkrátí
Mnoho pozůstalých dříve nebo později dosáhne na svůj vlastní starobní důchod. Stát ale nevyplácí obě částky v plné výši. V případě takového souběhu úřad porovná obě penze a v plné výši ponechá tu vyšší.
Tou bývá ve většině případů vlastní starobní důchod. Z nižší penze pak člověk dostává jen polovinu takzvané procentní výměry. Základní výměra, která v roce 2026 činí 4 900 korun, náleží vždy jen jednou ke všem důchodům.
Nejnižší možný vdovský důchod letos dosahuje částky 7 350 korun měsíčně. Tato suma se skládá z minimální procentní části ve výši 2 450 korun a zmíněné základní výměry.
Žádost vyřizuje úřad sociálního zabezpečení
O opětovné přiznání vdovského nebo vdoveckého důchodu se žádá na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Schůzku na pobočce jde domluvit předem přes telefon nebo objednávkový systém na webu úřadu.
Žadatelé k žádosti potřebují průkaz totožnosti, oddací a úmrtní list. Formulář lze odeslat také elektronicky přes ePortál s využitím bankovní identity. Na vyřízení žádosti má úřad ze zákona devadesát dnů.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, e15, portal.gov).