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Skinwalker Ranch prodala rodina po 18 měsících kvůli rozřezaným kravám a vlkovi, který přežil tři kulky. Dnes je z něj laboratoř

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Shermanovi koupili ranč v Utahu, přicházeli o krávy, sledovali světla nad pastvinou a v září 1996 ho prodali. Nový majitel tam nastěhoval vědce.
Skinwalker Ranch prodala rodina po 18 měsících kvůli rozřezaným kravám a vlkovi, který přežil tři kulky. Dnes je z něj laboratoř

Skinwalker Ranch prodala rodina po 18 měsících kvůli rozřezaným kravám a vlkovi, který přežil tři kulky. Dnes je z něj laboratoř

Zdroj: Uživatel Paul / Creavive Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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