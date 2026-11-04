Skinwalker Ranch prodala rodina po 18 měsících kvůli rozřezaným kravám a vlkovi, který přežil tři kulky. Dnes je z něj laboratoř

Koncem června 1996 seděli Terry a Gwen Shermanovi s reportérem deníku Deseret News a vyprávěli věci, které by v jiném kontextu zněly jako zápletka z béčkového filmu. Za zhruba patnáct měsíců na ranči jižně od Fort Duchesne podle nich opakovaně pozorovali tři druhy neznámých létajících objektů. Ve vzduchu se jim zjevovala světla vycházející z jakýchsi „oranžových dveří“. V trávě a v hlíně nacházeli podivné kruhy. Přišli o sedm krav. Článek s titulkem
Frequent Fliers? vyšel 30. června. O tři měsíce později už pozemek patřil Robertu Bigelowovi, podnikateli z Las Vegas, který tu na vlastní náklady vybudoval výzkumné pracoviště. Od té doby se na ranči vystřídaly týmy vědců, veterináři, televizní štáby i desítky kamer. Rozhodující důkaz se nikdy neobjevil. Krávy bez kapky krve: co Shermanovi svěřili novinám
Samotné místo zůstává dobře ověřitelné. Původní reportáž popisovala ranč o rozloze asi 194 hektarů mezi Fort Duchesne a Randlettem v okrese Uintah na severovýchodě Utahu. Dnešní provozovatelé uvádějí zhruba 207 hektarů. Shermanovi ho pořídili kolem roku 1994 a chtěli tu chovat dobytek.
Nejsyrovější část jejich výpovědi se týkala zvířat. Ze sedmi krav, které rodina dávala do souvislosti s děním na pozemku, čtyři zmizely beze stopy. Tři našli Shermanovi mrtvé a částečně zohavené. Jedna měla v levém oku otvor, kolem něhož chyběla krev. Další měla podobně poškozené oko a vyříznutou oblast kolem konečníku. Při lednovém nálezu rodina popsala otvor široký asi 15 centimetrů, který mířil 46 centimetrů hluboko do tělní dutiny. Na těle ani na okolním sněhu podle nich nebyla krev, jen ostrý chemický pach.
Deseret News už tehdy přidaly skeptický hlas. Barry Karr ze skeptické organizace CSICOP připomněl, že pro mimozemské návštěvy chybějí fyzické doklady a svědectví samo o sobě neobstojí. Reportér navíc zjistil, že šerifské úřady neměly od Shermanových žádná čerstvá oficiální hlášení o UFO ani o mrtvém dobytku.
Rodina přesto odešla. V říjnu 1996 noviny napsaly, že Bigelow koupi v září uzavřel za zhruba 200 000 dolarů, tedy asi 4,6 milionu korun. Shermanovi se přestěhovali na menší ranč u Whiterocks, vzdálený asi 24 kilometrů.
Jakubdrastich2 / Creative Commons / CC BY-SA Vlk, kterého nezastavila puška
Nejslavnější epizoda celého příběhu se do novin z roku 1996 nedostala. Pozdější verze, šířené knihou a televizními pořady, popisují obrovského vlka. Zvíře mělo být mnohem mohutnější než běžná šelma a Terry Sherman na něj prý několikrát vystřelil zblízka. Vlk podle vyprávění nejevil známky zranění a odešel.
Jde o rodinné svědectví předávané dalšími autory. Právě takové historky ale z ranče udělaly pojem. Krávy, světla i kruhy v trávě by možná zapadly v regionálním tisku. Neprůstřelné zvíře dalo místu tvář.
Jméno Skinwalker si ranč vypůjčil z navajské tradice. Yee naaldlooshii označuje v kultuře Diné člověka, který se oddal škodlivé magii a dokáže přijmout podobu zvířete. Nabízí se srovnání s evropským vlkodlakem. Ten je ale obvykle obětí kletby nebo hříchu, zatímco skinwalker je čaroděj, který si zlou moc vědomě zvolil. Odlišuje se i od chupacabry, moderního portorického mýtu o tvoru, který vysává krev koz, a od algonkinského wendiga spojeného s kanibalským hladem.
Badatelka Adrienne Keeneová po rozhovoru s navajskou mentorkou upozornila, že víra ve skinwalkery souvisí s ceremoniálním věděním a cizincům se o ní nemluví. Folklorista Barre Toelken ji řadí k nejtěžším tabu navajského světa. Pro mnoho Navajů tak název ranče představuje vypůjčenou posvátnou látku, ne přitažlivou značku.
Bigelowova laboratoř: stovka incidentů, žádná publikace
Bigelow se do neznáma pustil systematicky. Na ranč přivedl svou organizaci National Institute for Discovery Science (NIDS). Už v říjnu 1996 popisovaly Deseret News pozorovací budovu, dvojici vědců, veterináře a nepřetržitou službu, která zaznamenávala všechno neobvyklé. Podle pozdějšího vyjádření utrácel přes milion dolarů ročně, tedy více než 23 milionů korun. Motivace byla prostá: UFO a možný kontakt s cizí civilizací si podle něj zasloužily vážnější přístup institucí i vlády.
V roce 1998 Bigelow novinářům řekl, že zvláštní aktivita na obloze i nevysvětlitelné úhyny zvířat pokračují. Konkrétní případy ale odmítl jmenovat. Věděli prý zatím tak málo, že by bylo trapné vyvozovat závěry.
Nejotevřeněji o té době mluvil biochemik Colm Kelleher, jeden z vědců NIDS. V roce 2006 popsal téměř stovku incidentů: zohavené tele, velká zvířata se žlutýma očima, světelné koule ve vzduchu, rozbitou techniku a záhadné magnetické jevy. Současně přiznal slabinu celého projektu. Kamery a mikrofony často nezachytily nic použitelného, nebo se samy porouchaly. Získat materiál, který by obstál ve vědeckém časopise, bylo podle něj mimořádně obtížné.
Později se ranč dostal i do příběhu amerického ministerstva obrany. Zpráva úřadu AARO, publikovaná v roce 2024 jako
AARO Historical Record Report, rozebírá program AAWSAP/AATIP s rozpočtem kolem 22 milionů dolarů, tedy asi půl miliardy korun. Dodavatel s podporou programového manažera na utahském pozemku zkoumal i paranormální jevy, vojenská zpravodajská služba DIA to však podle úřadu oficiálně nezadala ani výslovně neschválila. Výstupem byly průzkumné studie k dvanácti vědeckým oblastem, které neprošly důkladným recenzním řízením. Empirický doklad mimozemské technologie AARO nenašlo. Fugalovy kamery: tajemství v živém přenosu
V roce 2016 koupil ranč realitní magnát Brandon Fugal ze Salt Lake City. Transakci provedl přes firmu Adamantium Real Estate a své vlastnictví roky tajil. Deseret News popsaly jeho kalkulaci: i kdyby existovala jen jednoprocentní šance, že na hlášeních je něco pravdy, mohlo by to změnit pohled lidstva na svět.
Fugal přinesl na ranč techniku, o jaké se Bigelowovi ani nesnilo. Oficiální web dnes ranč prezentuje jako hlídané výzkumné stanoviště s nepřetržitým sledováním. Samsung v roce 2024 popsal velín plný displejů, šifrované spojení, tablety pro tým v terénu a platformu umělé inteligence AThENA, která denně zpracovává miliony datových bodů. Firemní tisková zpráva tím zároveň sloužila jako reklama.
Výzkum a zábava se tu propojily těsněji než kdy dřív. Seriál The Secret of Skinwalker Ranch od History Channel má podle
oficiálního webu sedm řad a přes devadesát dílů. Platící předplatitelé mohou sledovat živé kamery.
Novou vrstvu tvoří zdravotní potíže. Fugal v rozhovoru pro Sky HISTORY tvrdil, že několik členů týmu skončilo v nemocnici se zraněními bez konvenčního vysvětlení. Každý návštěvník proto podepisuje prohlášení o převzetí rizika. Utah Business zmínil Thomase Wintertona, kterému se po výkopových pracích udělalo zle, a fyzika Travise Taylora s popáleninami připomínajícími ozáření. Při průzkumu jeskyně tým hlásil závratě a koncentraci těkavých organických látek 3 600 ppb. Časopis zároveň připomněl, že povodí Uinta patří k oblastem intenzivní těžby ropy a plynu, kde bývá vzduch zatížen ozonem i jemnými částicemi.
Kdo by chtěl ranč spatřit na vlastní oči, narazí na plot. Jde o soukromý pozemek a bez pozvání majitelů se dovnitř nedostane nikdo. Okolní kempy a pořadatelé vyhlídkových výletů se chlubí tím, že nabízejí nejbližší legální přístup.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková