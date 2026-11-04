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Ve věku 87 let zemřel František Surmík. Byl výraznou kulturní osobností Jeseníku

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Ve věku 87 let zemřela výrazná kulturní osobnost města Jeseníku, František Surmík. Hudebník a organizátor kulturního života po více než půl století neodmyslitelně patřil k životu ve městě. Hudba a kultura byly součástí jeho života.
Ve věku 87 let zemřel František Surmík. Byl výraznou kulturní osobností Jeseníku

Ve věku 87 let zemřel František Surmík. Byl výraznou kulturní osobností Jeseníku

Zdroj: Město Jeseník
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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