Ve věku 87 let zemřel František Surmík. Byl výraznou kulturní osobností Jeseníku

Ve věku 87 let zemřel František Surmík. Byl výraznou kulturní osobností JeseníkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ve věku 87 let zemřel František Surmík. Byl výraznou kulturní osobností JeseníkuZdroj: Město Jeseník
Článek byl publikován 04.11.2026 13:58
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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