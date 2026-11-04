Máte na zahradě ježka? Tři věci mu pomohou přečkat zimu, na jednu nezapomeňte

Jak pečovat o ježka, který si našel ve vaší zahradě domov? Díky těmto 3 krokům mu pomůžete přečkat zimu v bezpečí.
Ježek na podzimní zahradu neodmyslitelně patří
Venku se dny pomalu zkracují, počasí se ochlazuje a zahrada se ukládá k zimnímu spánku. Ježci hledají bezpečné stanoviště i potravu, která jim pomůže přečkat zimní čas. Uvelebil se na vaší zahradě také ježek? Zjistěte, jak mu pomocí tří jednoduchých kroků vytvoříte příjemné zázemí.
Jak ježka chránit před mrazem
Ježek na zahradě je vítaný host. Dokáže zlikvidovat škodlivý hmyz, slimáky a jeho společnost nám vždy vykouzlí úsměv na tváři. Proto bychom ho měli chránit a pomoct mu bezpečně přečkat zimní čas.
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V hobbymarketech se prodávají domečky pro ježky, ale pokud nechcete utrácet, nemusíte. Ježek si vystačí s tím, co mu připravíte. Pokud máte staré laťky, můžete ježkovi připravit jednoduchý přístřešek s bočními stěnami a nepromokavou stříškou. Případně můžete využít dřevěnou bedýnku nebo i plastovou přepravku, do které stačí vytvořit otvor o velikosti 10 × 10 centimetrů.
Takový prostor je dostatečně velký k tomu, aby do něj ježek bez potíží vešel, a zároveň mu dopřál dostatek soukromí i ochranu před chladem. Připravený domeček umístěte do klidné části zahrady. Dovnitř dejte slámu nebo suché listy. Výplně nedávejte příliš, ježek si svůj vnitřní prostor upraví dle vlastních potřeb. Domeček poté schovejte například listím nebo větvičkami. Ježkovi tak připravíte bezpečný a útulný domov, ve kterém se bude cítit příjemně.
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Čím krmit ježky na zahradě
Ježci potřebují k bezpečnému zazimování vážit alespoň 600 gramů. Po dosažení této váhy budou mít dostatek energie na zimní měsíce. K jeho obydlí mu připravte tři misky. Do první nasypte kočičí granule, do druhé přidejte kočičí kapsičku. Třetí misku naplňte vodou.
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Odstraňte všechny zahradní nástrahy
Třetím a velmi důležitým krokem je odstranění všech nástrah ze zahrady, do kterých by mohl ježek spadnout. Velké nebezpečí pro něj představují sudy s dešťovou vodou a jezírka. Ty přikryjte plachtou, pletivem nebo poklopem. Důležité je, aby se vytvořená ochrana pod tíhou ježka nepropadla, když na ni stoupne.
Tip redakce PlanetaZahrady
Chcete-li vytvořit na zahradě ježkovi bezpečné útočiště, nechte mu v klidném koutě hromádku suchého listí nebo připravte jednoduchý úkryt ze staré dřevěné bedýnky. Nezapomeňte také odstranit ze zahrady všechny nástrahy, které by ježka mohly ohrozit. Pokud je ježek příliš malý nebo slabý, obraťte se na záchrannou stanici pro volně žijící živočichy.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)