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Máte na zahradě ježka? Tři věci mu pomohou přečkat zimu, na jednu nezapomeňte

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Dennívýzva
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Jak pečovat o ježka, který si našel ve vaší zahradě domov? Díky těmto 3 krokům mu pomůžete přečkat zimu v bezpečí. Ježek na podzimní zahradu neodmyslitelně …
Máte na zahradě ježka? Tři věci mu pomohou přečkat zimu, na jednu nezapomeňte

Máte na zahradě ježka? Tři věci mu pomohou přečkat zimu, na jednu nezapomeňte

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 14:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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