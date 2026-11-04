Cverna přežil krvavou válku s Dirdou na Clash 17 a v šatně prozradil, kdo za výhrou stojí

Když po druhém kole došel do rohu, měl obličej plný krvavých šrámů. František Dirda ho chvíli předtím poslal k zemi a do počítání a zkušenější jméno celého duelu vypadalo jako muž, který do konce nedojde. Alexander Cverna se ale zvedl, třetí kolo převzal a zápas ukončil. Pak přišla šatna, kamera a věta, kterou od chlapa v takovém stavu čekal málokdo. Redakce MMAmag prošla veřejné výpisy výsledků z turnaje Clash 17 i profil v zápasové databázi Sherdog a u jednoho základního údaje narazila na rozpor, který k 4. listopadu 2026 nikdo nesrovnal.
Ve druhém kole to vypadalo, že zkušenější z dvojice nedojde do konce
Clash 17 se odehrál 24. října 2026 na Zimním stadionu v Ústí nad Labem a měl třináct zápasů. Duel Cverny s Dirdou nebyl klasické MMA, ale cage box, tedy box v kleci. Ve výsledkovém výpisu Top-Fight je uvedený jako šestý zápas večera.
Úvod byl opatrný, pak se rozjel Dirda. Clash Rankings popisuje, že Cvernu rozkrvácel, ve druhém kole ho tvrdým úderem poslal k zemi a do počítání. Podle Top-Fightu šlo o levý hák. Jenže počítání pak schytal i Dirda a ve třetím kole už tlačil Cverna, dohnal soupeře k pletivu a rozhodčí zápas ukončil.
Že nejde o náhodnou postavu z influencerské show, ukazuje databáze. V profilu Alexandra Cverny na Sherdogu, do kterého redakce MMAmag nahlédla 4. listopadu 2026, stojí těžká váha, 265 liber (120,2 kg) a bilance 10 výher a 3 porážky.
Co řekl Cverna pár minut po ukončení v zákulisí, mělo s právě dobojovanou válkou společného jen málo.
V šatně z něj spadlo všechno, co si do klece nesl
Rozhovor natočený v šatně zveřejnil Expres 26. října 2026. Cverna v něm mluvil o svém synovi, který za ním podle jeho slov přijel a byl na místě. „Vyhrál jsem díky synovi,“ řekl do kamery s obličejem, který ten večer dostal zabrat.
Druhá věta zasáhla scénu ještě víc. Syn podle Cverny při sledování zápasu „zestárl tak o 20 let“. Víc otec neupřesnil a víc tu nepatří ani do textu: jde o dítě a jediné, co je doložené, jsou slova rodiče.
A ještě jedna věc k poraženému, ať to není oslavná báseň na vítěze. Dirda podle Clash Rankings předvedl proti zkušenějšímu soupeři výborný výkon, rozkrvácel ho a položil na zem. Bez něj by žádná šatnová scéna nebyla.
Jeden údaj z toho večera nesedí nikomu
Na tom, že Cverna vyhrál ve třetím kole, se shodnou všichni. Na stopkách už ne. Redakce MMAmag postavila vedle sebe tři veřejné výpisy výsledků a dostala dvě různá čísla.
|Zdroj a datum zveřejnění
|Kolo
|Čas ukončení
|Top-Fight, 24. 10. 2026
|3.
|1:37
|Clash Rankings, souhrnný report, 25. 10. 2026
|3.
|2:14
|Clash Rankings, samostatný článek, 25. 10. 2026
|3.
|1:37
Rozpor běží i uvnitř jednoho webu: souhrnný report Clash Rankings a detail turnaje mluví o čase 2:14, samostatný článek téhož autora o 1:37. 7sport uvádí výhru ve třetím kole bez času.
Ještě zajímavější než čas na stopkách je to, co Cverna říkal po jejich prvním střetu na Clash 15.
V únoru o Dirdovi mluvil úplně jinak
Nebylo to totiž první setkání. V únoru 2026 šli proti sobě v týmovém zápase v boxu v malých rukavicích: Cverna s Michalem Kotalíkem proti Tomáši Pollákovi a Františku Dirdovi. Podle slovenského serveru MaxMMA byl Cverna během chvíle několikrát počítán a dvakrát skončil na zemi, Pollák odstoupil, z Dirdova rohu letěl ručník a verdikt zněl na ukončení v prvním kole ve prospěch Cverny a Kotalíka.
A Cverna tehdy mluvil jinak. V ringu podle MaxMMA, které výrok převzalo z příspěvku Clashe na sociální síti, zaznělo: „Já nikdy neodpouštím“. K tomu respekt k soupeři a přání tvrdých krvavých zápasů.
Osm měsíců později stojí tentýž muž v šatně, má rozbitý obličej a místo odplaty mluví o rodině. Žádná pomsta, žádná výzva na odvetu. Jen dík dítěti.
Show prodává bizár, zafungovala věta o rodině
GLOSA Clash 17 nabídl třináct zápasů a formáty, které se v klasickém MMA nevidí. Nejsilnější moment večera ale nevznikl v promo plánu. Vznikl v šatně, po třech kolech boxu v kleci, u chlapa, kterému tekla krev a který místo o soupeři mluvil o synovi. Scénář by to takhle nevymyslel.
Druhá věc je míň romantická. Kamera se dostane do šatny, záběry obletí sítě, ale základní údaj o tom, kdy zápas skončil, si každý doplňuje po svém. Historii Clashe tak zatím píšou reporty novinářů, ne dokument organizace.
Volno si dal na dva až tři dny, další zápas chystá do Vánoc
Na afterparty podle Expresu nešel. Mluvil o dvou až třech dnech volna a o návratu do přípravy. A hned dodal, co ho čeká: 12. prosince turnaj Fight Night Challenge v Bratislavě.
Tohle je jeho tvrzení, ne oficiální oznámení. Redakce MMAmag ověřila termín na oficiální stránce turnaje: Fight Night Challenge 12 je plánovaný na 12. prosince 2026 od 18:00 v bratislavské aréně, ve zveřejněné kartě se ale Cvernovo jméno k 4. listopadu 2026 neobjevuje. Slovenský MMA Fanatik 3. listopadu 2026 napsal, že Kotalík kvůli zlomené čelisti vypadl a po Cvernově boku má jít Matej Király proti dvojici Michal Mošpan a Peter Murcin v otevřené váze; podle téhož textu to organizace zveřejnila na Instagramu.
Mezi 24. říjnem 2026 a 12. prosincem 2026 je 49 dní. Není to čas čisté přípravy, jen kalendářní rozdíl mezi dvěma akcemi. Obličej plný krvavých šrámů se za sedm týdnů srovná jen částečně a syn, o kterém mluvil v šatně, bude mít co sledovat znovu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková