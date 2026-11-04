Dvě Češky na Turnaji mistryň poprvé po pěti letech. Nosková dostala nejtěžší možnou skupinu s obhájkyní titulu

V neděli 8. listopadu ve 21:00 našeho času vstoupí Linda Nosková na centrální dvorec v kalifornském Indian Wells. Naproti ní bude stát Jelena Rybakinová, světová jednička a obhájkyně titulu, se kterou česká tenistka zatím nevyhrála ani set. Tak začíná debut jednadvacetileté wimbledonské vítězky na Turnaji mistryň. Los podle WTA poslal Noskovou do skupiny 1 s Rybakinovou, Coco Gauffovou a Jessicou Pegulaovou, tedy s obhájkyní, vítězkou ročníku 2024 a finalistkou z roku 2023. Karolína Muchová skončila v opačné skupině, takže přímý český souboj je možný nejdřív v semifinále. Ve čtyřhře doplňuje českou stopu Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou. Česko tak má na závěrečném turnaji sezony tři hráčky. Jenže cesty obou singlistek se od začátku výrazně liší.
Skupina šampionek v číslech
Sečetli jsme body z žebříčku Race, podle kterého se o účasti na turnaji rozhoduje. Soupeřky Noskové mají dohromady 19 622 bodů, soupeřky Muchové 17 912. Nosková má tedy podle tohoto měřítka zhruba o 1 710 bodů těžší skupinu.
Nasazení ukazuje totéž. Nosková hraje proti hráčkám nasazeným jako první, čtvrtá a pátá. Muchová proti druhé, třetí a šesté. Na první pohled vychází rozdíl skoro nastejno, ale rozhoduje celkové složení soupeřek.
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|Skupina Noskové
|Skupina Muchové
|Soupeřky
|Rybakinová, Gauffová, Pegulaová
|Sabalenková, Andrejevová, Svitolinová
|Nasazení soupeřek
|1, 4, 5
|2, 3, 6
|Součet bodů v Race
|19 622
|17 912
|Zkušenost s Turnajem mistryň
|obhájkyně, vítězka 2024, finalistka 2023
|vítězka 2018
Obtížnost skupiny podle nás neurčuje jen žebříček. Váží i to, že všechny tři soupeřky Noskové už turnaj buď vyhrály, nebo hrály jeho finále. Gauffová s Pegulaovou se na něm navíc potkají čtvrtý rok po sobě, jejich vzájemná bilance je 5:5. Nosková je ve skupině jedinou debutantkou.
Lehké to ale nebude mít ani Muchová. Aryna Sabalenková letos ovládla Indian Wells i Miami, Mirra Andrejevová přijíždí jako vítězka Roland Garros a Elina Svitolinová turnaj vyhrála v roce 2018.
Nosková nepřijíždí na pozvánku
Debutantka na Turnaji mistryň obvykle hraje roli outsiderky, která má být ráda, že se do Kalifornie podívala. Noskové tahle role nesedí. Do Indian Wells přijíždí jako osmá hráčka Race se 4 343 body a jako wimbledonská šampionka.
Klíčový byl červen a červenec. V Berlíně porazila ve finále Pegulaovou 6:4, 4:6, 6:3, získala druhý titul kariéry, první na trávě, a zajistila si debut v elitní desítce. O tři týdny později ve Wimbledonu zdolala ve finále právě Muchovou 6:2, 5:7, 6:3. Podle WTA se stala nejmladší wimbledonskou vítězkou za posledních patnáct let a třetí českou šampionkou All England Clubu během čtyř let. Finále dvou hráček ze stejné země nemělo v ženském Wimbledonu obdoby od roku 2009, kdy proti sobě nastoupily sestry Williamsovy.
Podle Českého tenisového svazu k tomu přidala semifinále v Indian Wells a čtvrtfinále US Open. Detail z jara přitom může mít váhu i teď: areál Indian Wells Tennis Garden zná Nosková z letošního nejlepšího výsledku na tvrdém povrchu. Na kurtech, kde se bude hrát turnaj sezony, už letos došla do semifinále.
Proti soupeřkám ze skupiny vypadají vzájemné zápasy takto:
- Rybakinová: 0:3, všechny prohry ve dvou setech, naposledy ve Wu-chanu 2025
- Gauffová: 1:2, jediná výhra letos v Madridu
- Pegulaová: 3:1, včetně letošního berlínského finále
Muchová má proti své skupině stejnou souhrnnou bilanci 4:6. Rozložení je ale jiné: Sabalenková 3:2, Andrejevová 0:1, Svitolinová 1:3. Muchová má vyrovnanější výchozí pozici, Nosková extrémní kontrast. Proti jedné soupeřce zatím nevyhrála, proti druhé má jasně navrch.
Co Noskové stačí k postupu
Formát je jednoduchý. Každá ze čtyř hráček ve skupině odehraje tři zápasy, do semifinále postupují dvě nejlepší. Za každou výhru ve skupině je 200 bodů do žebříčku, vítězka turnaje si může odvézt až 1 500.
Nedělní úvod proti Rybakinové je statisticky nejhorší možný začátek. Pokud ho ale Nosková prohraje, nic se tím nerozhoduje. Dá se čekat, že klíčem bude zápas s Pegulaovou, proti které má nejlepší bilanci i čerstvou finálovou výhru. Druhý zápas, s Gauffovou, je podle nás otevřený. Madridská výhra ukázala, že Nosková umí americké hráčce vzít iniciativu.
V realistickém scénáři Nosková potřebuje dvě výhry ze tří. Porazit obě Američanky je těžké, ale proti oběma to letos už dokázala.
Muchová začne v pondělí 9. listopadu také ve 21:00 našeho času proti Sabalenkové. Jako jedna z mála hráček na okruhu má proti Bělorusce kladnou bilanci. Pro sedmou hráčku Race se 4 665 body je turnaj i osobní satisfakcí. V roce 2023 se na něj kvalifikovala, ale podle WTA musela kvůli zranění pravého zápěstí odstoupit a v Cancúnu ji nahradila Maria Sakkariová. Zranění z US Open tehdy ukončilo její nejlepší sezonu a v únoru 2024 následovala operace.
Zajímavou kuriozitou je, že Nosková s Muchovou spolu hrály čtyřhru na olympiádě v Paříži 2024 a skončily čtvrté. V Kalifornii by se mohly potkat až v semifinále nebo ve finále.
Česká linka od Kvitové po trojblok
Podle WTA má Česko zastoupení na Turnaji mistryň nepřetržitě od roku 2011. Tehdy sérii otevřela Petra Kvitová titulem, který zůstává poslední českou výhrou ve dvouhře. Kvitová se pak na turnaj vracela v letech 2012 až 2015 a znovu v letech 2018 a 2019. V roce 2015 se k ní přidala Lucie Šafářová.
Pak přišla éra Karolíny Plíškové, která hrála v letech 2016 až 2019 a znovu v roce 2021. Mezitím třikrát po sobě došla do semifinále. V roce 2021 se k ní ve skupině přidala Barbora Krejčíková. Šlo zatím o poslední ročník, kdy ve dvouhře nastoupily dvě Češky současně. Plíšková tehdy vyhrála český souboj, ale do semifinále nepostoupila ani jedna. Krejčíková se pak vrátila v roce 2024 a došla až do semifinále.
Ve čtyřhře je česká stopa ještě výraznější. Siniaková turnaj vyhrála v roce 2021 s Krejčíkovou. Letos přijíždí s Townsendovou jako druhý nasazený pár a podle Českého tenisového svazu mají za sebou tituly z Roland Garros a US Open a společně zkompletovaly kariérní grandslam. Ve skupině je čekají Bucsaová s Melichar-Martinezovou, Perezová se Schuursovou a Erraniová s Paoliniovou. Proti italské dvojici začnou v neděli po dvou singlových zápasech. Na papíře patří mezi favoritky na postup.
Kdy a kde sledovat
Turnaj se hraje od 8. do 15. listopadu v Indian Wells na venkovním tvrdém povrchu. Úvodní dny potvrdila WTA v oficiálním programu:
- Neděle 8. 11., 21:00: Nosková proti Rybakinové, později Siniaková s Townsendovou proti Erraniové s Paoliniovou
- Pondělí 9. 11., 21:00: Muchová proti Sabalenkové
Další zápasy budou upřesněny podle denního rozpisu WTA. Vysílací práva v Česku má CANAL+, přenosy mají běžet na CANAL+ Sport a CANAL+ Sport 2 podle programu stanice.
Nosková v neděli nastoupí proti hráčce, se kterou dosud nevyhrála set, na kurtu, kde letos zažila jeden ze svých nejlepších týdnů. Do semifinále jí může stačit porazit dvě Američanky, kterým už letos vzala titul a zápas. Taková cesta je úzká, ale existuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář