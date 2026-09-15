Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Proč je na vinobraní víno v PET lahvi? Obal může napovědět, ale kvalitu neurčuje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vzhled nemusí vždy odpovídat skutečné kvalitě. Ačkoli první dojem výrazně ovlivňuje naše rozhodování, i PET láhev zakoupená na podzimním vinobraní může ukrývat kvalitní produkt a naopak. Obal a jeho vzhled přesto při výběru hrají důležitou roli. U vína působí skleněná láhev více prémiově než plastová, každý typ obalu má však své přednosti a sám o sobě nemusí vypovídat o kvalitě obsahu. Často jde především o volbu, která odpovídá konkrétnímu produktu, způsobu prodeje a jeho plánované spotřebě.
Víno

Víno

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Naše zahrada
Bylinky, které zvládnou zimu venku a překvapí svou odolností
Bylinky, které zvládnou zimu venku a překvapí svou odolností
Podmáslí proti krtkům: štiplavá vůně jim rozbije podzemní bufet i tunely
Podmáslí proti krtkům: štiplavá vůně jim rozbije podzemní bufet i tunely

Podmáslí proti krtkům: štiplavá vůně jim rozbije podzemní bufet i tunely. Krtci z čeledi krtkovitých...

Zářijové slunce může být pro některé rostliny horší než srpnové
Zářijové slunce může být pro některé rostliny horší než srpnové

Zářijové slunce už nemá sílu jako během vrcholného léta, přesto může některým rostlinám způsobit větší...

Skořápka se odlepí sama. Skvělý trik na loupání vajec
Skořápka se odlepí sama. Skvělý trik na loupání vajec

Znáte to. Potřebujete rychle oloupat vejce. Jdete na věc, nicméně najednou se vám začne skořápka lepit...

Sklizeň dýní vyžaduje vhodné načasování.  Všímejte si slupky a barvy
Sklizeň dýní vyžaduje vhodné načasování.  Všímejte si slupky a barvy

Dýně patří mezi oblíbené plodiny pěstované na našich zahrádkách, jejichž pěstování nemusí být vždy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.