Proč je na vinobraní víno v PET lahvi? Obal může napovědět, ale kvalitu neurčuje

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Proč je na vinobraní víno v PET lahvi? Obal může napovědět, ale kvalitu neurčujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vzhled nemusí vždy odpovídat skutečné kvalitě. Ačkoli první dojem výrazně ovlivňuje naše rozhodování, i PET láhev zakoupená na podzimním vinobraní může ukrývat kvalitní produkt a naopak. Obal a jeho vzhled přesto při výběru hrají důležitou roli. U vína působí skleněná láhev více prémiově než plastová, každý typ obalu má však své přednosti a sám o sobě nemusí vypovídat o kvalitě obsahu. Často jde především o volbu, která odpovídá konkrétnímu produktu, způsobu prodeje a jeho plánované spotřebě.
Víno
Zdroj: Pixabay
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