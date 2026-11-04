Americké volby byly také volbami o vodě. Vodohospodářská témata se dostala na lístky ve více než 30 státech

Letošní volby do amerického Kongresu, označované jako midterms, byly také volbami o vodě. Vodohospodářská témata se objevila na hlasovacích lístcích ve více než 30 státech a voliči rozhodovali o investicích do infrastruktury, opravách nebo kompletní výměně potrubí, případném prodeji městských vodárenských systémů, ale i cenách vody. Úterní hlasování 3. listopadu přitom bylo zároveň důležitým testem spokojenosti Američanů s politikou prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy.
Podle serveru Water Daily se většina vodohospodářských otázek týkala místní úrovně, některé však mohly mít zásadní dopad na financování a provoz vodárenské infrastruktury. V Arkansasu například voliči rozhodovali o možnosti vydat dluhopisy až za 500 milionů dolarů na vodovody, kanalizace, protipovodňová opatření nebo zavlažování. V Louisianě se hlasovalo o ústavní změně, která by umožnila obcím využívat veřejné peníze na vyhledávání a výměnu olověných vodovodních přípojek také na soukromých pozemcích.
V kalifornském Bell Gardens se rozhodovalo o možném prodeji městského vodovodního systému soukromé společnosti Golden State Water Company. V Baltimoru zase návrh počítal se vznikem samostatného odboru pro vodu a odpadní vody. V texaském Corpus Christi voliči posuzovali změnu pravidel, která by velkým průmyslovým odběratelům odebrala dosavadní výjimku z přirážek za vodu během sucha. V některých případech se tam pro velké společnosti zvedne cena vody až čtyřicetinásobně, a to z necelých 2 korun za kubík až po (u nás ještě pořád skvělou cenu) 70 Kč za kubík.
Významné investiční otázky se objevily také na Floridě. St. Petersburg žádal o souhlas s emisí dluhopisů až za 600 milionů dolarů na modernizaci kanalizace, vodovodů a protipovodňové infrastruktury. Podobné návrhy na financování vodohospodářských projektů se objevily v Coloradu, Kalifornii nebo Vermontu. Water Daily upozorňuje, že schválení dluhopisů ještě neznamená okamžité zahájení staveb. Jde především o povolení budoucího zadlužení, po němž musí následovat příprava projektů a zajištění financování. Výsledky voleb tak v řadě amerických měst a okresů ovlivní podobu vodohospodářství na mnoho dalších let.
V kansaských městech Emporia a El Dorado se obyvatelé v referendech vyslovovali k desetiletému zákazu výstavby velkých datových center. V obou případech se zákaz týká zařízení s příkonem přes 10 MW nebo denní spotřebou vody přesahující 100 000 galonů (asi 380 kubíků vody).
Výsledky voleb tak mohou na několik let dopředu ovlivnit podobu vodohospodářské infrastruktury, její vlastnictví i férovější rozdělení nákladů mezi obyvatele a průmyslové odběratele, kteří v některých státech měli výjimky na úkor jejich obyvatel. Včerejší referenda naznačují, že se v USA stále více prosazuje přístup, podle něhož má být voda vnímána jako strategická infrastruktura a její dostupnost jako společná odpovědnost. Vedle investic do vodovodů, kanalizací a ochrany před povodněmi se do popředí dostává také otázka spravedlivějšího rozdělení nákladů mezi domácnosti, průmysl a další velké odběratele.
René Pajurek
zdroj: Water Daily