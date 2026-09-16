Rychlý listový zákusek s krémem bez vaření: Vrstvený dezert z listového těsta a šlehačkového krému

Řeknu to bez obalu: tenhle zákusek jsem poprvé pekla v pátek odpoledne, asi půl hodiny před příchodem kamarádek. Na krémy vařené na plotně nebyl čas, na čekání už vůbec ne. Vytáhla jsem listové těsto, tvaroh a sáček pudinkového prášku a dopadlo to tak, že plech zmizel dřív, než se stačil vylouhovat čaj. Krémový zákusek z listového těsta s nadýchanou tvarohovou náplní je přesně ten druh dezertu, který vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Skoro cukrárenský vzhled, ale postup zvládne i ten, kdo si s pečením jinak moc nepotyká.
U
krémových dezertů mě dlouho brzdila jedna věc: vaření. Pudink hlídaný u sporáku, aby se nepřichytil, sníh z bílků, do kterého se nesmí dostat ani stopa tuku, krém, který má ještě hodinu odpočívat v lednici. Na obyčejné odpoledne, kdy má člověk chuť prostě na něco sladkého, mi to připadalo zbytečně složité. Tady je postup příjemně přímočarý. Pudinkový prášek se rozmíchá přímo za studena s mlékem, pak přijde tvaroh, vejce a po chvíli vznikne krém, který drží tvar, je jemný a nepůsobí těžce. Doma mizí tak rychle, že káva obvykle přijde na řadu až potom. Kdo chce drobnou obměnu, může přidat trochu citronové kůry nebo pár kapek vanilkového extraktu. Obojí do náplně sedí.
Můj tip zní: Listové těsto před pečením propíchejte vidličkou opravdu poctivě, klidně hustě po celé ploše. Když se to odflákne, uprostřed se zvedne kopec a krém pak po těstě zbytečně ujíždí. Spodní plát upečte naslepo bez náplně, horní zvlášť, a spojte je až po vychladnutí. Krém patří výhradně na studené těsto, jinak povolí a zákusek nebude držet tak pěkný tvar. Recept na rychlý krémový zákusek z listového těsta s tvarohovým krémem
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny (nebo do druhého dne) Počet porcí: 12 až 16 kusů Ingredience k přípravě
Těsto: 1 balení listového těsta (chlazené, přibližně 400 g)
Tvarohový krém: 5 vajec velikosti M 500 g jemného tvarohu 150 g cukru krupice (do krému) 100 g cukru krupice (na bílkový sníh) 1 balení pudinkového prášku (vanilkový nebo smetanový) 150 ml plnotučného mléka
Dokončení: moučkový cukr na posypání Postup přípravy krémového dezertu z listového těsta
1. Troubu nastavte na
180 stupňů na horkovzduch nebo horní a dolní ohřev. Listové těsto rozviňte a rozdělte na dva stejně velké pláty. Oba pořádně propíchejte vidličkou, ne jen symbolicky po krajích. Ideálně zhruba každé dva centimetry, protože nafouknuté boule se u tohoto dezertu později dost špatně napravují.
2. Pláty přeneste na plech s pečicím papírem a pečte
20 až 25 minut, až zezlátnou a budou křupavé. Když se i přes propíchání někde zvednou, po vytažení je opatrně stlačte dlaní nebo druhým plechem. Nechte je úplně vychladnout, nejlépe na mřížce. Počítejte aspoň 30 minut. Zatím si připravte krém
3. Oddělte
žloutky od bílků. Bílky dejte do čisté, odmaštěné mísy, žloutky do větší mísy zvlášť. Ke žloutkům přisypte 150 g cukru a vyšlehejte je do světlé pěny. Ručním šlehačem to zabere přibližně 3 až 5 minut.
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4. Ke žloutkové pěně přidejte
500 g tvarohu a jen krátce promíchejte. Pudinkový prášek rozmíchejte ve 150 ml studeného mléka úplně dohladka, bez hrudek, a vlijte ho do tvarohové směsi. Vznikne základ krému, který má být pevný, ale ne hutný.
5. Z bílků vyšlehejte pevný sníh.
100 g cukru přidávejte postupně, nejlépe po lžících, a šlehejte dál, dokud sníh nedrží špičky. Když mísu opatrně otočíte, neměl by se pohnout. Tady se vyplatí nespěchat, protože řídký sníh by náplň zbytečně zředil.
6. Sníh vmíchejte do tvarohového základu opatrně. Stačí stěrkou podebírat směs odspodu nahoru, žádné prudké míchání. Jakmile je krém spojený, přestaňte. Příliš dlouhé promíchávání by z něj vyhnalo vzduch a náplň by nebyla tak nadýchaná.
7. Na plech nebo do formy odpovídající velikosti položte první vychladlý plát těsta. Rozetřete na něj všechen tvarohový krém. Vrstva bude vyšší, tak to má být. Navrch položte druhý plát a jen lehce přitlačte dlaní, aby si sedl.
Foto: se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Příprava krémového zákusku
8. Zákusek přikryjte potravinářskou fólií, případně víkem, a dejte do lednice alespoň na
60 minut. Pokud ho necháte do druhého dne, bude se krájet znatelně lépe. Krém se zpevní, chutě se spojí a při řezu nebude tolik utíkat do stran.
9. Před podáváním poprašte horní plát
moučkovým cukrem. Krájejte ostrým nožem, ideálně pilovitým. Po každém řezu čepel otřete do vlhkého hadříku, řezy pak zůstanou čistší a krém se nebude tahat po bocích. Foto: se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Příprava krémového zákusku Tipy redakce: Výběr pudinkového prášku: Vanilkový pudink je nejjistější volba, smetanový krém zjemní a citronový mu dá svěžejší chuť. Citronová varianta s trochou nastrouhané kůry přímo v náplni se hodí hlavně v létě. Tuhnutí přes noc: Když máte čas, nechte zákusek v lednici do rána. Krém se lépe usadí, těsto od něj lehce zvláční a výsledná textura bývá příjemnější než po pouhé hodině chlazení. Tvaroh nesmí být vodnatý: Jemný tvaroh z běžného obchodu obvykle stačí použít rovnou. Domácí nebo čerstvý tržní tvaroh raději dejte předem na plátýnko a nechte aspoň 20 minut odkapat. Přebytečná syrovátka by krém naředila a hůř by tuhl.
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Zdroj a foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca