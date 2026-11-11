Fermentovaná síla v láhvi: Jablečný ocet a co se za tou kyselostí skutečně skrývá

Jablečný ocet patřil dlouho k věcem, o kterých jsem si myslela, že doma prostě nevzniknou. Nebo alespoň ne bez nějaké složité výbavy. Pak přišel loňský podzim, na zahradě zůstala hromada jablek a sníst se to všechno nedalo. Tak jsem to zkusila. Dopadlo to překvapivě dobře: ve sklenici dozrál voňavý přírodní ocet, který od té doby dávám do zálivek, marinád a občas i ráno do vody jako jednoduché domácí tonikum. Chuťově je proti běžnému kupovanému octu znatelně jiný, ovocnější a méně ostrý.
Domácí
jablečný ocet vzniká ve dvou fázích. Nejdřív jablka kvasí a jejich cukry se mění na alkohol, potom se alkohol postupně přeměňuje na kyselinu octovou. Zabere to zhruba 30 dní. Vybavení je přitom obyčejné: větší sklenice, struhadlo a trochu trpělivosti. Jablka se používají celá, tedy i se slupkou a jádřincem, protože právě na nich bývají přirozené kvasinky potřebné pro rozběhnutí fermentace. Portál Biolékárna připomíná, že hotový ocet obsahuje prospěšné bakterie a organické kyseliny. Nehodí se ale pro každého. Lidé s citlivým žaludkem nebo refluxem by s ním měli zacházet opatrně a vždy ho ředit.
Můj tip zní: Sklenici při první fermentaci nezavírejte natěsno. Ocet musí dýchat, jinak se kvasný proces snadno pokazí a místo kvašení se může rozjet hnití. Úplně stačí talířek nebo plátěný ubrousek stažený gumičkou. A rovnou pod sklenici dejte tác nebo hlubší talíř. První dny umí směs přetéct; kdo to jednou drhl z police, příště už na podložku nezapomene. Recept na domácí jablečný ocet z celých čerstvých jablek
Z uvedeného množství připravíte
přibližně 1,5 až 2 litry hotového octa. Nejlepší jsou jablka ze zahrady nebo od farmáře, neošetřovaná a s přirozeným povlakem na slupce. U kupovaných jablek z obchodu bývá problém voskování. Fermentace se pak může rozbíhat pomaleji, někdy i dost neochotně. 1. fermentace (míchání): 10 dní Přecezení a příprava na 2. fermentaci: 30 minut 2. fermentace (zrání v temnu): 20 dní Stáčení do lahví: 15 minut Celková délka přípravy: přibližně 30 dní Ingredience k přípravě
Fermentace: 1,5 kg domácích jablek (neošetřovaných, různých odrůd) 2,5 litru převařené a vychladlé vody
Výroba: 4litrová sklenice se širokým hrdlem dřevěná vařečka na míchání jemné sítko nebo plátno na přecezení talíř nebo ubrousek na přikrytí tmavé lahve na stáčení (0,5 nebo 1 litr) Postup přípravy jablečného octa z čerstvých jablek
1.
Jablka důkladně omyjte pod tekoucí vodou. Slupku ponechte, stejně tak jádřinec. Pryč dejte jen červivá nebo výrazně poškozená místa. Potom jablka nastrouhejte nahrubo, opravdu i se slupkou a středem. V těchto částech jsou přirozené kvasinky, které pomáhají celý proces nastartovat, takže je škoda je vyhazovat.
2. Nastrouhaná
jablka přesypte do 4litrové sklenice a zalijte 2,5 litry převařené vychladlé vody. Voda má mít pokojovou teplotu. Pokud by byla horká, kvasinky zničí a fermentace se nerozběhne. Sklenici neplňte až po okraj; ideální jsou asi tři čtvrtiny objemu, protože při aktivním kvašení může směs vystoupat výš.
3. Sklenici
přikryjte talířkem nebo plátěným ubrouskem upevněným gumičkou. Závitové víčko zatím nechte stranou, uzavřená nádoba by kvašení nesvědčila. Sklenici postavte na teplé místo, nejlépe tam, kde je zhruba 18 až 22 stupňů. Pod ni dejte talíř, pro jistotu hned. Tím začíná první fermentace, která potrvá 10 dní.
4. Každý den směs promíchejte dřevěnou vařečkou, ideálně
jednou až dvakrát denně. Dřevo je vhodnější než kov, který může průběh fermentace ovlivnit. Jablka budou zpočátku držet nahoře, mícháním je vracíte pod hladinu a tím snižujete riziko plísně. Po pár dnech uvidíte, že tmavnou, pomalu klesají a na hladině se objevují drobné bublinky.
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5. Po
10 dnech má být první fermentace hotová. Poznáte to mimo jiné podle toho, že většina jablek už zůstává pod hladinou, nahoře jsou bublinky a směs působí živě, ale ne zkaženě. Přes jemné sítko nebo plátno obsah sklenice přeceďte. Jablečnou drť pořádně vymačkejte, ať z ní dostanete co nejvíc tekutiny. Pevné zbytky patří na kompost nebo do odpadu.
6. Přecezenou tekutinu
nalijte zpět do vyčištěné sklenice. Tady začíná druhá fermentace, dalších 20 dní. Nádobu přesuňte na tmavé místo, protože světlo zrání neprospívá. Vrch znovu zakryjte talířkem, případně víčko jen velmi lehce nasaďte, ale neutahujte ho napevno. Během druhé fermentace se bude měnit vůně
7. Nejdřív bývá lehce sladká a alkoholová, později ostřejší, kyselejší, octová. Tak to má probíhat. Na dně se může usadit
světlý nebo nahnědlý sediment, někdy se vytvoří i gelovitá vrstva, tedy octová matka. Nevypadá vždycky krásně, ale není to chyba. Dá se použít jako startér pro další várku.
8. Po
20 dnech druhé fermentace ocet ochutnejte. Měl by být výrazně kyselý, ale pořád s ovocnou vůní. Kdo chce ostřejší výsledek, může ho nechat zrát ještě dalších 5 až 7 dní. Hotový ocet přeceďte přes jemné sítko a stočte do tmavých lahví. Tma mu prospívá a v tmavém skle vydrží déle v dobré kondici.
9. Lahve uzavřete a dejte na chladné, tmavé místo.
Domácí jablečný ocet vydrží minimálně rok, při správném skladování klidně i déle. Pokud se na dně objeví sediment, není to důvod k obavám. Před použitím lahev jen jemně protřepejte. Foto: Cooky.cz, Domácí jablečný ocet Tipy redakce: Výběr jablek: Osvědčuje se směs sladších a kyselejších odrůd, třeba antonovka s golden delicious nebo štetínské s průsvitným. Různé odrůdy dají octu plnější chuť a díky pestřejším kvasinkám na slupkách bývá kvašení živější. Plíseň na povrchu: Když se plíseň objeví, nejčastěji za tím bývá málo míchání nebo příliš teplé místo. Opatrně ji seberte lžící a směs míchejte častěji. Jemný bílý povlak na hladině ale ještě nemusí být plíseň; často jde jen o kvasnou pěnu, která je v pořádku. Jak ocet používat: Domácí jablečný ocet mívá výraznější chuť než kupovaný, proto s ním v zálivkách začínejte zlehka. Dejte nejdřív lžičku a ochutnejte. Pokud ho pijete ráno jako tonikum, vždy ho řeďte vodou, přibližně 1 lžíci octa na 200 ml vody. Neředěný nepijte. Octová matka jako startér: Gelovou vrstvu ze dna sklenice, tedy octovou matku, nevyhazujte. Přidaná do další várky pomůže fermentaci nastartovat podstatně rychleji, někdy i o třetinu až polovinu kratší dobu. Tmavé lahve nejsou podmínkou: Když tmavé lahve nemáte, použijte obyčejné skleněné a zabalte je do hnědého papíru, případně je uložte do krabice. Světlo může rozkládat některé prospěšné látky a měnit chuť, takže ochrana před ním má smysl.
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Zdroj: autorský text cooky.cz