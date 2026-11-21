Některé moučníky se zkrátka nepřekombinují a stejně zmizí jako první. Čokoládové řezy se smetanou k nim patří. Nečeká vás žádné skládání pater, žádné krémy vařené nad párou ani odležení přes noc. Jen měkký kakaový korpus, na něm poctivá vrstva krému ze zakysané smetany a šlehačky a navrch strouhaná čokoláda, která na světlém krému vypadá dost nebezpečně lákavě. Poprvé jsem je pekla na narozeniny kamarádky, která chtěla „něco čokoládového, ale ne dort“. Z plechu nezůstal ani kraj.
Na tomhle receptu je příjemné hlavně to, že se netváří složitě. Těsto se vyšlehá v jedné míse, rozetře na plech a jde do trouby. Žádné oddělování vajec, žádné hlídání sněhu, žádná cukrářská gymnastika. Díky oleji zůstane korpus vláčný a kakao mu dá čokoládovější chuť, než by člověk u tak jednoduchého těsta čekal. S lehce nakyslým krémem si sedne velmi dobře.
Zakysaná smetana je tady podstatná, protože stáhne sladkost a celý moučník odlehčí. U máslového krému tohle většinou nedostanete. A ? Patří tam, aspoň podle mě. Když ale pečete pro děti, klidně ho vynechte. rum
Můj tip zní: Krém šlehejte postupně a nespěchejte na něj. Nejdřív rozmíchejte pomazánková másla dohladka, až potom přidávejte zakysanou smetanu a šlehačku. Když tekutější suroviny nalijete k tuhému základu najednou, krém se umí srazit a místo hladké vrstvy máte v míse hrudky. Držte se středních otáček a občas stáhněte krém ze stěn mísy stěrkou. Recept na šťavnaté čokoládové řezy se smetanovým krémem
Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny, z toho aktivní práce kolem 30 minut Ingredience k přípravě Kakaový korpus 3 vejce 200 g cukru krupice 1 dl vody 2 dl oleje, slunečnicového nebo řepkového 150 g hladké mouky 1 prášek do pečiva 2 lžíce holandského kakaa Smetanový krém 2 pomazánková másla, každé přibližně 150 g 2 kelímky zakysané smetany, každý 200 g 2 šlehačky ke šlehání, každá 200 ml cukr moučka podle chuti, začala bych 3 lžícemi 1 lžíce rumu, pokud ho chcete použít Dokončení hořká čokoláda s obsahem kakaa nad 50 % na strouhání, případně Granko podle chuti Postup přípravy fantastických čokoládových řezů se smetanovým krémem
1. Troubu nastavte na
175 stupňů, u horkovzduchu stačí 160 stupňů. Plech vyložte pečicím papírem, případně ho vymažte tukem a vysypte moukou. Obojí funguje. Pečicí papír je ale praktičtější, hlavně když chcete korpus bez nervů vytáhnout nebo přenést.
2. Do větší mísy rozklepněte
3 vejce a přisypte 200 g cukru krupice. Elektrickým šlehačem šlehejte asi 3 minuty, až směs zesvětlá, trochu nabude a bude lehce napěněná. Nemusí být úplně hustá, ale rozdíl proti začátku má být vidět.
3. Za chodu šlehače pomalu přilévejte
2 dl oleje a potom 1 dl vody. Olej nelejte do mísy jedním šplouchnutím, raději tenkým proudem. Směs se pak lépe spojí a bude hladká, skoro lesklá.
4. V jiné misce promíchejte
150 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva a 2 lžíce kakaa. Suchou směs prosejte k tekutému základu a už jen krátce zapracujte vařečkou, případně šlehačem na nejnižší výkon. Jakmile v těstě nejsou hrudky, stačí. Dlouhé šlehání by mu spíš ublížilo.
5. Těsto vylijte na připravený plech a rozetřete ho i do rohů. Vrstva má mít zhruba 1 centimetr, takže se nelekejte, že nepůsobí moc vysoká. Po upečení se bude dobře krájet a s krémem bude držet tvar. Pečte
25 až 30 minut, dokud špejle zapíchnutá doprostřed nevyjde suchá.
6. Hotový korpus vyndejte z trouby a nechte ho vychladnout, ideálně na mřížce. Tady se vyplatí vydržet. Kdybyste krém natřeli na teplý plát, začne povolovat a řezy se promění v dost nehezkou čokoládovou hmotu. Počítejte nejméně se
30 minutami.
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7. Do mísy dejte obě
pomazánková másla a šlehejte je na střední otáčky asi 2 minuty, až budou hladká a trochu nadýchaná. Pomazánkové máslo by nemělo být úplně studené z lednice, jinak se hůř spojí a krém může působit zrnitě.
8. Po lžících zašlehávejte
zakysanou smetanu. Teprve potom přidejte šlehačku, také postupně. Šlehejte na střední výkon, dokud krém nezhoustne a nezačne držet tvar. Osladit ho můžete cukrem moučkou podle chuti, nakonec přidejte případně rum. Ochutnání se tady hodí; krém má být svěží, lehce nakyslý, ne ulepeně sladký.
9. Krém naneste na vychladlý korpus a rozetřete ho po celé ploše. Nejlépe se pracuje stěrkou nebo širší lžící, od středu směrem ke krajům. Vrstva krému má být přibližně stejně vysoká jako upečený korpus. Když je jí málo, nejsou to ono.
10. Povrch posypte nastrouhanou
hořkou čokoládou, případně použijte Granko. Čokoláda na krému lehce povolí a udělá jemnou aromatickou vrstvu. Granko je jednodušší varianta a přidá trochu jinou, drobně křupavou stopu. Záleží na zásobách ve spíži i na chuti.
11. Plech zakryjte potravinářskou fólií a dejte ho do lednice nejméně na
60 minut, lépe na 2 až 3 hodiny. Krém potřebuje zpevnit, aby šel moučník nakrájet čistě. Potom vezměte ostrý nůž a řezy krájejte na obdélníky nebo čtverce, jak se vám zrovna hodí. Podávejte vychlazené. Foto: Cooky.cz, Čokoládové řezy se šlehačkou Tipy redakce: Kakao: Sáhněte po holandském kakau. Má tmavší barvu a výraznější chuť než slazené kakao do mléka. Na korpusu je to znát hned, jak ho rozkrojíte: barva je sytější a chuť nepůsobí mdle. Zakysaná smetana v krému: Pokud potřebujete pevnější krém, vyměňte jeden kelímek zakysané smetany za tvaroh. Vrstva pak lépe drží i mimo lednici, což se hodí v létě nebo při převážení na oslavu. Rum: Kdo nechce použít alkohol, může sáhnout po rumovém aromatu. Stačí pár kapek. Chuťově bude výsledek velmi podobný a moučník můžete bez obav nabídnout i dětem. Čokoládová poleva místo strouhání: Když chcete nahoře křupavou vrstvu, rozpusťte 100 g hořké čokolády s trochou kokosového tuku a nalijte ji na krém ještě před chlazením. Po ztuhnutí vznikne tenká lesklá poleva, která při zakousnutí lehce praskne.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková