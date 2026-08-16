KVÍZ: Jak dobře znáte technické obory? Tento kvíz prověří nejen absolventy průmyslovekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Jak dobře znáte technické obory? Tento kvíz prověří nejen absolventy průmyslovek
Možná vám v dětství svítila na psací stůl, když jste psali úkoly, nebo stála vedle babiččina ušáku na...
Zákaznice nechala v restauraci dýško 80 Kč z účtu 2000 Kč. Obsluha to považovala za výsměch a vznikla...
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Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...Všechny články tohoto autora →