Větší smůla, než jsme čekali. Meteorologové právě aktualizovali předpověď počasí pro Česko

Kdo čekal, že s koncem tropických teplot přijde i tolik potřebný déšť, bude zklamaný. Nejnovější aktualizace evropských meteorologických modelů přináší pro Česko rozporuplnou zprávu: ano, vedra ustoupí a teploty klesnou až o deset stupňů. Jenže srážky, které by mohly zachránit vyprahlou krajinu, zamíří především na Slovensko. České území zůstane z velké části na suchu.
Konec tropů přijde už tento týden
Pro miliony Čechů, kteří poslední dny bojovali s teplotami přesahujícími 35 °C, je tu konečně úleva. Už v průběhu nadcházejícího týdne se odpolední maxima sníží na příjemnějších 25 až 28 °C. Další výhledy pak počítají s hodnotami mezi 21 až 24 °C.
Společně s denním ochlazením dorazí i výrazně chladnější rána. To je dobrá zpráva pro všechny, kdo se v přehřátých bytech a domech poslední noci marně snažili usnout – konečně bude možné pořádně vyvětrat a nechat interiéry zchladnout.
Srážková loterie: Slovensko vyhrává, Česko prohrává
Zatímco v otázce teplot se Česko i Slovensko dočkají podobného vývoje, v případě deště se situace dramaticky liší. Dlouhodobý evropský model ECMWF, který patří mezi nejpřesnější na světě, ukazuje pro druhou polovinu srpna jasný vzorec: Slovensko zažije srážkově nadprůměrný závěr měsíce s četnějšími přeháňkami, bouřkami i trvalejším deštěm.
Proč taková nespravedlnost? Klíčovou roli hraje geografická poloha a atmosférická dynamika. Chladnější vzduch postupující ze severu se dostane nad nezvykle teplé vody Středozemního a Jaderského moře. Tento teplotní kontrast vytvoří ideální podmínky pro vznik vydatných srážkových systémů – ty ale zasáhnou primárně oblasti ležící východněji.
„Do České republiky dorazí déšť spíše lokálně, přičemž největší šanci na vydatnější zálivku má východní část území,“ vyplývá z aktuálních modelových výstupů.
ČHMÚ varuje: Sucho se bude prohlubovat
Český hydrometeorologický ústav ve své dlouhodobé předpovědi platné do prvního týdne září nepřináší optimistické zprávy. Teploty mají v průměru zůstat nad dlouhodobým normálem, zatímco srážky budou podprůměrné.
Co to znamená v praxi? Občasné lokální přeháňky jednoduše nedokážou vyrovnat obrovské ztráty vody, které krajina utrpěla během letních veder. Půdní sucho se bude nadále prohlubovat a plošný vytrvalý déšť, který by pomohl lesům, zemědělcům i hladinám podzemních vod, se ve zbytku meteorologického léta v Česku pravděpodobně neobjeví.
Září přinese obrat – a možná i první sníh
Světlo na konci tunelu nabízí až výhledy na září. Změna charakteru proudění by mohla přinést vytrvalejší pásma deště kolem poloviny měsíce, kdy by se srážek konečně mohla dočkat i většina českého území.
Ještě výraznější zlom modely předběžně rýsují kolem 20. září. Denní teploty by měly vystupovat maximálně na 20 °C a do střední Evropy začne proudit studený vzduch. Závěr září tak může přinést nejen typicky sychravé podzimní počasí s častým deštěm, ale na vrcholcích našich nejvyšších hor také první sněhové přeháňky.
Do té doby nás čeká postupné odeznívání veder ke snesitelnějším teplotám – ovšem se stále trvajícím deficitem vláhy. Kdo má zahradu nebo pole, měl by s vodou nadále šetřit. Situace se nezlepší ze dne na den.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, Meteocentrum, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová