Máte starší auto? Existuje chytrý trik, jak mu dodělat prémiovou výbavu za zlomek ceny

Nové automobily nabízejí propojení se smartphonem jako samozřejmost. Navigace Waze, hudební streamy, handsfree hovory – to vše ovládáte přímo z vestavěné obrazovky. Jenže co když máte vůz starší generace? Displej sice v palubce svítí, ale chytré funkce chybí.
Řešení existuje a nevyžaduje výměnu celého systému za desítky tisíc. Stačí retrofit modul, který se vejde přímo do stávající jednotky. Vyzkoušeli jsme konkrétní sadu od čínského AutoABC na Fordu Mondeo z roku 2015 se systémem Sync 2. Montáž zabrala necelé dvě hodiny a nebylo třeba páječky ani speciálních dovedností.
Co vlastně získáte
Platformy Android Auto a Apple CarPlay transformují způsob ovládání během jízdy. Místo drobných ikon na telefonu pracujete s velkými plochami optimalizovanými pro dotyk. Psaní zpráv? Nahrazuje ho hlasové diktování. Připojení? Automatické při každém nastartování.
Hudební aplikace, navigace i telefonní kniha se objeví na displeji vozu okamžitě po usednutí. Systém rozpozná telefon bezdrátově a vše funguje jako v prémiových modelech současnosti.
Jak probíhá instalace
Před jakoukoliv prací musíte odpojit záporný pól baterie. Elektronika komunikuje i při vypnutém zapalování a odpojování komponentů pod napětím hrozí zkratem. Černý kabel se symbolem mínus bezpečně zaizolujte.
Šrouby si pečlivě roztřiďte podle velikosti. Drobné rozdíly v délce mohou při zpětné montáži poškodit díly. V našem případě byl nutný specifický nástavec Torx T8 vedle běžných šroubováků.
Samotný modul má podobu odkryté desky plošných spojů, která se vkládá přímo do útrob řídicí jednotky displeje. Zobrazovací panel vyjmete z kovového rámu, opatrně odpojíte dva tenké ploché kabely a původní zelenou desku propojíte s novým modulem pomocí dodané kabeláže. Celou sestavu pak zkompletujete a přišroubujete zpět.
Periferie a propojení
Po sestavení displeje přibudou na zadní straně jednotky tři nové výstupy. Wi-Fi anténa zajišťuje bezdrátové spojení s telefonem – lepí se dovnitř palubní desky mimo kovové povrchy, které by stínily signál.
Konektor pro periferie zprostředkovává vyvedení USB portu například do přihrádky spolujezdce, AUX vstupu a umožňuje připojení přední či zadní parkovací kamery. Hlavní komunikační svazek pak přenáší data mezi modulem a tlačítky na volantu či ovládacím panelu.
Instalace funguje na principu Plug & Play, ale zapojení doplňkových vodičů přináší vyšší komfort. Vodič „Back“ slouží k automatickému přepnutí obrazu na připojenou parkovací kameru při zařazení zpátečky. U vozů s automatickou převodovkou není nutné vodič „Back“ zapojovat, pokud modul dokáže signál o zařazení zpátečky získat přímo z datové komunikace vozu.
Vodič „Acc“ zajišťuje informaci o zapnutí zapalování a umožňuje modulu správně reagovat na spuštění a vypnutí vozu. U některých automobilů není jeho samostatné zapojení nutné, protože potřebný signál získá modul z původní jednotky.
V nastavení se doporučuje povolit přenos zvuku přímo přes modul a tovární AUX vstup. Eliminuje to nutnost souběžného párování telefonu s původním rádiem přes Bluetooth.
Bonusové funkce nad rámec originálu
Tovární funkce zůstávají plně zachovány. Mezi původním systémem vozu a novým modulem přepínáte pomocí vybraných ovládacích prvků – například podržením tlačítka na volantu nebo tlačítka pro ztlumení zvuku.
Modul navíc nabízí zrcadlení obrazovky přes AirPlay a AutoLink. Celý obraz telefonu lze bezdrátově přenést na displej auta. Přes vyvedený USB port lze pouštět hudbu i videa.
Upozornění k bezpečnosti: Funkce zrcadlení obrazovky a sledování videí jsou určeny výhradně pro použití v bezpečně zaparkovaném vozidle. Sledování filmů za jízdy výrazně rozptyluje pozornost a ohrožuje bezpečnost provozu. Režim zrcadlení navíc nepodporuje ovládání přes dotykový displej – obsah se pouze pasivně promítá.
Celá montáž je kompletně vratná. Všechny kabely se propojují pomocí originálních konektorů bez stříhání původní elektroinstalace, takže při případném prodeji auta lze modul snadno vyjmout a uvést vůz do původního stavu.
Zkušenosti z každodenního provozu
Během dvoutýdenního testování se systém prokázal jako velmi spolehlivý. Bezdrátové připojení k telefonu probíhalo okamžitě po nastoupení. Odezva na dotyk byla přesná a bez znatelného zpoždění.
Ovládání na volantu pro přepínání skladeb a hlasové příkazy fungovalo shodně s továrními systémy. Zrcadlení přes AutoLink fungovalo spolehlivě, pro jeho aktivaci je však nutné v nastavení nejprve ukončit režim Android Auto či CarPlay.
Jediným drobným nedostatkem bylo krátké modré probliknutí obrazovky na zlomek sekundy při přepínání mezi původním a novým grafickým rozhraním.
Při pořizovací ceně kolem 200 eur představuje retrofit modul od AutoABC vysoce efektivní způsob, jak modernizovat starší vozidlo. Nabízí plnohodnotné funkce moderních infotainmentů bez nutnosti měnit celou palubní jednotku za několikanásobně vyšší částky.
Zdroje článku: drive.com.au, aktuality.sk, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský