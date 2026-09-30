Kupka přitvrdil a Babišovi zaskočilo. Útočil ale na úředníky

Předseda ODS má za sebou v Poslanecké sněmovně skutečně plamenný projev. Určitě není od věci říct, že takový proslov se od něj jako od předsedy tradiční pravicové strany čekal už dávno. Ve finále nicméně ani s těmito svými slovy, ze kterých Andreji Babišovi doslova zaskočila voda, nic moc nezmohl. Zaútočil v podstatě na úředníky, kteří na nějaké vracení peněz nebo něco podobného žádný velký vliv mít nebudou. Jeho vystoupení tak ve finále vyznělo prapodivně.
Každou korunu budou vymáhat
Je to tak. Martin Kupka jednoznačně deklaroval, že právě oni budou vymáhat zpět každou korunu, kterou neoprávněně vyplatí vláda Andreje Babiše ze státního rozpočtu. Docela by mě zajímalo, kdo jsou to právě oni. Možná tedy ODS v budoucí vládě. Těžko říct. Stát se to nepochybně může. Při kauzách a přešlapech současné vlády je to docela i pravděpodobné, co si budeme povídat. Přesto mám pochybnosti o tom, že Martin Kupka skutečně něco vymůže. Je to podobné, jako slibovala Alena Schillerová, že vrátí důchodcům všechno, co jim předchozí vláda Petra Fialy vzala. Trapné, plané chyby.
Chci všechny ujistit, že každou korunu, kterou neoprávněně vyplatí vláda Andreje Babiše ze státního rozpočtu, budeme po jeho firmách vymáhat zpět.
Každého úředníka, který se na tom bude vědomě podílet v rozporu se zákonem, pravidly nebo profesní etikou, poženeme k odpovědnosti. pic.twitter.com/DI1Jdx0T0c
— Martin Kupka (@makupka) September 30, 2026
A deagrofertizaci se už hovořilo, ale nikdo neudělal nic
Asi tak, Politici současných opozičních stran měli plná ústa Andreje Babiše a toho, že by mělo dojít k deagrofertizaci. Celé minulé volební období, kdy byla ODS u vesla mohli Kupkové a spol. začít prostředky vymáhat. Co se ale stalo? Vůbec nic. Byli jsme pouze svědky slibů o tom, jak se Agrofertem zatočí. Nezatočilo. Nyní už zase Martin Kupka slibuje? Jak mu mám věřit? Nějak mi to nejde.
Tip: Proč lidé nemají také imunitu? Občan si vychutnal Babiše.
Vyhrožování úředníkům nebylo na místě
Kupka mluvil o tom, že každého úředníka, který se na tom bude vědomě podílet v rozporu se zákonem, pravidly nebo profesní etikou, požene k odpovědnosti. Takže jde o vyhrožování úředníkům? Vždyť tito lidé často pouze plní pokyny svých nadřízených. Mají strach o svou práci a nemohou nic činit proti vůli lidí, kteří jim velí.
Andrej Babiš: Foto Úřad vlády ČR
Babišovi při slovech o Orbánovi očividně zaskočilo
Kupkova slova o tom, že i Babišův politický vzor Viktor Orbán se choval stejně a jak dopadl, současného premiéra očividně zaskočila. Pohled na něj, když zrovna pil, byl výmluvný. Jen se ale asi trochu lekl, nic víc. Bát se nemusíme, nejspíše se hned vzpamatoval a s Kupkových slov si nedělal vůbec nic podobně jako z názorů svých nevoličů.
Zdroje info: Autor, X
Martin Kupka: Náhledové foto Martin Kupka/Meta
The post Kupka přitvrdil a Babišovi zaskočilo. Útočil ale na úředníky
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