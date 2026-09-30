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Kupka přitvrdil a Babišovi zaskočilo. Útočil ale na úředníky

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Dennívýzva
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Předseda ODS má za sebou v Poslanecké sněmovně skutečně plamenný projev. Určitě není od věci říct, že takový proslov se od něj jako od předsedy tradiční pravicové strany čekal už dávno. Ve finále nicméně ani s těmito svými slovy, ze kterých Andreji Babišovi doslova zaskočila voda, nic moc nezmohl. Zaútočil v podstatě na úředníky, kteří na nějaké vracení peněz nebo něco podobného žádný velký vliv mít nebudou. Jeho vystoupení tak ve finále vyznělo prapodivně.
Martin Kupka

Martin Kupka

Zdroj: Martin Kupka/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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