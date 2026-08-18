Kuchař varuje Čechy: nikdy neskladujte tyhle 2 potraviny vedle sebe. Zkazíte obě

Skoro v každé domácnosti spolu sousedí dvě naprosto všední suroviny, aniž by kdokoli tušil, že si tím obojí kazí. Samostatně by přitom každá klidně vydržela celé měsíce, jenže když leží u sebe, začnou měknout nebo rašit mnohem dřív, než je stihnete zpracovat. Spravit se to přitom dá zadarmo. Když jednu ze dvou surovin přestěhujete jinam, obě vydrží čerstvé mnohem déle.
Brambory a cibule do jednoho koše nepatří
Řeč je o bramborách a cibuli. Obě u nás patří k základním surovinám a v řadě domácností je najdete pohromadě v jedné přepravce nebo bedýnce někde u kuchyňské linky. Vypadá to jako praktické řešení a takhle to dělaly celé generace. Zkušení kuchaři na tuhle kombinaci přesto dlouhodobě upozorňují, protože v běžné domácnosti napáchá pěknou paseku.
Výsledek zná každý, kdo si to vyzkoušel. Cibuli dřív povolí slupka, chytne ji plíseň a začne nepříjemně páchnout. Bramborám v její blízkosti zase naskáčou klíčky a dužina se scvrkne. Ze dvou surovin, které by každá zvlášť přečkaly celou zimu, je rázem dvojí odpad.
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Za vším stojí hlavně vlhkost, a k tomu trocha plynů. Brambory kolem sebe při ležení odpařují vodu a uvolňují i plyny provázející jejich dozrávání, a cibuli nesvědčí ani jedno. Jakmile ji obklopí vlhký vzduch, změknou jí svrchní ochranné slupky, dužina se nasákne a cibule postupně podléhá hnilobě.
Cibule to sousedním bramborám oplácí. Sama totiž vypouští látky, které v hlízách probouzejí klíčky, takže brambory raší mnohem rychleji. A stačí jeden jediný nahnilý kus, aby se hniloba během pár dní rozšířila i na dosud zdravou zeleninu okolo.
Stejné pravidlo platí i pro další dvojice
Tenhle princip se netýká jen brambor a cibule. V každé spíži se vyplatí oddělovat potraviny, které při dozrávání uvolňují plyn etylen, od těch, které na něj reagují. Silnými producenty etylenu jsou hlavně jablka, hrušky a banány. Když leží vedle listové zeleniny nebo hroznů, jejich zrání zrychlí a nechají je uvadnout dřív.
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Zvlášť dobře je to vidět na kořenové zelenině. Mrkev, která leží těsně u jablek, sice nevyschne, zato ztratí pevnost a natolik zvláční, že ji ohnete skoro do kolečka, aniž by praskla. Upozorňuje na to i potravinářská inspekce. Dávat pozor se vyplatí i na kombinaci cibule s jablky. Jablka totiž snadno převezmou pronikavou cibulovou vůni a začnou po ní vonět.
Jablka uvolňují etylen, kvůli kterému mrkev v jejich sousedství ztrácí pevnost a zvláční. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejčastější dvojice, které je lepší skladovat odděleně, shrnuje následující tabulka:
Nevhodná dvojice Co se stane jablka, hrušky nebo banány vedle listové zeleniny nebo hroznů zelenina a hrozny rychleji zrají a dřív uvadnou jablka vedle mrkve mrkev zvláční tak, že ji ohnete skoro do kolečka jablka vedle cibule jablka převezmou cibulovou vůni a začnou po ní vonět Jak brambory a cibuli skladovat správně Přečtěte si také: Ani smetana, ani máslo. Do omáčky na těstoviny patří 1 věc, kterou většina lidí bez přemýšlení lije do dřezu
Obě suroviny mají nároky skoro totožné. Potřebují stín, nízkou teplotu, suchý vzduch a hlavně místo, kde vzduch pořádně obíhá. Bramborám vyhovuje rozmezí zhruba 7 až 10 °C, cibuli sedí ještě o něco níž, ideálně mezi 0 a 5 °C. Nejlepší službu proto udělá studená komora, sklep nebo chladnější chodba mimo vytápěné pokoje.
Naopak dvě místa se pro ně nehodí ani trochu. Tím prvním je lednička, kde se potkává chlad s vlhkem, a právě to cibuli nejrychleji rozloží a připraví o chuť. Stejně jí ublíží zavázaný mikrotenový sáček nebo těsná plastová dóza, protože se v nich zapaří vlastní parou a nahnije od středu. Dopřejte proto surovinám vzduch, poslouží plátěný pytlík, otevřená ovocná přepravka i obyčejná papírová krabice s dírami.
Zhruba jednou za měsíc se do zásob podívejte a všechno, co začíná klíčit nebo měknout, rovnou vyhoďte, ať to nenakazí zbytek. Pevná a dobře uložená cibule pak zvládne vydržet deset měsíců, u odrůd s tvrdou slupkou skoro do nové úrody.
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Tahle drobnost má nečekaně velký dopad na peněženku i na to, kolik jídla skončí v koši. Podle Ministerstva zemědělství vyhodí každý obyvatel Česka zhruba 37 kilogramů potravin ročně a část jde na vrub právě špatnému skladování.
Poslední rada se týká plísně. Jakmile se na cibuli, bramboře nebo jablku objeví, plod rovnou vyhoďte. Vykrojit jen napadené místo nestačí, protože plíseň prorůstá celou surovinu.
Zdroje: https://www.nazeleno.cz/spravne-skladovani-potravin-ve-spizi-jak-predejit-zbytecnemu-plytvani/, https://www.szpi.gov.cz/clanek/rady-pro-konkretni-druhy-potravin-ovoce-a-zelenina-nez-si-kousneme-do-jablka.aspx, https://fresh.iprima.cz/magazin/nikdy-spolu-neskladujte-tyto-dve-bezne-potraviny-snizite-plytvani-jidlem-i-penezi-346044, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/proc-neskladovat-brambory-vedle-cibule/, https://www.tiscali.cz/kdo-skladuje-cibuli-vedle-brambor-dela-chybu-staci-ji-presunout-na-1-misto-a-vydrzi-o-mesice-dele-692488