Z hlubin Lipna vystoupily náhrobky. Připomínají obyvatele zaniklé Dolní Vltavice

Jak k takovému významnému nálezu došlo? U vody se letos procházela čtenářka románu Vltavice spisovatele Jana Štiftera. Děj knihy se odehrává právě v místě, které dnes z velké části ukrývá hladina Lipna. Žena si při procházce všimla kamenů, které voda odkryla, a obrátila se na autora knihy.
Spisovatel následně kontaktoval lipenské vodní záchranáře. Z prvotního nálezu se postupně stala rozsáhlá záchranná akce, do které se zapojili odborníci na historii, památkovou péči i lidé znalí samotného Lipenska.
Náhrobky shrnuli na hromadu
Podle historických map a fotografií odborníci zjistili, že odkryté kameny neležely přímo na původním hřbitově. Nacházely se mimo pietní prostor.
„Porovnáním map a historických fotografií jsme zjistili, že se náhrobky nacházejí za původní hřbitovní zdí, tedy mimo hřbitov. Ten se v těchto místech používal od roku 1899, v 50. letech 20. století byly ostatky zemřelých exhumovány a přeneseny do hromadného hrobu na hřbitově v nedaleké Černé v Pošumaví. A náhrobní kameny byly následně dosti necitlivě shrnuty na hromadu, kterou zalila napouštěná přehrada. Jedná se tedy o jejich sekundární a nutno říci velmi nepietní uložení,“ popsal ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově Martin Nechvíle.
Odborníci společně s dobrovolníky pracovali na záchraně náhrobků ve dvou etapách. Celkem se podařilo vyzvednout dvanáct kamenných reliktů. Mezi zachráněnými předměty nejsou jen samotné náhrobní kameny. Odborníci vyzvedli také podstavce od křížků, které pravděpodobně stávaly podél někdejší cesty. Nejstarší z nalezených kusů je datován rokem 1849.
Podařilo se zachránit 12 náhrobků.
Kameny jsou nyní provizorně uložené a zabezpečené. Jejich další osud ale ještě není definitivně určený.
„Musíme se teď společně setkat se všemi zainteresovanými partnery a znalci místní historie a dojít ke shodě, jaké by mohlo být další využití právě těchto náhrobních kamenů, a hlavně pro ně najít důstojné umístění,“ doplnil Nechvíle.
Samotné vyzvedávání nejcennějších kusů proběhlo 20. a 22. září. Techniku i prostor pro jejich dočasné uložení poskytlo Povodí Vltavy a Vodní záchranná služba ČČK.
Dolní Vltavice přitom nebyla bezvýznamnou osadou. Její historie sahá až do poloviny 13. století. Městečko mělo kostel, faru i školu a leželo na významné obchodní trase mezi Českými Budějovicemi a Pasovem.
Před druhou světovou válkou zde žily stovky lidí. Většina z více než čtyř set obyvatel se hlásila k německé národnosti. Po válce je čekalo vysídlení německého obyvatelstva. Konec někdejší Dolní Vltavice pak přinesla stavba lipenské přehrady.
Náhrobky mohou prozradit příběhy
Záchrana kamenů ale nemusí být poslední kapitolou příběhu.
„Nález vltavického hřbitova je smutnou připomínkou nedávné minulosti – a zároveň výzvou pro další výzkum historiků, zda bude možné dochované relikty propojit s konkrétními jmény, portréty a příběhy. Je to v neposlední řadě i jedinečná příležitost důstojným umístěním zachráněných náhrobních kamenů splatit malou část dluhu vůči našim předkům,“ popsali odborníci.
Na záchraně se podílelo Regionální muzeum v Českém Krumlově, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Vodní záchranná služba ČČK, Povodí Vltavy, odborníci z Musea Fotoateliér Seidel, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a další dobrovolníci.