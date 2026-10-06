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Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha. Husinec téměř vyschl, Římov sníží odtok

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Jihočeský kraj se kvůli dlouhodobému suchu dostává do mimořádné situace. Husinecká přehrada je prakticky bez vody a během několika dní přestane posilovat průtok Blanice. Povodí Vltavy zároveň začne šetřit vodu v Římově, který zásobuje pitnou vodou více než polovinu obyvatel kraje.
Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha. Husinec téměř vyschl, Římov sníží odtok

Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha. Husinec téměř vyschl, Římov sníží odtok

Zdroj: Marie Goliášová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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