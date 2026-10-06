Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha. Husinec téměř vyschl, Římov sníží odtok

Jihočeský kraj dnes vyhlásil stav sucha pro celý region. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek, který se stále výrazněji podepisuje na řekách, rybnících i vodních nádržích.
„Bohužel se stalo to, že se nezvyšuje přítok do Římova. Přitéká do něj nějakých 200 litrů za vteřinu a do dneška odtékalo zhruba 500 litrů za vteřinu. Domluvili jsme se, že odtok snížíme,“ uvedl hejtman Martin Kuba (Naše Česko) s tím, že aby vodohospodáři mohli průtok snížit, potřebovali právě rozhodnutí o vyhlášení sucha.
Mimořádný stav umožní Povodí Vltavy rychleji měnit manipulaci s vodou v přehradách. Za běžných podmínek by podobné rozhodnutí vyžadovalo několikadenní projednávání s dalšími institucemi.
Povodí Vltavy tak na Římovské přehradě preventivně sníží odtok na 400 litrů za sekundu. Římov má v tuto chvíli zhruba 16,44 milionu metrů krychlových vody, což odpovídá 54,8 procenta zásobního prostoru.
Důvodem je především strategický význam Římova. Jde o největší zásobárnu pitné vody v kraji a voda z ní po úpravě putuje k více než 360 000 obyvatelům, tedy více než polovině Jihočechů. Při poklesu hladiny může být úprava vody technologicky náročnější. V teplejší a mělčí vodě se mohou více navíc množit sinice a zhoršovat její kvalita.
Povodí proto nechce čekat, až bude problém akutní. „Potřebujeme zachovat co možná největší zásobu vody v přehradě,“ vysvětlil hejtman Kuba. Zároveň vyzval obyvatele, aby vodou šetřili a zbytečně s ní neplýtvali.
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Pomoci má také opětovné využití vody z Otavy v Písku. Tamní úpravna letos kvůli nízké hladině řeky přerušila provoz, nyní ji ale kraj znovu zapojí. Voda z Otavy má pokrýt část spotřeby na Písecku a tím snížit odběr z Římova.
Husinecká přehrada téměř vyschnula
Nejvážnější je situace na Husinecké přehradě na Prachaticku. Ta se podle Povodí Vltavy stala první českou přehradou, která v důsledku letošního sucha téměř vyschla. V zásobním prostoru nyní zbývá přibližně 30 000 metrů krychlových vody, tedy jen 1,3 procenta běžného objemu. Hladina oproti normálu klesla zhruba o sedm metrů.
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Husinec přitom dosud pomáhal udržovat průtok v řece Blanici. To se ale brzy změní. Jakmile hladina klesne na minimální provozní úroveň 515,33 metru nad mořem, přehrada přestane vodu do řeky uměle přidávat a bude vypouštět pouze tolik vody, kolik do ní samo přiteče. “Nastane to přibližně za dva dny, nedokážeme to říct přesně. Za dobu mého profesního působení se to ještě nestalo,” uvedl ředitel závodu Horní Vltava Jiří Baloun.
Zatímco Husinec je zaplněný jen z 1,3 procenta, Lipno I má přibližně 49,4 procenta a Římov 54,8 procenta. Hněvkovice jsou na téměř 87 procentech a nádrž Kořensko je prakticky plná. U menších nádrží je ale situace často výrazně horší, například Soběnov má naplněno jen 26,2 procenta zásobního prostoru.