47 bombardérů na konci světa: Rusko se bojí ukrajinských dronů

Rusko přesunulo neobvykle velkou část své strategické letecké flotily na Dálný východ.
Vzdálenost od Ukrajiny může nabídnout ochranu, ale také odhaluje ruskou slabinu. Na hlavní základně strategických bombardérů Engels stále chybí dokončené kryty.
Na satelitním snímku vypadají jako drobné značky na obrovské ploše. Každá z nich je ale bombardér schopný nést jaderné zbraně.
Na letišti Ukrajinka v Amurské oblasti se podle monitorovací skupiny AviVector shromáždilo 47 strategických strojů: deset Tu-160 a 37 Tu-95MS. Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0
Takové soustředění letadel na jediné základně je podle UNITED24 Media výjimečné od začátku ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu.
Ukrajinka leží zhruba 5 400 kilometrů od Engelsu, jedné z hlavních základen ruského strategického letectva. Je to přesun přes kontinent, pryč od ukrajinských hranic, směrem k Pacifiku. Bezpečí v kilometrech
Podle Defense Express, který se odvolává na satelitní sledování AviVectoru,
přibylo na Ukrajince na začátku listopadu osm Tu-95MS a jeden Tu-160. Přiletěly ze základen Engels a Olenja. Proč Rusko stroje přesunulo, Moskva veřejně nevysvětlila. Jedním z možných důvodů může být snaha dostat je dál od ukrajinských dronů.
Vzdálenost je ovšem jen jeden druh ochrany. Na Ukrajince podle článku bombardéry stojí na otevřeném prostranství, bez zpevněných krytů. Geografický odstup může útočníkovi ztížit cestu k cíli, neznamená však, že jsou letadla na zemi nedotknutelná.
Hangáry, které stále chybějí
Přesun na východ zároveň vrhá světlo na situaci v
Engelsu. Rusko tam plánuje vybudovat až dvacet ochranných hangárů pro Tu-95MS a Tu-160. Satelitní snímky zveřejněné AviVectorem ale podle UNITED24 Media v říjnu ukazovaly nedokončené konstrukce.
Engels přitom zůstává důležitým centrem ruského dálkového letectva a příprav rozsáhlých raketových útoků proti Ukrajině. Pokud na domovské základně ochrana zaostává, rozptýlení letadel může být praktickým způsobem,
jak snížit riziko a to i za cenu přesunu tisíce kilometrů od hlavního bojiště.
Zranitelnost letadel na letištích už není jen teoretická. Ukrajinské dálkové dronové útoky dříve vážně poškodily dva Tu-95 na základně
Engels-2. Analytici citovaní v článku soudí, že se stroje pravděpodobně nevrátí do služby. Tu-95, Sergey Kustov, CC BY-SA 3.0 Co říká číslo 47 a co ne
AviVector naznačil, že devět nedávno přesunutých bombardérů se mohlo účastnit ruského rozsáhlého raketového útoku z 3. listopadu. Jejich zapojení však nebylo nezávisle potvrzeno.
Stejně tak údaj o 47 letadlech vychází ze satelitního monitoringu zprostředkovaného Defense Expressem, nejde o oficiální ruské oznámení.
Přesun tedy sám o sobě neprozrazuje, jaké operace Moskva plánuje. Ukazuje však, jak se strategické letectvo přizpůsobuje válce, v níž se i vzdálené letiště může stát součástí bezpečnostního výpočtu.
. Jejich přítomnost ale připomíná, že vzdálenost může změnit riziko, nikoli význam těchto strojů zapojených do útoků proti Ukrajině. Bombardéry na Ukrajince jsou daleko od Ukrajiny
Zdroj:
United24 Media, Defense Express, AviVector Autor/Licence fotografie: Tu-95, Sergey Kustov, CC BY-SA 3.0