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47 bombardérů na konci světa: Rusko se bojí ukrajinských dronů

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Rusko přesunulo neobvykle velkou část své strategické letecké flotily na Dálný východ. Vzdálenost od Ukrajiny může nabídnout ochranu, ale také odhaluje ruskou slabinu. Na hlavní základně strategických bombardérů Engels stále chybí dokončené kryty.
47 bombardérů na konci světa: Rusko se bojí ukrajinských dronů

47 bombardérů na konci světa: Rusko se bojí ukrajinských dronů

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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