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To se Rusům nepovedlo: Ruská helikoptéra Mi-8 u Voroněže byla omylem sestřelena stíhačkou Su-35

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Ruský transportní vrtulník Mi-8 se 1. října 2026 zřítil ve Voroněžské oblasti. Podle telegramového kanálu Dossier of the Spy, který cituje ukrajinský server Militarnyi, šlo o tzv. „friendly fire“ ze strany stíhacího letounu Su-35.
To se Rusům nepovedlo: Ruská helikoptéra Mi-8 u Voroněže byla omylem sestřelena stíhačkou Su-35

To se Rusům nepovedlo: Ruská helikoptéra Mi-8 u Voroněže byla omylem sestřelena stíhačkou Su-35

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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