To se Rusům nepovedlo: Ruská helikoptéra Mi-8 u Voroněže byla omylem sestřelena stíhačkou Su-35

Ruský transportní vrtulník Mi-8 se 1. října 2026 zřítil ve Voroněžské oblasti. Podle telegramového kanálu Dossier of the Spy, který cituje ukrajinský server Militarnyi, šlo o tzv. „friendly fire“ ze strany stíhacího letounu
Su-35.
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Stíhací letoun Su-35 měl vrtulník při odrážení masivního dronového útoku zaměnit za bezpilotní prostředek a zahájit palbu. Všichni tři členové posádky podle ukrajinských informací zahynuli v troskách vrtulníku.
Zpráva zatím nemá nezávislé ani oficiální potvrzení z ruské strany. Zdrojem je neoficiální telegramový kanál, nikoli ruské ministerstvo obrany,
Mi-8: Pracovní kůň ruského letectva
Mi-8 je dvoumotorový víceúčelový vrtulník, jehož počátky sahají do sovětské konstrukční kanceláře Mil na počátku 60. let. Podle běžně uváděných odhadů
vzniklo zatím více než deset tisíc kusů Mi-8. Slouží k přepravě osob i nákladu, jako bojový vrtulník podpory, k elektronickému boji i k hlídkování.
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Ve Voroněžské oblasti působí několik jednotek, které Mi-8 provozují:
samostatný vrtulníkový pluk (vojenský útvar 12628) s variantami Mi-8MTV-5 a Mi-8AMTSh, v některých případech i staršími Mi-8MT a Mi-8MTV-1, brigáda armádního letectva ruských vzdušných sil, která v regionu pravidelně nasazuje letectvo, letecké složky Národní gardy a pohraniční služby FSB, provozující transportní a hlídkové verze Mi-8AMT a Mi-8MTV-1, specializované elektronické vrtulníky Mi-8MTP-1. Nechtěný omyl a proč k němu dochází
Stíhací letouny nasazené proti dronům loví nízko a pomalu létající cíle, často v noci a pod tlakem velkého počtu současných hrozeb. Vrtulník pohybující se v nízké výšce se může v takovém prostředí jevit podobně jako dron, zejména pokud pilot stíhačky nemá spolehlivé spojení s pozemním řízením nebo jasnou informaci o pohybu vlastních strojů.
Klíčovou roli hraje koordinace pohybu vojenských strojů ve vzdušného prostoru. Pokud se vrtulníky přesouvají mimo plánovaný režim a řídicí složky o tom nevědí, identifikace se opírá jen o rádiové spojení a zkušenost posádek.
Rusové v tom nejsou sami
Palba na vlastní stroje není ničím novým. V roce 1994
sestřelily dva americké letouny nad severním Irákem dva vrtulníky UH-60 Black Hawk, přičemž zahynulo 26 lidí. Příčinou byla chybná identifikace a selhání koordinace mezi složkami. F-15 F-15EX, U.S. Air Force photo by Alejandro Peña, Public Domain
V roce 2018 byl nad Sýrií sestřelen ruský letoun Il-20 syrským protivzdušným systémem a zahynulo 15 vojáků. Oba případy ukazují, že hustý vzdušný prostor a tlak na rychlé rozhodování zvyšují riziko omylu bez ohledu na technickou úroveň výzbroje.
Případ Mi-8 u Voroněže je zatím nepotvrzenou zprávou s jediným zdrojem. Pokud se ukáže jako pravdivý, bude dalším příkladem toho, jak hustý vzdušný prostor, noční provoz a množství pomalých, nízko letících cílů zvyšují riziko friendly fire.
Zdroj:
Militarnyi, Dossier of the Spy Autor/Licence fotografie: Su-35, Rulexip – Own work, CC BY-SA 3.0