Lednový den ve Washingtonu, sníh, ostrý vítr a všude kolem kožešinové čepice. Mezi nimi stojí nová první dáma v drobném kloboučku bez krempy. Po desítkách let se tenhle tvar vrací do ulic i na mola a v letošních trendových přehledech se o něm mluví víc než o pletených čepicích s bambulí, které ale dál zůstávají na praktické a sportovní dny.
Den, kdy Jackie promáčkla klobouk
Na inauguraci Johna F. Kennedyho 20. ledna 1961 měla Jacqueline Kennedy na hlavě malý pillbox od Halstona. Ten den foukalo a sněžilo. Když si Jackie klobouček ve větru přidržela, promáčkla ho a kopie, které pak vznikaly, měly důlek také.
Mnoho lidí si ho pamatuje jako světle modrý. Výzkumníci Knihovny a muzea J. F. Kennedyho ale v roce 2019 pro CNN uvedli, že šaty i klobouček byly neutrálně béžové.
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Halston, vlastním jménem Roy Halston Frowick, byl tehdy kloboučníkem newyorského obchodního domu Bergdorf Goodman a jejím hlavním modistou. Tenhle klobouček odstartoval jeho kariéru.
Pojmenovaný podle krabičky na pilulky
Pillbox je malý klobouček bez krempy s rovnými boky a plochým vrškem. Drží pevný tvar a jméno dostal podle krabičky na pilulky, které se opravdu podobá.
Tvar vychází z vojenských pokrývek hlavy, přesné kořeny se ale vykládají různě. Mezi dámské doplňky se dostal v meziválečné době, nejčastěji se uvádějí 30. léta. Největší slávu zažil v 50. a 60. letech a zasloužila se o ni hlavně Jacqueline Kennedy.
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Návrat začal na ulici. V roce 2025 se pillbox objevoval na snímcích pouličního stylu kolem módních týdnů v Kodani a Oslu, pak také v New Yorku a Londýně.
V Miláně, kde se ukazovaly kolekce podzim/zima 2026, zahájila značka Rowen Rose přehlídku zeleným kožešinovým pillboxem. Altuzarra ho do kolekcí zařazuje opakovaně. Koupit se dá u luxusních domů jako Loro Piana nebo Valentino i v dostupných módních řetězcích.
Módní magazín nss magazine letos napsal, že jedním z podnětů jeho návratu je seriál Love Story, který je od února 2026 na Disney+ a v němž Naomi Watts hraje Jackie Kennedy Onassis. Podle magazínu se do módy zároveň vracejí i další klasické doplňky jako rukavice a brože.
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Zimní modely bývají z vlny a plsti, sametu, kůže nebo pravé i umělé kožešiny, v létě je vystřídá rafie. Na ulicích převládá černá a lomená bílá, odvážnější a modernější je leopardí vzor. Nejlépe vypadá s klasickým oblečením:
vlněné a strukturované kabáty, trenčkoty, kostýmky, krejčovské kalhoty.
K teplákové soupravě nebo sportovní bundě se nehodí. Stylistka Coco Schiffer v únoru 2026 pro Who What Wear doporučila držet se jednoho výrazného kousku. Když je jím klobouček, mají být ostatní věci jednoduché. Podle ní mu sluší volné vlasy nebo nízký drdol.
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Klasicky sedí víc vzadu a uprostřed hlavy, jako u Jackie. Jinak ho lze posadit lehce dopředu a trochu nakřivo, některé modely jsou ale šité na zátylek. Obvykle se prodává v jediné velikosti, kterou jde dodatečně upravit jen těžko, takže si ho před koupí vyzkoušejte. Proti sklouzávání ho připíchněte do vlasů nebo do něj přišijte hřebínek.
Bambule zůstává na mrazivé dny
Pillbox je ozdoba ke kabátu. Uši ani krk nezahřeje, takže na hory, k sáňkování nebo na dlouhou procházku se psem pořád patří pletená čepice nebo kukla. Čepice s bambulí tedy dál patří k zimní výbavě, jen se ve výčtech letošních trendů tolik neobjevuje.
Na sáňkování, hory nebo dlouhé procházky se psem dál patří teplá pletená čepice. Ilustrační foto. Zdroj: Pavel Danilyuk / Pexels.
Kdo nosí bundu s kapucí, udělá podle stylistky Petry Mikulkové, která letos v listopadu radila čtenářům Kupi.cz, lépe s tenkou přiléhavou čepicí než s objemným kulichem s velkou bambulí. Pillbox si pak nechte na dny, kdy vyrazíte v kabátě do divadla, na nedělní oběd nebo na vánoční trhy.
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Zdroje: https://jfk.artifacts.archives.gov/people/419/halston, https://amp.cnn.com/cnn/style/article/jackie-kennedy-inauguration-pillbox-hat-remember-when, https://digitalcollections.mtmary.edu/items/show/4687, https://www.whowhatwear.com/fashion/shopping/pillbox-hat-trend, https://www.nssmag.com/en/fashion/44749/pillbox-hat-comeback-minimalism-jackie-kennedy-love-story, https://www.harpersbazaar.in/fashion/story/pillbox-hats-are-reclaiming-their-place-as-fashions-power-accessory-1362649-2026-03-22, https://www.marieclaire.co.uk/fashion/shopping/pillbox-hat-trend, https://www.the-atlantic-pacific.com/2026/02/20/pillbox-hats/, https://www.lofficielusa.com/shopping/pillbox-hats-trend-jackie-kennedy-style-explainer, https://press.disney.co.uk/news/love-story, https://newenglandhistoricalsociety.com/emblem-new-age-jackie-kennedy-gets-new-wardrobe/, https://whowhatwear.com/fashion/pillbox-hat-styling-lesson, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48909-trendy-cepice-klobouky-2026