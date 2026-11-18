Kdo se v létě nechal zlákat jahodovou blond, možná už teď v zrcadle sleduje, jak barva pomalu bledne. Kadeřníci mají pro chladnější měsíce jasno. Sázejí na odstíny, které připomínají spíš šálek dobré kávy než zmrzlinový pohár, a mají jednu velkou výhodu.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Léto patřilo jahodám, podzim kávě
Jahodové odstíny v různých obměnách patřily k hitům letošního léta. S příchodem podzimu se ale koloristé obracejí k sytějším barvám, které působí přirozeně. V salonech teď vítězí lesk a jemné přechody místo výrazných kontrastů.
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Kadeřníci si navíc letos půjčují slovník z kavárny. Mluví se o espressu, karamelu nebo ovesném latte a každý z těch názvů skrývá jiný odstín.
Foto: Magnific.com Espresso pro přirozené brunetky
Hluboká, lesklá hnědá v barvě pražených kávových zrn je podle řady koloristů hlavní barvou letošního podzimu. Nejlépe vypadá na ženách, které mají od přírody tmavé vlasy a chtějí je jen zvýraznit. Odstín má chladnější podtón a krásně odráží světlo.
Velkou výhodou je nenáročnost. Barva se drží blízko té přirozené, takže odrůstá nenápadně a návštěvy salonu si můžete rozložit do delších intervalů.
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Kdo chce hnědé vlasy trochu rozzářit, může sáhnout po karamelu. Teplé zlatavé prameny se vpletou do středně nebo tmavě hnědého základu a výsledek připomíná kávu se sladkým sirupem. Pár světlejších pramínků kolem obličeje navíc příjemně rozjasní pleť.
Foto: Shutterstock.com Jemná balayage se vrací
Podle Sama Burnetta, kreativního ředitele salonu Hare & Bone, je balayage zpátky. Tentokrát v mnohem klidnější podobě. Ostré přechody mezi tmavou a světlou nahradily splývavé tóny, třeba teplá béžová nebo měkký karamel, a kořínky zůstávají tmavší.
Díky tomu není hranice odrostu vidět ani po několika týdnech. Barva tak vypadá upraveně mnohem déle než klasický melír.
Přečtěte si také: Stylistka varuje: tyto 3 chyby při výběru zimního kabátu dělá většina žen po 50 Popelavě hnědá pro milovnice chladných tónů
Ne každé ženě sedí teplá hnědá nebo zrzavé odstíny. Pro ty je tu popelavě hnědá, tedy tmavší hnědý základ s chladným, lehce šedavým nádechem. Podobné šedobéžové hnědé chválí koloristé jako barvu, se kterou stačí chodit do salonu méně často.
Krémová blond neboli latte
Blondýnky letos nemusejí volit mezi zlatou a ledovou platinou. Krémová blond s béžovým nebo popelavým nádechem připomíná ledovou kávu s ovesným mlékem. Působí svěže a obejde se bez měděných či nažloutlých tónů. Koloristé ji popisují jako jemnější a nositelnější verzi výrazné platinové.
Proč přírodní barva vydrží déle
Výrazné pastelové barvy se často začnou vymývat už po několika umytích hlavy. Přirozené tóny drží podstatně lépe a navíc hezky odrůstají, takže vlasy vypadají upraveně i dlouho po návštěvě salonu.
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Než se pro některý z odstínů rozhodnete, poraďte se s kadeřníkem. Zkušený kolorista vybere tón podle barvy pleti a očí a vezme v úvahu i vaši výchozí barvu vlasů.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://avedainspiregreatness.com/?p=28152, https://www.whowhatwear.com/beauty/hair/hair-color-trends-2026, https://www.stylist.co.uk/beauty/hair/best-hair-colour-trends-autumn-2026/1105949, https://www.redken.com/blog/seasonal-hair-color-trends.html, https://www.bustle.com/beauty/fall-2026-hair-color-trends, https://us.wella.professionalstore.com/en-US/blog/hair-color/10-fall-hair-color-trends, https://refinery29.com/pastel-hair-maintenance-tips, https://www.lorealprofessionnel.co.uk/how-to-make-your-hair-colour-last-longer, https://www.arecenze.cz/clanky/vyhlasujeme-nejlepsi-barvu-vlasu-na-leto-2026-dle-stylistu-vitezi-medova-blond-hrejive-hneda-a-dalsi-2/, https://www.net-a-porter.com/en-cz/porter/article-d42207f1349877ee/beauty/hair-and-makeup/fall-hair-color-trends, https://www.thezoereport.com/beauty/fall-2026-hair-color-trends, https://www.marianne.cz/krasa/karamelove-meliry-jemna-balayage-kremova-blond-kadernik-odhaluje-trendy-barvy-vlasu-pro-podzim-2026-e12ff