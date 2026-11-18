Při podzimním přerovnávání skříně vám do rukou vypadne svetr s kosočtverci. Roky jste ho neměli na sobě a v duchu už ho balíte do pytle pro charitu. Zkuste si ho ale ještě jednou obléct. Tenhle vzor se vrátil na módní přehlídky a přinesl s sebou nádech starých peněz.
Kosočtverce poznáte na první pohled
Vzor se jmenuje argyle. Tvoří ho řady barevných kosočtverců a přes ně se šikmo kříží tenké linky. Plocha svetru díky tomu působí skoro trojrozměrně.
Jeho kořeny jsou v západním Skotsku. Volně vychází z tartanu klanu Campbellů z Argyllu. Skotští horalé nosili vzorované podkolenky nejméně od 17. století.
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Později získal horší pověst. Lidé ho brali jako upjaté golfové oblečení nebo uniformu šprtů a módní média o něm ještě nedávno psala jako o ošklivém vzoru. Proto v mnoha domácnostech skončil vzadu ve skříni.
Proč v něm vypadáte jako z bohaté rodiny
Po první světové válce se stal módou nejdřív v Británii a potom i v USA. Ve 20. letech 20. století se rozšířil díky golfu. Svetry i podkolenky s kosočtverci ke golfovým pumpkám nosil vévoda z Windsoru, známý také jako Eduard VIII. Toto spojení pomohlo skotské značce pletenin Pringle of Scotland, která vzor zpopularizovala a kosočtverec dodnes patří k jejím poznávacím znakům.
Golf tehdy platil za hru gentlemanů, a tak se vzor z hřišť začal pojit se zámožností a uhlazeným preppy vkusem. Na venkově ho nosili bohatí Britové. Dnes zapadá do stylu old money, tedy tichého luxusu, který sází na kvalitní materiály a obejde se bez výrazných log i křiklavosti. Bohatý dojem tak vychází z toho, co si lidé s kosočtverci po desetiletí spojují.
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Za návratem vzoru je obliba preppy stylu a estetiky old money. Pro sezonu podzim/zima 2026 návrháři tyto styly i oblékání britských zámožných vrstev přepracovali po svém. Khaite a Altuzarra ukázaly kosočtverce zvětšené a vyšívané, argyle se objevil i u Zankova. K trendu patří také vesty a kardigany v duchu značek Khaite a Ferragamo.
Pro nový svetr kvůli tomu nemusíte do obchodu. Módní média přímo doporučují vintage kousky, takže se vyplatí prohledat vlastní skříň, šatník prarodičů, second handy nebo bazarové aplikace. Svetr s kosočtverci po babičce nebo dědovi tak může být přesně to, co se nosí letos na podzim a v zimě.
Vintage svetry s kosočtverci se dají najít v second handech, na bazarech i v šatníku prarodičů. Ilustrační foto. Zdroj: Taras Chuiko / Pexels. S čím ho nosit dnes
Kosočtverce letos najdete na vestách přes košili, na propínacích kardiganech, na svetrech s límečkem nebo zipem i na úplně obyčejném svetru pod krk. Často bývají i výrazně zvětšené. Nosit je můžete třeba takto:
Přečtěte si také: Stylistka varuje: tyto 3 chyby při výběru zimního kabátu dělá většina žen po 50 na víkend k rovným džínám a kotníkovým botám, na večeři ke kožené sukni a punčochám, do kanceláře ke kalhotám s puky a mokasínům, jako kardigan rozepnutý přes jednobarevné tričko.
Pokud chcete, aby svetr působil decentně a draze, vsaďte na čokoládovou, šedou nebo tmavě modrou. Barevné kosočtverce zase oživí jinak jednoduché oblečení. K tichému luxusu se hodí i doplňky bez velkých log.
Jak starý svetr vzkřísit
Než svetr po letech hodíte do lavoru, pověste ho na den ven nebo k otevřenému oknu a pořádně ho vytřepte. Vlna má v sobě přírodní tuk lanolin, a tak se od nečistot zčásti zbaví sama. Když ho prát musíte, perte ručně ve vlažné vodě o teplotě nejvýš 30 °C s prostředkem na vlnu a řiďte se štítkem výrobce. Po vyprání z něj vodu opatrně vytlačte v dlaních a nekruťte ho. Pak ho rozprostřete na suchý ručník, vytvarujte rukávy a nechte ho schnout vodorovně, daleko od radiátoru. Do sušičky vlněný svetr nepatří.
Přečtěte si také: Nejhorší bílé pečivo ze supermarketu. Češi ho jí každý den na snídani a neví, co obsahuje Starý vlněný svetr často vzkřísí vyvětrání, šetrné ruční praní a sušení naplocho. Ilustrační foto. Zdroj: Arina Krasnikova / Pexels.
Žmolky jsou u pletenin běžné a odstraníte je odžmolkovačem. Nůžky na ně raději nepoužívejte. Kvalitní vlna s delšími vlákny přitom žmolkuje méně než akryl.
Drobné dírky na málo nošené vlně bývají typickým znakem molů. Svetry proto ukládejte jen čisté a suché, skříň větrejte a prosvětlete a přidejte sáček sušené levandule. Na ramínku se pletenina vytahá, takže ji skladujte složenou.
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