Mrazivé ráno, cesta do školy a babička, která vás nepustí ze dveří, dokud nemáte na nohou dva páry ponožek. Vespod tenké, navrch pletené vlněné, které trochu kousaly. Tehdy to mohlo vypadat jako přehnaná starostlivost. Stejný trik ale může nohy i prochladit, když se udělá špatně.
Babička měla pravdu, ale s podmínkou
Americká dermatologická akademie (AAD) ve svém doporučení k ochraně před mrazem radí obout si dva páry ponožek. Dospod patří tenké ponožky z materiálu, který odvádí vlhkost, navrch vlněné nebo aspoň s podílem vlny. Podobně to vidí americká Mayo Clinic. Mezi způsoby, jak předejít omrzlinám, uvádí ponožky a pod nimi ještě tenké vnitřní ponožky.
Podle kliniky mají obě vrstvy nohu hřát i držet v suchu a zároveň na ní nesmějí plandat ani škrtit. Odborníci se v tom ale neshodují. Někteří z nich, například jeden americký podiatr, upozorňují, že když se druhý pár do boty sotva vejde, přiškrtí krev v chodidle a nohy pak zebou víc než v jedné ponožce. Babiččina rada proto platí jen tam, kde v botě nic netlačí.
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V zimě tělo šetří teplem. Životně důležité orgány mají v mrazu přednost. Cévy v končetinách se v chladu stáhnou a do chodidel proudí méně krve. Prsty na nohou tak dostanou méně tepla než zbytek těla a promrznou dřív, i když vám jinak zima není.
V mrazu dostávají prsty na nohou méně krve než zbytek těla, a proto promrznou jako první. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dvě ponožky fungují podobně jako vrstvy oblečení na těle. Mezi volnými vrstvami zůstává vzduch a ten izoluje od chladu. Nohám výrazně škodí vlhko. Mokré ponožky i zpocená chodidla zvyšují riziko omrzlin, a proto je potřeba vlhké ponožky co nejdřív vyměnit za suché.
Hodně záleží na materiálu. Vlna a fleece hřejí lépe než bavlna a merino si teplo udrží, i když ho noha trochu propotí. Ponožky s velkým podílem bavlny naopak pot zadrží a noha v nich prochladne.
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Každá z obou vrstev má jiný úkol. Podle doporučení dermatologů se liší materiálem i tím, co mají na noze dělat:
Vrstva Jaká má být K čemu slouží vnitřní ponožka tenká, z materiálu, který odvádí vlhkost odvádí pot od kůže vnější ponožka vlněná nebo s podílem vlny hřeje a izoluje
Dvojice ponožek má ještě jednu výhodu. Při chůzi se o sebe třou hlavně obě vrstvy ponožek, takže pata ani prsty se tolik nedřou do puchýřů. Ocení to třeba ten, kdo v zimě chodí na delší procházky se psem nebo pěšky na nákup.
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Těsné oblečení a obuv omezují průtok krve a riziko omrzlin pak roste. U ponožek to platí stejně. Silná ponožka nacpaná do úzké boty natlačí prsty až ke stěně boty, kde mohou promrznout. Noha tak může být chladnější než v tenčí ponožce.
Aby dvě vrstvy opravdu hřály, hlídejte u zimních bot tyto věci:
se dvěma nebo silnějšími ponožkami počítejte s větší velikostí, prsty musí mít v botě místo na pohyb, tkaničky příliš neutahujte, bota má být nepromokavá, zateplená a sahat přes kotníky, aby do ní nenapadal sníh. Přečtěte si také: Nejhorší zimní kalhoty pro seniorky. Ženy je pořád kupují, i když v nich mrznou a vypadají starší
Na zkoušení nových bot si proto vezměte rovnou oba páry ponožek, ve kterých je budete nosit.
Se dvěma páry ponožek je potřeba počítat už při výběru zimních bot, jinak v těsné botě nohy spíš prochladnou. Ilustrační foto. Zdroj: Kaboompics / Pexels. Suché nohy a varovné signály
Do kabelky nebo batohu se vyplatí přibalit náhradní suchý pár ponožek a po příchodu do tepla ponožky vyměnit. Když nohy zebou cestou, hýbejte prsty a chodidly, protože pohyb rozproudí krev. Mayo Clinic radí hýbat se, ale nepřepínat se do vyčerpání.
Zarudlé prsty, které pálí, štípou nebo brní, jsou prvním signálem omrzliny. Nečekejte, až v nich zmizí cit, a jděte se hned ohřát. Promrzlou kůži nemněte a neponořujte ji do horké vody.
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Vyšší riziko omrzlin mají lidé s cukrovkou, horším prokrvením nebo srdečním selháním, kuřáci, malé děti a senioři. Dlouhodobě studené nohy mohou ukazovat na potíže s cévami, štítnou žlázou nebo na chudokrevnost. Kdo patří mezi rizikové skupiny nebo má nohy studené trvale, a zvlášť když jsou bolestivé nebo bledé, měl by se o vhodných botách a ponožkách poradit s lékařem.
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