Konečně víme, jak přišel Saturn ke svým prstencům

Saturn vypadá klidněji, než jakou mohl mít minulost
Prstence Saturnu působí téměř dokonale uspořádaně. Miliony až miliardy kusů převážně vodního ledu obíhají planetu v tenké rovině a z dálky vytvářejí jeden z nejikoničtějších obrazů astronomie.
Jejich původ je ale pořád předmětem sporu.
Jedna skupina modelů počítá s velmi starými prstenci, jiná s relativně mladým systémem vzniklým výrazně později než samotná planeta. Data sondy Cassini přinesla důvody uvažovat o poměrně mladém věku alespoň současné podoby hlavních prstenců.
Nový dynamický scénář jde ještě dál. Podle něj nemusely vzniknout jedinou katastrofou. Mohly být výsledkem dvou velkých období chaosu, která od sebe dělily stovky milionů let.
První katastrofa zasáhla Titan
Model začíná dnes neexistujícím měsícem, který autoři označují jako Proto-Hyperion.
Přibližně před 400 miliony let se měl dostat do komplikované orbitální interakce s Titanem, největším Saturnovým měsícem. Nakonec do Titanu narazil.
Část trosek se podle simulací mohla znovu spojit do tělesa, které dnes známe jako Hyperion – podivně tvarovaný, porézní měsíc s chaotickou rotací. Tentýž konflikt mohl pomoci vysvětlit také dnešní excentricitu dráhy Titanu a náklon vzdálenějšího Iapeta.
Prstence přišly až později
Tím ale příběh nekončí. Změny v orbitách velkých měsíců mohly postupně destabilizovat vnitřní saturnský systém. Autoři pracují s předchůdci dnešních měsíců Dione a Rhea, které označují jako Proto-Dione a Proto-Rhea.
Zhruba před 50 až 200 miliony let se jejich dráhy mohly stát natolik nestabilními, že došlo ke vzájemným kolizím a rozsáhlému rozpadu materiálu. Z trosek se pak znovu poskládala část dnešních vnitřních měsíců. Materiál, který zůstal uvnitř Rocheovy meze, kde slapové síly Saturnu brání snadnému spojování větších těles, mohl vytvořit prstence.
V takovém scénáři nejsou Hyperion, podivné dráhy několika dalších měsíců a Saturnovy prstence oddělenými záhadami. Jsou stopami jednoho dlouhého období orbitálního chaosu.
Krásný příběh ještě není důkaz
To je zároveň největší síla a slabina podobných modelů. Pokud jeden dynamický scénář vysvětlí několik zdánlivě nesouvisejících vlastností systému, je to velmi lákavé. Simulace autorů ukazují, že popsaný řetězec událostí může fungovat s nezanedbatelnou pravděpodobností. Nikdo ale před 400 miliony let Saturn nesledoval.
Nemáme kus Proto-Hyperionu s cedulkou ani přímý záznam srážky. Dynamické modely rekonstruují minulost z dnešních drah, hmotností a fyzikálních zákonů. Jiné scénáře vzniku prstenců proto nadále existují.
Možná právě proto jsou Saturnovy prstence tak zajímavé. Nevypadají jako pozůstatek katastrofy. Pokud je nový model správný, jejich dokonalá geometrie je výsledkem pravého opaku: dlouhé historie srážek, rozbitých měsíců a gravitačního chaosu.
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Zdroje: Kód Enigma [1], The Planetary Science Journal – Origin of Hyperion and Saturn’s Rings in a Two-stage Saturnian System Instability, DOI 10.3847/PSJ/ae422c [2], BBC Science Focus – We may have finally cracked the explosive mystery behind Saturn’s rings [3]. img ai generated