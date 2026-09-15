Nejhorší chyba podzimní zahrady. Zbytek letního hnojiva vám přes zimu spálí celý trávník

Trávník na podzim potřebuje jinou péči než v létě. Hnojí se podzimním hnojivem bohatým na draslík, který zvyšuje odolnost proti mrazu, ne letním dusíkatým, jež podporuje měkký růst náchylný k chorobám. Z trávníku je navíc potřeba vyhrabat spadané listí a sekat, dokud tráva roste.
Trávník na podzim nepotřebuje takovou péči jako v létě, ale pár správných kroků rozhodne o tom, jak přezimuje a jak bude vypadat na jaře. Nejde o velkou práci, ale o jiný přístup, protože tráva se připravuje na zimní klid. Zásadní je vyměnit letní dusíkaté hnojivo za podzimní bohaté na draslík, průběžně vyhrabávat spadané listí a sekat, dokud tráva roste. Vyplatí se vědět, jak trávník na podzim hnojit, jak ho sekat a co s listím a co ještě stihnout před zimou.
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Podzimní hnojení má jiný cíl než to letní. Nemá hnát trávu do růstu, ale posílit ji před zimou.
Podle
Královské zahradnické společnosti je vhodné použít na podzim hnojivo určené právě pro podzimní aplikaci, které je bohaté na draslík a fosfor a podporuje kořeny a odolnost, a nehnojit zbytkem letního hnojiva, protože to obsahuje příliš mnoho dusíku, jenž podněcuje bujný růst náchylný v tomto období k chorobám. Na co dbát: Sáhněte po podzimním hnojivu. Podzimní hnojivo má oproti letnímu méně dusíku a víc draslíku a fosforu. Draslík posiluje odolnost. Podle poradenského pracoviště Univerzity Clemson draslík zvyšuje odolnost trávy vůči mrazu, protože jí pomáhá lépe snášet chlad. Nepoužívejte letní dusíkaté hnojivo. Pozdní dusík vyžene měkký listový růst, který mráz spálí a snáz onemocní. Hnojte na suché trávě. Hnojivo aplikujte za suchého počasí a rovnoměrně, ať trávník neroste v pruzích.
Podzimní přihnojení tak není o zeleni navíc teď, ale o silných kořenech a zdravé trávě, která na jaře rychle naskočí.
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Se sekáním na podzim nekončíte hned, jen ho přizpůsobíte pomalejšímu růstu. A hlavně z trávníku průběžně odklízíte listí.
Podle Královské zahradnické společnosti tráva roste, dokud se teploty drží zhruba nad sedmi stupni, a poslední seče se provádějí na o něco vyšší výšku než v létě. Zásady:
Sekejte, dokud tráva roste. Pokud je nad sedm stupňů a tráva přirůstá, sekejte dál, jen méně často. Poslední seč nechte vyšší. Poslední seče provádějte o něco výš než v létě, ale nenechte trávu do zimy příliš dlouhou, protože pod sněhem plesniví. Neseřezávejte víc než třetinu. Ani na podzim nesekejte najednou víc než třetinu výšky trávy, abyste ji neoslabili. Vyhrabávejte listí. Podle Královské zahradnické společnosti je potřeba spadané listí z trávníku odstraňovat, aby trávu nedusilo, nebránilo jí ve světle a vláze a nepodporovalo choroby. Že listí není odpad, jsme rozebrali v článku o tom, proč listí neškodí a jak s ním na zahradě naložit.
Právě vrstva mokrého listí ponechaná na trávníku patří k nejčastějším příčinám, proč z něj na jaře vykouknou žluté a plesnivé fleky.
Vyhrabávání spadaného listí z podzimního trávníku hráběmi | onnola/Wikimedia, CC BY-SA 2.0 Co ještě stihnout před zimou
Kromě hnojení a sekání se na podzim hodí trávníku dopřát i hlubší péči. Zároveň je dobré vědět, čemu se vyhnout.
Provzdušněte a vyčešte trávník. Podzim je vhodný čas na provzdušnění a vyčesání plsti a mechu, které se dělá před hnojením. Jak trávník na podzim zregenerovat, jsme rozebrali v článku o tom, jak na podzim obnovit trávník vertikutací a přísevem. Zasejte holá místa včas. Holá a řídká místa přisejte spíš na začátku podzimu, kdy je půda ještě teplá a semeno stihne vzejít. Nechoďte po zmrzlé trávě. Po namrzlém nebo promáčeném trávníku nešlapejte, protože se zmrzlá stébla snadno lámou a tráva se poškodí.
Když trávníku na podzim dopřejete tuhle péči, přezimuje v dobré kondici a na jaře se probudí rychleji a hustší.
Provzdušňování trávníku vpichy před podzimním hnojením
Trávník na podzim potřebuje jinou péči než v létě, protože se připravuje na zimu. Místo letního dusíkatého hnojiva, které vyžene měkký růst náchylný k mrazu a chorobám, sáhněte po podzimním hnojivu bohatém na draslík, který zvyšuje odolnost trávy vůči mrazu, a na fosfor, jenž posiluje kořeny, a hnojte na suché trávě rovnoměrně.
Sekejte, dokud tráva roste, tedy zhruba dokud je nad sedm stupňů, poslední seče provádějte o něco výš než v létě, ale nenechte trávu do zimy příliš dlouhou, a nikdy neseřezávejte víc než třetinu výšky. Spadané listí z trávníku průběžně vyhrabávejte, jinak trávu dusí a podporuje plíseň. Na začátku podzimu se hodí trávník provzdušnit, vyčesat a přisít holá místa, a po zmrzlé nebo promáčené trávě nechoďte, ať ji nepoškodíte.
Zdroje fotografií vyhrabavani-listi-hrabemi-travnik: onnola/Wikimedia, CC BY-SA 2.0 provzdusneni-travniku-pred-hnojenim: Peter Quade/Wikimedia, CC BY-SA 2.0