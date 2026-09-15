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Nejhorší chyba podzimní zahrady. Zbytek letního hnojiva vám přes zimu spálí celý trávník

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Jak se na podzim starat o trávník. Proč hnojit draslíkem místo letního dusíku, jak sekat, proč vyhrabat listí a co provzdušnění a přísev před zimou.
Ruce shrabují hráběmi spadané listí ze zeleného trávníku na podzimní zahradě

Ruce shrabují hráběmi spadané listí ze zeleného trávníku na podzimní zahradě

Zdroj: onnola/Wikimedia, CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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