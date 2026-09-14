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Vejce je křehké. Tisíce kovových „vajec“ naplněných vodou by ale mohly chránit kosmické lodě před smetím

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Vesmírné úlomky mohou do družice narazit rychlostí několika kilometrů za sekundu. Nový experimentální materiál proti nim vypadá překvapivě domácky: dvě hliníkové desky, mezi nimi pole tenkostěnných „vajec“ a uvnitř voda. Právě kombinace jejich tvaru, uspořádání a kapaliny dokázala pohltit výrazně více energie než samotný kov.
Vejce je křehké. Tisíce kovových „vajec“ naplněných vodou by ale mohly chránit kosmické lodě před smetím

Vejce je křehké. Tisíce kovových „vajec“ naplněných vodou by ale mohly chránit kosmické lodě před smetím

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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