Vejce je křehké. Tisíce kovových „vajec“ naplněných vodou by ale mohly chránit kosmické lodě před smetím

Ve vesmíru není potřeba velký kámen
Kosmické smetí má jednu nepříjemnou vlastnost. Nemusí být velké, aby bylo nebezpečné. Na oběžné dráze se mohou úlomky pohybovat vzájemnou rychlostí několika kilometrů za sekundu. Při takových rychlostech už i malý projektil nese dost energie na to, aby vážně poškodil stěnu družice nebo kosmické lodi.
Klasickou ochranou bývá například Whippleův štít: několik vrstev oddělených prostorem, které mají úlomek při nárazu rozbít a rozptýlit jeho energii dříve, než dosáhne hlavní stěny. Výzkumníci nyní zkusili jiný přístup. Inspiraci našli v předmětu, který na kuchyňské lince nevypadá jako špičková balistika. Ve vejci.
Skořápka je zvláštní kompromis
Vejce působí křehce. Stačí nepovedený náraz o hranu mísy a skořápka praskne. Její geometrie ale zároveň umí při vhodném zatížení rozvádět sílu po zakřiveném povrchu. Právě tento princip výzkumníky inspiroval k vytvoření kovové metastructure složené z mnoha tenkostěnných skořepin.
Pomocí 3D tisku vyrobili pole hliníkových struktur ve tvaru vajec, uzavřeli je mezi dvě hliníkové desky a jednotlivé dutiny naplnili vodou. Testovali několik různých orientací „vajec“. Nejlépe vyšla konfigurace, v níž se užší konec skořepiny dotýkal horní nárazové desky.
Jedno vejce se ohne. Pole vajec spolupracuje
Klíčové není jen to, že vajíčkový tvar dobře nese zatížení. Jednotlivé buňky jsou mechanicky propojené přes okolní konstrukci. Když projektil udeří do jedné části, deformace se neomezí pouze na malý bod. Energie se začne šířit do sousedních struktur a po větší ploše systému.
Právě tady se z „hliníkového vejce“ stává metastructura. Výsledné mechanické vlastnosti totiž neurčuje pouze materiál, z něhož je vyrobena, ale také geometrie a uspořádání mnoha opakujících se prvků. A pak přijde voda.
Voda není náklad. Je druhá část štítu
Při hyperrychlém nárazu vznikají intenzivní tlakové vlny. Kapalina uvnitř skořepin se začne pohybovat a interaguje s deformujícími se stěnami. Tím pomáhá část energie rozptýlit a omezuje šíření rázových vln konstrukcí.
Materiál tedy nepohlcuje náraz jedním mechanismem. Kovová skořepina se deformuje. Geometrické pole přerozděluje zatížení. A kapalina uvnitř přidává další způsob tlumení. To je důvod, proč bylo naplnění vodou podstatné, nikoli jen efektní detail.
Rozdíl nebyl malý
Výzkumníci porovnávali několik konfigurací, včetně jednoduchých hliníkových desek a struktur založených na kulových buňkách. Při modelovaných hyperrychlých nárazech projektilů kolem 7,5 kilometru za sekundu snížily samotné hliníkové desky rychlost projektilu přibližně o 51 procent.
Nejúčinnější vodou plněná „vajíčková“ struktura ji snížila téměř o 65 procent. A právě orientace buněk hrála měřitelnou roli. Nejúčinnější nebyla náhodná směs. Nejlépe fungovalo uspořádání, v němž byly skořepiny orientovány úzkým koncem směrem k nárazové desce. Příroda tedy nedodala hotový kosmický štít. Dodala geometrický nápad.
Na kosmickou loď ho ještě nelepme
Výzkum představuje raný materiálový koncept, nikoli hotový certifikovaný štít budoucích družic. Je třeba optimalizovat tloušťku skořepin, rozměry, rozložení buněk, množství kapaliny i celkovou hmotnost konstrukce. To poslední je ve vesmíru zásadní – každý kilogram ochrany je kilogram, který musíme vynést na oběžnou dráhu.
Výzkumníci sami uvádějí, že další kroky mají zahrnovat právě optimalizaci geometrie a experimentální testování.
Příroda nedává technikům návody. Dává jim tvary
Biomimetika někdy sklouzává k efektnímu tvrzení, že vědci „okopírovali přírodu“. Tady je zajímavější verze. Nikdo nechce obalit kosmickou loď slepičími vejci. Výzkumníci si z jejich skořápky vzali princip zakřivené tenkostěnné struktury, přenesli jej do hliníku, poskládali mnoho buněk do jednoho systému a přidali kapalinu, která mění šíření tlakové vlny.
Výsledkem už není vejce. Je to stroj navržený proti jednomu z nejbrutálnějších typů nárazu, jaký může konstrukce zažít. A trochu paradoxně se ukazuje, že jedna z cest k odolnější kosmické lodi může začínat u něčeho, co doma praskne při pádu z kuchyňské linky.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Journal of Applied Physics – Dynamics analysis on the water-filled aluminum eggshell array metastructure under hypervelocity impact [2], DOI 10.1063/5.0324502 [3], American Institute of Physics / EurekAlert – Eggshells: Next-generation spacecraft protection [4], Phys.org – Eggshells-inspired aluminum material offers significant protection from space debris [5]. img ai generated