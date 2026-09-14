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Slunce možná kdysi sežralo superzemi. Její hrob bychom dnes nehledali ve vesmíru, ale uvnitř hvězdy

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Ve Sluneční soustavě chybí typ planety, který je kolem jiných hvězd velmi běžný: blízká superzemě. Nový model zkoumá odvážnou možnost, že ji mladé Slunce kdysi pohltilo. Důkaz nemáme. Pokud se to ale stalo, poslední stopa zaniklé planety může být stále ukrytá v chemii a rychlosti zvuku uvnitř Slunce.
Slunce možná kdysi sežralo superzemi. Její hrob bychom dnes nehledali ve vesmíru, ale uvnitř hvězdy

Slunce možná kdysi sežralo superzemi. Její hrob bychom dnes nehledali ve vesmíru, ale uvnitř hvězdy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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