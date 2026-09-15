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Veronika Kopřivová se zastala Lely Vémoly: Karlose bych stáhla z kůže, vzkázala

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Požadavek Lely Vémoly (37) na 150 tisíc korun měsíčně pro tři děti rozpoutal na sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část veřejnosti trojnásobnou maminku tvrdě kritizuje, nyní našla výrazné zastání. Na její stranu se postavila Veronika Kopřivová (36), která sama vychovává dvě děti a na adresu Karlose Vémoly rozhodně nešetřila ostrými slovy.
Lela Vémola

Lela Vémola

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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