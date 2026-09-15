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Morče není prase a nežije v moři. Redakce žádá vysvětlení, jak tohle jméno vůbec prošlo

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Morče je jihoamerický hlodavec. Není to prase. Nežije v moři. Nemá ploutve, nevyráží na oceánské migrace a zatím nebylo pozorováno, že by se na pobřeží snažilo vybudovat přístav. Přesto mu čeština přidělila jméno, které člověka spolehlivě navede ke dvěma úplně chybným živočišným kategoriím zároveň. Redakce Žluté kočky proto zahájila vyšetřování. Podezřelým není morče. Podezřelým je evropská historie pojmenovávání zvířat.
Morče není prase a nežije v moři. Redakce žádá vysvětlení, jak tohle jméno vůbec prošlo

Morče není prase a nežije v moři. Redakce žádá vysvětlení, jak tohle jméno vůbec prošlo

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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