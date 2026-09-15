Morče není prase a nežije v moři. Redakce žádá vysvětlení, jak tohle jméno vůbec prošlo

Pan Mňau si při zahájení případu vyžádal základní fakta. „Je to prase?“ Ne. „Žije v moři?“ Ne. „Tak proč se jmenuje morče?“ A tím jsme se bohužel dostali k člověku.
První stopa vede přes moře. To je alespoň něco
České morče se podle Českého etymologického slovníku vykládá jako pojmenování související s „mořským“ či zámořským původem a s německým Meerschweinchen. Zvíře totiž pochází z Jižní Ameriky a do Evropy se dostalo přes oceán. V němčině Meer znamená moře a Schweinchen prasátko. Duden uvádí podobné vysvětlení: zámořský původ plus zvuky připomínající prase.
Takže první část obžaloby lze částečně zmírnit. Morče skutečně přijelo přes moře. Nežilo v něm. To je rozdíl, který naši předkové zjevně nepovažovali za překážku.
Podle stejné logiky by se turista vracející trajektem z dovolené mohl stát mořským člověkem. Pan Mňau požádal, abychom podobný precedent raději nezaváděli.
A proč prase? Protože kvičí a je trochu kulaté. Případ uzavřen
Druhá polovina jména je ještě krásnější. Morče není s prasetem blízce příbuzné. Je to hlodavec. Jenže má zavalité tělo, prakticky žádný viditelný ocas a vydává zvuky, které lidem připomínaly kvičení či chrochtání prasete. Německý Duden ostatně u původu Meerschweinchen připomíná právě prasečí zvukovou asociaci.
Jinými slovy člověk kdysi spatřil nové jihoamerické zvíře a provedl zhruba následující zoologickou analýzu: Je malé. Je kulaté. Kvičí. Prase. Připlulo přes oceán. Mořské prase.
Bobík uznal, že jde o systém, který má výhodu rychlosti. Pan Mňau namítl, že rychlost není jediným kritériem kvality.
Jenže pozor: ani německé „mořské prasátko“ nemusí mít úplně jednoduchý rodokmen
A právě tady se případ komplikuje. Duden uvádí také starší německé slovo merswīn, které původně označovalo delfína či sviňuchu a bylo spojeno s praseti podobnými zvuky. Takže „mořské prase“ už v evropských jazycích existovalo dávno předtím, než někdo začal morčeti nabízet seno v obýváku.
Etymologie tedy není čistá účetní kniha, ve které lze ukázat na jeden den a říct: tehdy člověk vystoupil z lodi, uslyšel morče a pojmenoval ho.
Spíš je to nádherný historický chaos, v němž lidé různým neznámým zvířatům přidělovali názvy podle podobnosti, zvuků, místa, odkud připlula, a slov, která už měli po ruce.
Pan Mňau po této informaci případ překvalifikoval z prostého pochybení na organizovanou lingvistickou činnost.
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Angličané to dokázali ještě lépe
Abychom nebyli nespravedliví k češtině a němčině, je třeba přizvat ke svědecké výpovědi angličtinu. Ta zvíře označuje jako guinea pig. Pig. Dobře. Už víme. Kvičení, tělo, lidská fantazie. Ale Guinea? Morče pochází z Jižní Ameriky. Guinea je v západní Africe.
Původ této části anglického názvu není spolehlivě vyřešen. Mezi historickými výklady se objevuje souvislost se starými obchodními trasami, obecné užívání „Guinea“ pro vzdálenou exotickou zemi nebo záměna se slovem Guiana. Etymologické zdroje se v detailech rozcházejí, ale na jednom se shodnou bezpečně: Morče není z Guineje.
Redakce považuje za mimořádný výkon, že několik evropských jazyků dokázalo jednomu zvířeti současně přidělit špatný druh, špatné prostředí a v angličtině potenciálně ještě špatný kontinent. To už není pojmenování. To je kreativní psaní.
A morče celou dobu nic
Na tom všem je nejhezčí, že zvíře samo s touto jazykovou katastrofou nemá nic společného. Domácí morče, Cavia porcellus, má svůj původ v Andách Jižní Ameriky. Lidé tam jeho předky domestikovali dávno předtím, než se Evropané začali hádat, jaké prase a které moře do názvu nacpat.
Mimochodem, i latinské porcellus znamená „prasátko“. Takže ani vědecké pojmenování úplně neodolalo celé prasečí atmosféře.
Morče se tak ocitlo v pozoruhodné situaci. Biologicky není prase. Historicky bylo domestikováno v Jižní Americe. Ekologicky není mořské. A přesto se prasata kolem jeho jména množí skoro rychleji než morčata samotná.
Redakční stanovisko
Po prostudování případu redakce konstatuje, že název morče není důkazem toho, že by naši předkové věřili v podmořská stáda prasat.
Je spíš pozůstatkem doby, kdy evropské názvy nově poznávaných zvířat vznikaly z cest přes oceán, zvukových podobností, starších slov a značné ochoty říct: „Jo, tohle bude nějaké prasátko.“
Pan Mňau přesto požaduje, aby v zápisu zůstalo: „Zvíře bylo nevinné.“ Bobík má jedinou doplňující otázku: „Takže když není mořské, existuje alespoň sladkovodní morče?“ Ne. „A horské prase?“ Bobíku, konec porady.
Redakční tečka: Redakce tímto potvrzuje, že již publikovaný morčecí profil zůstává v platnosti a morče nadále evidujeme jako malou domácí sirénu připomínající bramboru, nikoli jako námořní hospodářské zvíře. Za vzniklou terminologickou situaci morče nenese odpovědnost. Lidstvo ano.
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Zdroje: Žlutá kočka – Morče: Malá domácí siréna, která vypadá jako brambora a má názor na lednici, Duden – Herkunft von „Meerkatze“, „Meerrettich“, „Meerschweinchen“ [1], Duden – Meerschweinchen [2], Český etymologický slovník – heslo „morče“, citované ve Wikislovníku [3], Online Etymology Dictionary – guinea pig [4], img ai generated