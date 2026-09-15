Oktagon bude vysílat do 150 zemích. Neruda mluví o načasování, které nemohlo být lepší

12. září, v den brněnského turnaje OKTAGON 93, organizace oznámila partnerství, které její přenosy centralizuje pod jednu globální streamovací službu. Nejde přitom o první kontakt obou značek, DAZN vysílal vybrané turnaje OKTAGONu v německy mluvících zemích už od podzimu 2024 za cenu od 19,99 eur v balíčku Super Sports. Nová dohoda ale mění měřítko. Místo jednoho regionálního okna dostává česko-slovenská organizace jednotnou výkladní skříň ve více než 150 trzích najednou. „Načasování nemohlo být lepší,“ řekl spoluzakladatel Pavol Neruda. A měl k tomu konkrétní důvod.
Dvě show, které mají prodat značku světu
Dohoda s DAZN startuje ve chvíli, kdy má OKTAGON před sebou dvě největší akce v historii. První je stadionový turnaj ve frankfurtském Deutsche Bank Park 26. září 2026, návrat na fotbalový stadion, kde organizace v minulosti překonala evropský rekord v návštěvnosti MMA. Druhá je jubilejní OKTAGON 100 v pražské O2 areně 29. prosince 2026, výroční show k deseti letům existence.
Pro DAZN to znamená okamžitě atraktivní obsah, na kterém lze partnerství marketingově prodat. Pro OKTAGON to znamená, že Frankfurt a Prahu neuvidí jen stávající fanoušci, ale potenciálně celá sportovní klientela platformy dostupné ve více než 200 teritoriích. Právě tohle je podle nás skutečná hodnota dohody, ne samotné číslo 150+, ale fakt, že globální distribuce přichází přesně ve chvíli, kdy má organizace čím oslnit.
Co se mění a co ne pro českého fanouška
Krátká odpověď: prakticky nic. Česko, Slovensko a několik dalších zemí s existujícími exkluzivními vysílacími právy z dohody vypadávají. Český divák bude turnaje sledovat stejně jako dosud, přes OKTAGON.TV a systém OKTAGON PASS, tedy vlastní PPV platformu organizace. Žádná změna ceny ani modelu z oznámení nevyplývá.
Zahraniční fanoušci mimo výjimkové trhy se k přenosům dostanou přes DAZN. Cena se liší podle regionu, například v USA stojí standardní předplatné zhruba 880 Kč měsíčně, tarif Ultimate s PPV v ceně pak přibližně 1 250 Kč. Do kterého tarifu přesně OKTAGON spadne na jednotlivých trzích, oznámení neupřesňuje.
Skok, ne start z nuly
Bylo by zjednodušující psát, že OKTAGON teď „poprvé vstupuje do světa“. Organizace na svém oficiálním profilu ještě před novou dohodou uváděla přítomnost ve 125 zemích a přes 500 tisíc diváků na turnaj. Mezinárodní distribuci měla roztříštěnou přes různé lokální kanály a vlastní platformu.
Co se mění, je architektura. Místo desítek dílčích dohod teď existuje jeden globální rámec přes platformu, která vysílá přes 185 bojových večerů ročně a staví se jako sportovní destinace vedle fotbalu, boxu a dalších disciplín. CEO DAZN Group Shay Segev v oznámení mluvil o OKTAGONu jako o „jedné z nejrychleji rostoucích MMA organizací na světě“. Pro sponzory a potenciální zahraniční bojovníky je tohle jiný typ signálu než regionální TV smlouva.
Kde je OKTAGON v globální hierarchii MMA
UFC zůstává nedostižným etalonem, jak sportovně, tak mediálně. Zajímavější je srovnání s druhým sledem. PFL, pod kterou spadá i někdejší Bellator, v roce 2024 komunikovala distribuci ve 160 zemích. OKTAGON se 150+ trhy přes DAZN se dostává na srovnatelnou úroveň teritoriálního pokrytí.
Teritoriální pokrytí ale není totéž co sledovanost, roster ani příjmy. OKTAGON má silnou evropskou základnu, vyprodané arény a produkci, která vizuálně konkuruje komukoliv. Co zatím nemá, je globální hvězdný systém srovnatelný s UFC. Dohoda s DAZN tohle sama o sobě nevyřeší, ale vytváří podmínky, ve kterých se to řešit dá.
Frankfurtský stadion a pražská O2 arena na konci roku ukážou, jestli OKTAGON dokáže nové publikum nejen oslovit, ale i udržet. Právě tam se rozhodne, zda je tahle dohoda odrazový můstek, nebo jen větší billboard.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek