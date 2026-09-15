Motorkář se na Písecku střetl s autem. K vážné nehodě letěl vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Motorkář se na Písecku střetl s autem. K vážné nehodě letěl vrtulník
Krátce po půl deváté ráno došlo mezi Trhovými Sviny a Novou Vsí na Českobudějovicku ke střetu osobního...
České Budějovice hospodařily v prvním pololetí se schodkem 81 milionů korun. Příjmy za prvních šest měsíců...
Zatímco v Česku připadá na jednoho obyvatele v průměru 176,8 kilogramu směsného komunálního odpadu ročně,...
Výrazně snížená hladina Orlické přehrady otevírá potápěčům přístup k místům, která jsou za běžného stavu...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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