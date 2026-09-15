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Motorkář se na Písecku střetl s autem. K vážné nehodě letěl vrtulník

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Vážná dopravní nehoda zaměstnala v úterý dopoledne všechny složky integrovaného záchranného systému na silnici I/19 u Kostelce nad Vltavou na Písecku. Motocyklista se tam střetl s osobním vozidlem. Na místě zasahuje také letecká záchranná služba.
Motorkář se na Písecku střetl s autem. K vážné nehodě letěl vrtulník

Motorkář se na Písecku střetl s autem. K vážné nehodě letěl vrtulník

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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