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Eben a Kostková končí po 20 letech ve StarDance. Mezi možnými nástupci jsou Mareš, Burešová nebo Kopta

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Marek Eben a Tereza Kostková po dvaceti letech opouští taneční soutěž StarDance. V kuloárech padají první jména možných nástupců z řad známých osobností.
Tereza Kostková a Marek Eben, StarDance

Tereza Kostková a Marek Eben, StarDance

Zdroj: FOTO:Mikuláš Křepelka, distr. Česká televize
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