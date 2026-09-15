Eben a Kostková končí po 20 letech ve StarDance. Mezi možnými nástupci jsou Mareš, Burešová nebo Kopta

Marek Eben a Tereza Kostková v pondělí oznámili definitivní konec moderování taneční soutěže StarDance. Oblíbený formát opustí po dlouhých dvaceti letech hned po skončení letošní jubilejní řady. Česká televize nyní stojí před úkolem najít za sehranou moderátorskou dvojici adekvátní náhradu. V kuloárech už padají první konkrétní jména z řad herců i ostřílených televizních profesionálů.
Rozhodnutí padlo s velkým předstihem
Fanoušci se o odchodu dlouholetých tváří dozvěděli na pondělní tiskové konferenci k nadcházejícímu podzimnímu ročníku. Vedení veřejnoprávní stanice však mělo tyto informace k dispozici už několik měsíců. Generální ředitel Hynek Chudárek potvrdil, že o situaci ví delší dobu a respektuje osobní volbu obou aktérů. Odstoupení oblíbených osobností dává smysl i hlavní scenáristce projektu Báře Suchařípové, která označila dvacáté výročí za ideální čas k elegantnímu odchodu.
Kostková k celému kroku přistupuje velmi smířlivě a bere ho jako přirozenou věc. „U každého zrodu je přítomný závěr a konec,“ pronesla na zmíněné tiskové konferenci. Vzpomínala také na krušné chvíle před živou kamerou, kdy po reklamní pauze zažila výpadek paměti a ve studiu nastalo úplné ticho. Čekala na nápovědu do sluchátka, vteřiny ubíhaly a produkce i Eben si mysleli, že herečka dělá schválně dramatickou pauzu.
Osvědčená jména z televizních obrazovek
Na uvolněná místa se nabízí osobnosti s přímou zkušeností z tanečního parketu. Záskok si v minulosti úspěšně vyzkoušel Aleš Háma, který v roce 2021 spolehlivě provedl diváky jedním z večerů a získal pozitivní ohlasy. Nabízí se jeho spojení s Adélou Gondíkovou nebo Ivou Kubelkovou. Obě dámy si soutěží prošly jako účinkující a znají velkou nervozitu bezprostředně po dotančení.
Mezi další favority patří tváře zvyklé na velkolepé přenosy a nečekané situace. Libor Bouček a Tereza Pergnerová tvoří spolehlivou záruku profesionality a mnohokrát ukázali schopnost utáhnout náročné živé přenosy. Televizní experti nevylučují ani návrat oblíbených sourozenců Gondíkových.
Překvapivá spojení z jiných formátů
Česká televize může sáhnout po tvářích spojených s jinými divácky úspěšnými tituly. Václav Kopta a Tereza Bebarová si získali obrovské sympatie v cukrářské show Peče celá země a dokážou vytvořit vřelou přátelskou atmosféru. Zcela odlišnou energii by přinesla dvojice ze Zrádců Čestmír Strakatý a Daniela Brzobohatá. Takový krok by znamenal poměrně radikální omlazení celé soutěže a přilákal by mnohem mladší publikum.
K odvážnějším tipům patří nasazení Ondřeje Sokola s herečkou Evou Burešovou. Otázkou zůstává, zda by stanice riskovala tak výrazné odklonění od zavedené noblesní tradice. Kdyby tvůrci hledali špičku komerčního vysílání, sáhli by po ověřeném duu Leoš Mareš a Adela Vinczeová. Ti velkolepé večery plné emocí a improvizace zvládají s velkým přehledem.
Nová kapitola odstartuje příští rok
Hledání jmen probíhá podle scenáristky Suchařípové naplno a ve hře je více možností. Produkce potvrdila pouze to, že diváky čeká opět smíšená dvojice s novou vzájemnou chemií. „Oslovujeme více lidí. Bude to muž a žena, to můžu prozradit. Jednání už probíhají. Nemůžeme hledat stejnou dvojici, Marek a Tereza jsou jenom jedni. Posune to pořad určitě někam jinam, bude mezi nimi zase jiná chemie,“ říká Suchařípová.
Sám Eben vidí budoucnost klání velmi optimisticky a formát považuje za mimořádně odolný. Upozornil na fakt, že ve světě se uvaděči běžně střídají a česká verze představovala velkou výjimku.
Na nedávném setkání s novináři s úsměvem připomněl počátky celého projektu. „Když si představím období dlouhé dvaceti let, tak když jsme to začali točit, myslím, že nebyl ani kilometr dálnice do Varů,“ zavtipkoval Eben. Všech deset nadcházejících podzimních večerů si chce maximálně užít. Po novém roce se hodlá na umění dalších soutěžících dívat výhradně z pohodlí domova.
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