Aleš Rozehnal: Babiš zapomněl domácí úkol. Likvidace soukromých škol by vyšla draho

Reklama
6 min
Aleš Rozehnal: Babiš zapomněl domácí úkol. Likvidace soukromých škol by vyšla drahoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
KOMENTÁŘ. Andrej Babiš otevřel debatu o financování soukromých škol na základě jednoduché aritmetiky: stát jim posílá miliardy korun, takže pokud by je posílat přestal, měl by stejné miliardy ušetřit. Ve skutečnosti je však financování soukromých škol podstatně složitější. I když Andrej Babiš od nedomyšleného nápadu raději couvá, stojí za to si ten propočet udělat. A
profimedia-0435862637
Zdroj: Jazyková škola, ilustrační foto: Foto: TASR / Profimedia
Reklama
V den své smrti měl Masaryk potvrdit zánik demokracie. Příčina úmrtí: únor 1948
Jan Masaryk zanechal v českých dějinách výraznou stopu. Dne 14. září si připomínáme 140 let od jeho...
Česko vykázalo v obraně rekordní sumu na infrastrukturu. NATO většinu neuznalo
Česko si vloni do obrany započítalo rekordní miliardy na silnice a železniční tratě. NATO z toho uznalo...
Putin tady, Putin tam. Finská zkušenost s Ruskem je varováním i pro střední Evropu
ROZHOVOR. Válka na Ukrajině je ve Finsku, jež má s ruskou agresí své historické zkušenosti, pravidelným...
Jaderná válka? Komunističtí pohlaváři by v pevnosti Hanička přežili jen krátce
Tvrz Hanička v Orlických horách vypráví dva příběhy. Nejprve měla bránit Československo před německým...
Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...Všechny články tohoto autora →
Svůj hlas nesnášela, přitom ji proslavil víc než krása. Valérie Zawadská brzy oslaví 68 a přiznala, že z důchodu nevyžije
VIPživot.cz
dnes, 10:25
3 min
Bývalý bojovník promluvil o výdělcích v OKTAGONu. Rozdíly mezi zápasníky mohou být výrazné
MMAMAG.cz
dnes, 10:24
1 min
Návykové látky, rasistické výroky i nahotu palác rozdýchával stěží: Princ Harry slaví 42 let
Aplausin.cz
dnes, 10:24
3 min
Horká voda může při pravidelném pití prospívat tělu mnoha způsoby. Některé potíže, s nimiž údajně pomáhá, překvapí
Zdravestravovani.eu
dnes, 10:22
2 min
Tisíce Čechů mají ve sklepě lustr, který stojí víc než nová sedačka. Sběratelé za něj platí i přes 50 000 Kč a poptávka roste
Extrafit.cz
dnes, 10:22
4 min
Reklama
Aspinall uvolnil titul těžké váhy v UFC. Neporažený Hokit okamžitě požaduje zápas o pás s Ganem
MMAMAG.cz
dnes, 10:18
3 min
Domácí vývar lze uchovat čerstvý až 6 měsíců, aniž by zkysl. Venkovské tajemství se dědí po celé generace
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 10:18
2 min
RFA expanduje do Polska. Od turnaje v Bratislavě poběží na Polsatu, největší komerční televizi v zemi
MMAMAG.cz
dnes, 10:12
4 min
Ostravský útulek má nový ultrazvuk. Psům ušetří stres i cestování
Ostravská Drbna
dnes, 10:11
1 min
Zlatá ulička nebyla domovem alchymistů. V malých domcích žili střelci, umělci i muž, který zachránil české filmy
Výletárium
dnes, 10:09
3 min
Reklama
Státní inspekce bije na poplach: V Lidlu a Penny se prodávalo maso s nebezpečnou bakterií
Kapitalio
dnes, 10:07
2 min
Kinobox Daily: Boj o přežití s přítelem po boku. Alfa představuje emocionální pouto člověka a zvířete
Kinobox.cz
dnes, 10:05
1 min
Legendární MMA promotér se vrací s novou organizací. Místo klece chce ring a turnaj 32 bojovníků
MMAMAG.cz
dnes, 10:05
2 min
Češi to při nákupu dělají běžně. V zahraničí už našli jednoduchý způsob, jak tomu zabránit
Byznys trendy
dnes, 10:05
2 min
Vinná réva potřebuje v srpnu poslední hnojení. Kdo ho vynechá, sklidí kyselé a malé bobule, i když dělal celý rok všechno správně
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 10:05
3 min
Reklama
Bobří rodina zachránila ve vedrech geniální stavbou cenný biotop i vodu ve studních
Plzeňská Drbna
dnes, 10:02
1 min
Záhadné úmrtí v Semilech objasněno. Policie vyvrací fámy o brutální vraždě
Liberecká Drbna
dnes, 10:02
1 min
Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidi
Pražská Drbna
dnes, 10:01
1 min
Eben a Kostková končí po 20 letech ve StarDance. Mezi možnými nástupci jsou Mareš, Burešová nebo Kopta
ReadZone
dnes, 10:00
3 min
Morče není prase a nežije v moři. Redakce žádá vysvětlení, jak tohle jméno vůbec prošlo
Žlutá kočka
dnes, 10:00
4 min
Reklama
„Může odumřít většina vzrostlých jasanů.“ Odborník varuje před hrozbou mířící k Česku
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 10:00
Místo demolice zkušebny a ateliéry. Dům u Tomkova náměstí dostal novou šanci
Brněnská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Až 700 000 Kč nově pro rodiče. Stát zvyšuje příspěvky. Je nutné ale zažádat
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:00
3 min
Podzimní jídelníček se bez dýně téměř neobejde. Oblíbená sezonní potravina nabízí organismu řadu příznivých účinků
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:59
2 min
Muž, který hýbe světem boxu, chystá sedm megazápasů. Nechybí Fury s Joshuou
MMAMAG.cz
dnes, 09:57
1 min
Reklama
Motorkář se na Písecku střetl s autem. K vážné nehodě letěl vrtulník
Budějcká Drbna
dnes, 09:56
1 min
Policie zadržela tři lidi kvůli zakázkám v Ústřední vojenské nemocnici v Praze
HN.cz
dnes, 09:54
Jediný na světě, komu to přijde vtipné. „Otravný“ Zverev dráždí, vzorem Siniaková
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 09:53
Policie zasahuje v ÚVN: Zadržela tři lidi z vedení nemocnice
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:52
Salmonela v kuřecím mase z Lidlu. Inspekce varuje před produkty z Rumunska
Budějcká Drbna
dnes, 09:51
1 min
Reklama
Mladík v Olomouci domlátil flaškou od piva muže. Policie ho řešila už o den dřív
Hanácká Drbna
dnes, 09:44
1 min
Harry Kane přišel do Bayernu ve třiceti. O 153 zápasů později má 150 gólů
Vše o sportu
dnes, 09:42
5 min
Krutá daň za sucho. V řece Moravě uhynula bezmála tuna ryb
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:40
V červenci nejvíce klesly prodeje Práva, Hospodářské noviny opět pod 20 tisíc výtisků
Borovan.cz
dnes, 09:39
1 min
Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves jsou znovu bez vody
Náš REGION
dnes, 09:35
1 min
Reklama
Na Kolínsku zemřel řidič po čelní srážce
Náš REGION
dnes, 09:30
1 min
Aleš Rozehnal: Babiš zapomněl domácí úkol. Likvidace soukromých škol by vyšla draho
HlídacíPes.org
dnes, 09:30
6 min
Lahodná bramborová kaše podle rakouských kuchařek: Na mléko a smetanu můžete zapomenout
Cooky.cz
dnes, 09:30
4 min
Běloruské úřady podle zprávy pro OSN spolupracují na represích vůči opozici
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:28
Nejhorší chyba podzimní zahrady. Zbytek letního hnojiva vám přes zimu spálí celý trávník
ChytřeNaTo.cz
dnes, 09:27
4 min
Reklama
Reklama
Trump ji chtěl začlenit do USA. Teď Kanada představila úplně jiný plán
Zorka Hejdová se ukázala v plavkách a přišla krutá reakce. „Alespoň 10 kilo dolů, ty hvězdo." Její odpověď pobavila tisíce lidí
Mangová dobrota pro nejmenší obsahuje rakovinotvorné látky. Vyhoďte tuto dětskou výživu
Eben a Kostková odcházejí, náhrada už se rýsuje. Ředitel ČT prozradil detaily
Vejce nejsou hlavní nepřítel cholesterolu. Mnohem větší roli může hrát to, co jíme vedle nich
Reklama
Reklama