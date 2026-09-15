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Aleš Rozehnal: Babiš zapomněl domácí úkol. Likvidace soukromých škol by vyšla draho

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Andrej Babiš otevřel debatu o financování soukromých škol na základě jednoduché aritmetiky: stát jim posílá miliardy korun, takže pokud by je posílat přestal, měl by stejné miliardy ušetřit. Ve skutečnosti je však financování soukromých škol podstatně složitější. I když Andrej Babiš od nedomyšleného nápadu raději couvá, stojí za to si ten propočet udělat. A
profimedia-0435862637

profimedia-0435862637

Zdroj: Jazyková škola, ilustrační foto: Foto: TASR / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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