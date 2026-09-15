Sušíte prádlo na radiátoru? Voda se neztratí. V bytě může skončit na zdech a způsobit plíseň

Mokré prádlo položené přímo na radiátoru uschne rychleji, ale voda z něj nezmizí. Dostane se do vzduchu v místnosti. Pokud se pravidelně nevětrá, může se začít srážet na oknech, rozích a chladnějších stěnách.
Na podzim a v zimě se bez sušičky obejde jen málokterá domácnost. Když venku prší nebo mrzne, skončí prádlo často na skládacím sušáku v obýváku. Radiátor pak funguje jako přirozený urychlovač sušení.
Problém není v tom, že by se prádlo nesmělo nikdy sušit u topení. Potíž vzniká hlavně tehdy, když se v místnosti suší často, přes noc a bez odvodu vlhkosti.
Kam se voda z mokrého prádla ztratí
Při sušení se voda z textilu odpařuje. Radiátor tento proces urychlí, ale vlhkost tím nezmizí. Nejprve zůstane ve vzduchu a později se může srážet na studených površích.
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Podle
americké Agentury pro ochranu životního prostředí je vhodné držet relativní vlhkost v interiéru pod 60 procenty, ideálně přibližně mezi 30 a 50 procenty. Nejde o přesnou hranici, po jejímž překročení okamžitě vznikne plíseň. Vyšší vlhkost ale zvyšuje riziko kondenzace a dlouhodobých problémů.
Typickým signálem je orosené okno po ránu. Pokud se voda objevuje opakovaně v rozích, za skříní nebo kolem okenního ostění, nestačí ji jen setřít. Je potřeba zjistit, odkud se vlhkost bere.
Radiátor nezakrývejte mokrým textilem na dlouho
Silná vrstva prádla přes radiátor omezuje proudění teplého vzduchu. Místnost se pak nemusí vytápět tak účinně a radiátor může pracovat déle. To neznamená, že každé tričko přehozené přes topení okamžitě zvýší účet za energie. Při každodenním sušení větší várky už ale rozdíl poznat být může.
Vzduch musí mezi jednotlivými kusy oblečení proudit. Přeplněný sušák prodlužuje schnutí a může udržet vlhkost uvnitř silnějších látek.
Vhodnější je použít sušák umístěný vedle radiátoru, ne přímo na něm. Teplý vzduch kolem prádla bude proudit, ale topné těleso zůstane volnější. Prádlo také lépe rozvěste. Když se jednotlivé kusy dotýkají, schnou pomaleji a uvnitř silných látek může zůstat vlhkost.
U
správného větrání domácnosti doporučuje CDC přivádět do interiéru čerstvý vzduch a odvádět vzduch vlhký. V zimě proto není nutné nechávat okno dlouho otevřené na ventilačku. Účinnější bývá krátké intenzivní větrání několikrát denně. Jak sušit prádlo v bytě s menším rizikem
Nejpraktičtější postup je jednoduchý:
po doprání prádlo co nejdříve vyndejte z pračky, pokud to dovolí materiál, použijte vyšší odstřeďování, sušák postavte do místnosti, kde lze dobře větrat, kusy prádla rozvěste s mezerami, během sušení krátce a intenzivně vyvětrejte, po usušení místnost znovu vyvětrejte, nesušte velkou várku několik dní v ložnici nebo dětském pokoji, vlhkost kontrolujte obyčejným vlhkoměrem.
V malém bytě je někdy nejlepší sušit prádlo v koupelně, pokud má funkční odtah. Ventilátor ale musí skutečně odvádět vzduch. Pokud se po sprchování zrcadlo dlouho mlží a vzduch zůstává těžký, samotné zavření dveří problém nevyřeší.
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Není nutné kupovat drahé zařízení. I jednoduchý vlhkoměr ukáže, jestli se po rozvěšení prádla vlhkost výrazně zvedá. Měřte ve výšce, kde běžně dýcháte, a ne přímo u radiátoru nebo otevřeného okna.
Kdy už nejde jen o špatné sušení
Jestli se plíseň objevuje opakovaně i po větrání, může být problém ve stavební konstrukci, tepelném mostu, zatékání nebo nedostatečném vytápění. V takovém případě nepomůže pouze postříkat skvrnu přípravkem a pokračovat ve stejném režimu.
Vlhkoměr může ukázat, zda sušení prádla zvyšuje vlhkost v místnosti více, než domácnost dokáže běžným větráním odvést.
Pozornost si zaslouží hlavně černé skvrny v rozích, vlhké mapy, odlupující se malba a zápach za nábytkem. Skříň přiražená těsně ke studené obvodové stěně může bránit proudění vzduchu. Pomůže odstup od stěny, pravidelné větrání a kontrola příčiny.
Prádlo na radiátoru tedy není automaticky zakázaný způsob sušení. Důležité je, aby se odpařená voda dostala ven z místnosti a aby domácnost dlouhodobě nefungovala v nadměrné vlhkosti.
Zdroje fotografií KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA: Al Silonov/Wikimedia CC BY-SA 3.0 Clothes_dryer_1_2018-09-29: FASTILY/Wikimedia CC BY-SA 4.0 Wetdryhygrometer: Crossmr/Wikimedia CC BY-SA 3.0