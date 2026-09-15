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Bourák: Ivan Trojan půl roku trénoval tanec, ve filmu zbylo pět minut. Na place se navíc dostal do sporů s bratrem

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Natáčení komedie Bourák přineslo tvůrcům zajímavé momenty. Ztvárnění milovníka rokenrolu si od Ivana Trojana vyžádalo hodně nezvyklou hereckou přípravu.
Bourák

Bourák

Zdroj: FOTO:Bára Lockefeer / FALCON / distr. FILMBOX+
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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