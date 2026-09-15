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Mangová dobrota pro nejmenší obsahuje rakovinotvorné látky. Vyhoďte tuto dětskou výživu

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Když kupujeme výživu a první příkrmy pro nejmenší, preferujeme kvalitu. Některé maminky proto rády sáhnou po bio značkách. Bohužel ani to je nemusí ochránit před omylem. Nyní se problém vyskytl u jablečné dětské výživy s přídavkem manga a broskve.
Mangová dobrota pro nejmenší obsahuje rakovinotvorné látky. Vyhoďte tuto dětskou výživu

Mangová dobrota pro nejmenší obsahuje rakovinotvorné látky. Vyhoďte tuto dětskou výživu

Zdroj: Anna Nahabed / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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